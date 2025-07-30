Мирон Лифинцев — снова звезда чемпионата мира! Его злость помогла России вырвать золото

Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре. Забойщиком команды был 19-летний Мирон Лифинцев, который на своём этапе создал огромное преимущество. Эстафетная победа россиян стала первой с ЧМ-2003, когда наши парни выиграли королевскую 4х100 м вольным стилем.

А теперь подробнее о том, что сделал Лифинцев.

Он проплыл свой первый этап за 51,78 – это быстрее рекорда России Климента Колесникова, который на Кубке России – 2023 в Казани преодолел дистанцию за 51,82. Это быстрее результата чемпиона мира – 2025 на личной сотне на спине южноафриканца Питера Кётце, который проплыл в финале за 51,85. Для сравнения – сам Лифинцев в личном финале проплыл за 52,51.

Показанное время – это личный рекорд Мирона, который в длинных бассейнах плавал за 52,08 – и это было в апреле на чемпионате России в Казани. А самое главное, это ровно на секунду быстрее, чем у итальянца Кристиана Бачико. Почему этого итальянца? Потому что именно сборная Италии была второй после первого этапа комбинированного микста.

Остальные отстали от Лифинцева ещё больше. Польша и Китай проигрывали по полторы секунды, а это огромное отставание. Мирон после крайне неудачного для себя выступления в личном финале не стал общаться с журналистами. Копил эмоции и злость на эстафету. И сделал то, чего от него ждали все – тренерский штаб сборной, личные тренеры, партнёры по команде и, главное, он сам.

После «золотого» заплыва с рекордом чемпионатов мира Лифинцев уже не скрывал своей радости.

«Последний раз мы выигрывали эстафету в 2003 году, я тогда ещё даже не родился. Через три года только рожусь. Круто! Я сказал Кириллу, что мы готовы делать историю сегодня. И я не соврал. Когда Кирилл закончил, я понимал, что мы проплывём сегодня очень быстро, понимал, что я готов. Все мы оказались готовы.

Отбили кулачки, с кислыми минами встали и сделали своё дело. Когда увидел состав эстафет, понял, что это чистая заявка на золото. Все звёзды, которые могли сложиться, сложились воедино. Америка, Франция дали нам шанс. Мы боролись, боролись сами с собой. Это было круто. Нам дали шанс, и мы его не упустили», — сказал Мирон.

Герои – вся команда. Это и Кирилл Пригода, и Дарья Трофимова, и Дарья Клепикова и плывшие утром Данил Семьянинов и Александра Кузнецова. Но без фантастического этапа Лифинцева этого золота могло и не быть.