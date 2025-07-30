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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: результаты, медаль Пригоды в плавании брассом, четвёртое место Кожакина, обзор

Воскрес после «позора». Героическая медаль российского пловца на чемпионате мира!
Татьяна Постникова
Кирилл Пригода
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Кирилл Пригода добыл для команды первую награду в Сингапуре. Красавец!

У России есть первая медаль ЧМ-2025 в плавании!

И принёс её тот, кто, кажется, больше всех её заслуживал, – Кирилл Пригода. На 100 м брассом, где от россиянина ждали наград, он выступил неудачно. После заплыва Кирилл серьёзно критиковал себя, говорил о позоре. И вот спустя сутки на 50 м брассом Пригода воскрес и сделал то, что должен.

Настоящая драма Пригоды на 100-метровке:
«Это позор. Мне стыдно». Драма с участием двух наших пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре
«Это позор. Мне стыдно». Драма с участием двух наших пловцов на ЧМ-2025 в Сингапуре

Финала на 50 м брассом был одним из самых многообещающих заплывов этого ЧМ. Основные надежды возлагались на Ивана Кожакина, для которого 50 м – единственная дисциплина на чемпионате мира – 2025. А вот с Кириллом Пригодой не всё было понятно. Россиянин, по ощущениям, был подавлен после неудачи на 100-метровке брассом.

Но, к счастью, долгожданная медаль в этом заплыве случилась! Пригода пришёл в себя, по-спортивному разозлился и возродился. Кирилл шикарно проявил себя на 50 м. Россиянин весь заплыв шёл лидером, однако концовку отдал итальянцу Симоне Черасуоло! Наш парень уступил победителю всего лишь 0,08 секунды.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 50 м брасс
30 июля 2025, среда. 15:03 МСК
Окончено
1
Симоне Черасуоло
Италия
26.54
2
Кирилл Пригода
Россия
+0.08
3
Цинь Хайян
Китай
+0.13

Медалей в этом заплыве могло быть две. Ивану Кожакину до бронзы не хватило всего лишь 0,06 секунды! Впрочем, проиграл россиянин не абы кому, а трёхкратному чемпиону мира Цинь Хайяну.

Наши ребята на 50 м – настоящие молодцы. Кожакин и Пригода пока выдали лучший заплыв для России на этом ЧМ! Медаль Кирилла – первая в копилке команды в плавании.

Медальный зачёт ЧМ-2025

Текущая медаль оказалась для Пригоды лишь четвёртой в карьере и пока что самой важной. И не только потому, что до этого у Кирилла было лишь три бронзы. Эта медаль стала особенной для ментального состояния россиянина, его самооценки и силы воли.

Сегодня россиянин ещё поплывёт комбинированную эстафету. Хочется надеяться, что медалей в копилке опытного пловца прибавится.

Другой многообещающий финал медалей не принёс:
Россияне остались без медалей в самом многообещающем заплыве ЧМ-2025. Что стряслось?!
Россияне остались без медалей в самом многообещающем заплыве ЧМ-2025. Что стряслось?!
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