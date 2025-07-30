«Мы готовы делать историю!» Яркие эмоции после первой победы России в эстафете за 22 года

Впервые с 2003 года Россия выиграла эстафету на чемпионатах мира по плаванию в 50-метровом бассейне. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова в финале сотворили историю и даже установили рекорд чемпионатов мира!

«Надо! Должна! Терпи!»

Только представьте масштаб достижения! Когда сборная в последний раз выигрывала эстафету на чемпионатах мира, не все из сегодняшних чемпионов вообще родились!

«Последний раз мы выигрывали эстафету в 2003 году, я тогда ещё даже не родился. Через три года только рожусь. Круто! Я сказал Кириллу, что мы готовы делать историю сегодня. И я не соврал. Когда Кирилл закончил, я понимал, что мы проплывём сегодня очень быстро, понимал, что я готов. Все мы оказались готовы. Мы боролись, боролись сами с собой. Это было круто. Нам дали шанс, и мы его не упустили», – заявил суперзвезда и забойщиков заплыва Мирон Лифинцев.

Кирилл Пригода хоть и сдерживал эмоции от победы, но гордость за результат читается между строк:

«Когда мы выиграли последний раз эстафету в плавании, мне было восемь лет. Что я тогда делал? Кажется, меня в первый раз родители взяли в лагерь».

Призёры смешанной эстафеты Фото: Getty Images

А сразу после парней 20-летние Даши – Клепикова и Трофимова – дожали результат.

«Мы прошли в финал на грани, и надо было показывать другие скорости. И, конечно, меня отругали знатно, дали пинок. Поэтому собралась, выдала свой максимум и, надеюсь, разложилась уже получше. Поняла ли, что чемпионка мира? Осознание пришло ещё на бортике», — сказала Клепикова.

А Трофимова, которая, как и Пригода, и стартовать-то не должна была, приплыла к финишу с золотой медалью.

«Рада, что у нас получилось занять командой первое место. Очень сильно волновалась, переживала, так как плыву на последнем этапе, финиширую. На мне, грубо говоря, была вся ответственность за финиш. Вплоть до самого старта я очень сильно волновалась. Держала в голове, мол, давай, давай. Ты сможешь! Надо! Должна! Терпи!» — рассказала Трофимова.

«Мы полноценно вернулись!»

Впрочем, ребята подарили столько эмоций России, что восхищённые комментарии летели со всех сторон.

«Мы полноценно вернулись! Долгожданная медаль. Командная победа сильно отличается психологически от индивидуальной в любом виде спорта. Получили сразу четыре золотые медали! Мы заявили о себе, что вернулись не как наблюдатели, а как реальные лидеры. Это долгожданная и важная медаль для России», — сказал экс-министр спорта России Павел Колобков.

Победители смешанной эстафеты Фото: Joel Marklund/Zuma/ТАСС

«Перекричал Губерниева? Не могу сказать, но голос есть. Сегодня очень волновались с утра, дальше был целый квартет из сборных, которые могли нас подвинуть. Мы попали с опасениями, но сделали правильный шаг. Мирон вчера был зол, и сегодня мы увидели феноменальные секунды. Все коллеги, которые сидели, все комментаторы поздравляли в режиме лайв», — рассказал спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков.

«Это наши путеводные звёзды для юных спортсменов и всей страны. Очень рад, что пловцы, за которых я топил, чтобы они выступили на Олимпийских играх, выиграли золото. Но это только начало. Ещё четыре дня. И дальше мне кажется, что мы ещё соберём урожай», – подвёл итоги комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

И на такой мотивации и с такими вдохновляющими результатами у сборной России все шансы претворить слова Губерниева в жизнь!