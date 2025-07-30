«Надеюсь, меня не будут сильно ругать». Как россияне вернулись на ЧМ по фехтованию

Результаты россиян на чемпионате мира по фехтованию – 2025 уже окрестили худшими за последнюю четверть века. Если считать медали, то так и есть. Но если оценивать общую картину, то, кажется, есть и поводы для радости.

«Дальше будет больше!»

С 22 по 30 июля российские фехтовальщики впервые с 2019 года выступали на чемпионате мира. Шесть лет назад на турнире в Будапеште наша сборная завоевала семь медалей – три золота, три серебра и бронзу – и возглавила медальный зачёт турнира. Через четыре года после этого случился «неполноценный» Милан-2023, куда международная федерация допустила лишь семь российских спортсменов в личных дисциплинах.

И вот в 2025-м россияне приехали в Тбилиси в качестве нейтральных атлетов, но в полном составе и с возможностью биться в командных дисциплинах.

Начали здорово! В первый же медальный день Кирилл Бородачёв добрался до серебра в мужской рапире, уступив только Чун Йин Райан Чою из Гонконга.

«Это мой первый чемпионат мира в карьере, и для меня это хороший результат, я очень рад. Дальше будет больше! Бои были трудные, два из них закончил в один укол. В какие-то моменты боролся сам с собой, в какие-то – хорошо фехтовал. А вот в финале фехтование расстроило… Постоянно чего-то не хватало, не мог попасть, какая-то ерунда получалась. Это большая победа, общая наша с моими тренерами. Надеюсь, они сильно рады за меня и не будут сильно ругать за финальный бой», – поделился Бородачёв.

Кирилл Бородачёв Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

В этот день медаль ждали и от действующей чемпионки Европы Айзанат Муртазаевой, но спортсменка неожиданно вылетела ещё в 1/32 финала.

«Что не получилось? Да ничего не получилось… Надо признать, американка хорошо фехтовала, наносила мне хорошие атаки. К концовке я чуть подсобралась. Понимала, что буду делать в приоритете, но получила под руку. Ни подумать, ни сделать ничего не успела. Значит, она была сильнее», – переживала Муртазаева после поражения от 56-й сеяной.

Чуть дольше удалось продержаться Яне Бекмурзовой и Кристине Ясинской, однако дальше 1/8 финала не пошло. Зато уже через три дня девушки наверстали упущенное и принесли стране медаль в командной шпаге – серебро!

Айзанат Муртазаева Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

«Казалось, мой мир рухнет»

Главным событием чемпионата мира для сборной России стало золото саблистки Яны Егорян. Двукратная олимпийская чемпионка уверенно, одну за другой вынесла всех соперниц, а после победы рассказала, что её следующая цель – золото ближайших Олимпийских игр.

«Очень рада. Шесть лет я ждала этого чемпионата мира. Мне очень хотелось, чтобы нас знали, ценили и помнили, что мы должны быть на соревнованиях. У меня есть дома сын, муж, они дают мне возможность тренироваться и выступать. И мой тренер Дмитрий, который каждый день даёт мне веру и силу, он делает из меня фехтовальщицу. Это победа для вас!» – сказала Егорян.

Зузанна Цеслар, Яна Егорян и Пань Цимяо Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

На Яну надеялись и по ходу заключительного соревновательного дня, когда проходили медали в командной сабле. Тем более в составе сборной – сплошь олимпийские чемпионки: Великая, Егорян, Никитина, а также Александра Михайлова. Девушки серьёзно могли претендовать на золото и вывести сборную на третье место в неофициальном медальном зачёте, но увы.

В итоге россияне завершили турнир с одним золотом, взяли два серебра и не смогли пробиться дальше 1/8 финала во всех остальных дисциплинах.

Несмотря на всё это, важно констатировать: российские фехтовальщики реально и основательно вернулись на международную арену! И да, вокруг нашей сборной порой неспокойно, и иногда для защиты безопасности наших спортсменов требуются дополнительные меры безопасности. И да, медалей меньше, чем было шесть лет назад. Но это пока просто первый шаг.