Они это сделали! Российские пловцы — чемпионы мира в смешанной эстафете!

Плевать на все условности с нейтральным статусом! Сборная России, именно сборная России — победитель комбинированной смешанной эстафеты 4х100 м на чемпионате мира в Сингапуре. Это было крутейшее выступление – и никого из соперников рядом! Не только победа, но и рекорд чемпионатов мира. Вот так!

Хотя после утреннего заплыва было очень сложно поверить в то, что в итоге произошло. В финал наши спортсмены пробились с седьмым результатом. Утром на брассе был Данил Семьянинов, а на финишном кроле – Александра Кузнецова, которая сделала невозможное. Она очень плохо себя чувствовала, поскольку то ли отравилась, то ли подхватила какой-то вирус, однако даже сама призналась уже после заплыва, что состояние было совсем не очень. Но именно она вытащила те 0,3 секунды, которые обеспечили место в топ-8.

Кузнецова, Семьянинов, а также Мирон Лифинцев и Дарья Клепикова сделали главное – они пробились в финал. В отличие от тех же мощнейших сборных США и Франции, которые, кажется, перехитрили сами себя. Перед финалом в нашем составе произошли изменения – на брасс поставили Кирилла Пригоду (и как же был прав тренерский штаб, ведь он стал вторым на личном полтиннике за несколько минут до эстафеты), а на финиш – лучшую кролистку России Дарью Трофимову.

И ребята сделали всё, что должны были сделать. Мирон Лифинцев на своём этапе установил новый рекорд России в плавании на спине, побив результат Климента Колесникова. Кирилл Пригода увеличил преимущество российской команды, проплыв намного быстрее, чем в финале личной сотни, Дарья Клепикова вообще была фантастической на баттерфляе, а Дарья Трофимова на своём этапе убедительно поставила жирную точку!

Рекорд чемпионатов мира – это потрясающий показатель. Китай отстал на две секунды, Канада – на три. Да если бы и были США с Францией, россиян всё равно в такой форме было не остановить. Фантастическое выступление и первая золотая медаль сборной России на чемпионатах мира с 2019 года.

Это историческое достижение! Просто браво!