В брассе происходит самое интересное на дистанции 200 м. Борьбу за награды продолжают Егор Корнев и Кирилл Пригода.

Чикунова начинает путь к золоту ЧМ-2025! Сойдутся ли для неё звёзды на этот раз? LIVE

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Сегодня, 31 июля, в Сингапуре разыграют шесть комплектов медалей: пять финалов пройдёт в плавании и один — в прыжках в воду. «Чемпионат» рассказывает обо всём, что происходит в бассейне Сингапура, показывает яркие моменты, а также делится свежими комментариями с места событий.

В Сингапуре рано утром прошёл предварительный раунд в плавании, а в прыжках в воду — квалификация на трёхметровом трамплине.

Далее Евгения Чикунова продолжит борьбу за личную награду на этом турнире — ей предстоит выйти на старт полуфинала на дистанции 200 м брассом. На аналогичной дистанции будут пробовать пробиться в решающий заплыв Кирилл Пригода и Александр Жигалов. В финале на 100 м вольным стилем российские болельщики будут поддерживать Егора Корнева, а спинистка Алина Гайфутдинова выступит на «полтиннике».

На данный момент Россия в медальном зачёте занимает пятое место. Добавятся ли ещё награды в копилку сборной? Узнаем сегодня!