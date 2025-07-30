«Готовьтесь меня успокаивать — буду рыдать». Детали победы пловцов, которые не показали!

Трудно преувеличить значение победы наших пловцов в комбинированной микст-эстафете на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре. Ещё бы, больше 20 лет не было ничего подобного. Попробуйте сами вспомнить, чем занимались и как проходила жизнь вокруг вас в далёком 2003 году, когда российских пловцов к победе в кролевой эстафете вёл за собой великий Александр Попов.

Сейчас главным забойщиком команды стал Мирон Лифинцев, однако великого успеха в финале вообще могло бы не случиться из-за спорного решения главного тренера Андрея Шишина. Утром в предварительном заплыве закрывать кролевой этап поставили Александру Кузнецову, которая, как оказалось позже, выступала на фоне пищевого отравления.

Данил Семьянинов Фото: РИА Новости

Мало кто следит за утренними сессиями на ЧМ. Даже будучи в Сингапуре, это делать непросто – нужно приходить в бассейн к 10 утра, а в Москве ни свет ни заря ради предварительных заплывов готовы вставать только самые рьяные фанаты плавания. Хотя драма порой разворачивается там не меньшая, чем в вечерней части соревнований. Так, в воскресенье в первый же день Россия потеряла шансы в кролевой эстафете 4х100 м. Отчасти по собственной глупости, просто просчитавшись с составом, что позднее признал даже главный тренер команды Андрей Шишин.

«Кролевой состав у нас получился чуть-чуть скромнее. В первый день на второй половине дистанции не совсем звонко по функциональной подготовке выглядел Климент Колесников, он немножко не доплыл. И вторая причина – плотность результатов очень сильно возросла. Мы видим это на всех дистанциях, поэтому случилось тогда такое ЧП в команде», – объяснил причину неудачи в беседе с «Чемпионатом» Шишин.

По потенциалу наша команда как минимум рассчитывала на пьедестал, а как максимум – даже на золото. А в итоге – вылет уже в утренней стадии. Мирон Лифинцев, которого тогда оставили в запасе, был крайне недоволен и не скрывал своего недовольства ситуацией.

С комбинированной микст-эстафетой едва не произошло то же самое.

На последний этап выставили Александру Кузнецову, которая явно не проплыла по своему максимуму. Проходивший мимо журналистов Данил Семьянинов резко бросил: «Уже всё ясно. В финал мы не попадём».

Сложности добавлял и тот момент, что плыть приходилось без какого-либо серьёзного спарринга, если, конечно, не считать настоящими соперниками команды Арубы, Кабо-Верде и Уганды. На это жаловалась Дарья Клепикова, отмечавшая, что нужно было ориентироваться строго на себя. А дальше – нервно ждать, как проплывут соперники. Скажем честно, пятёрку за утренний заплыв себе могут поставить только Клепикова и Лифинцев. И с учётом того, какие впереди были сборные, рассчитывать на финал едва ли приходилось.

«Сейчас мы не попадём, и вам придётся меня успокаивать. Я буду рыдать», – говорила Дарья. Она, как и многие ребята в команде, не до конца понимала решение тренерского штаба по составу, к тому же ей, в отличие от остальных, никто не даёт отдыха – её ставят на все возможные дистанции.

Александра Кузнецова Фото: РИА Новости

Впрочем, не надо критиковать Кузнецову. Она теневой герой этой победы. Мало того, что она дала необходимый отдых Трофимовой (Дарья затем отдельно отметила, как важно ей было собраться с силами к вечерней сессии), так ещё и плыла, как оказалось, на фоне проблем со здоровьем.

Неизвестно, ела ли Александра из одной тарелки с американками, но уже днём в своём телеграм-канале она рассказала, что даже приехать и поболеть за ребят с трибуны вечером она не сможет, останется в отеле.

«Я отравилась, сильно или нет, пока не поняла, но самочувствие, мягко говоря, не особо хорошее, потеряла очень много воды», – напугала всех Кузнецова.

Позднее президент федерации водных видов спорта Сергей Фесиков уточнил, что с отравлением слегли сразу два наших пловца. Однако, видимо, у американцев и французов ситуация была хуже. Поэтому хоть не без нервов, но мы попали в финал, где случиться могло всё что угодно.

Окончательно стало понятно, что бороться за победу можно, когда состав на финал объявила Канада. По странной причине канадцы отказались от услуг Саммер Макинтош, сил которой хватило бы ещё на одну сотню.

«Все звёзды, которые могли сложиться, сложились воедино. Америка, Франция дали нам шанс. А мы его не упустили», – точнее всего описал ситуацию Лифинцев.

Ни Мирона, ни Клепиковой, ни Трофимовой не было даже в проекте, когда в последний раз пловцы из России побеждали на чемпионатах мира по длинной воде. Не будем сейчас расписывать, каким был мир в 2003-м. Важно запомнить, какой он сейчас, – и не забыть в том числе про Кузнецову. И она, и Данил Семьянинов – полноправные чемпионы. Без всяких «но».