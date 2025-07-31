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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025, онлайн-трансляция 31 июля 2025, Пригода, Чикунова и Корнев

Чикунова начинает путь к золоту ЧМ-2025! Сойдутся ли для неё звёзды на этот раз? LIVE
Батраз Томаев
Евгения Чикунова
Комментарии
В брассе происходит самое интересное на дистанции 200 м. Борьбу за награды продолжают Егор Корнев и Кирилл Пригода.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 31 июля, в Сингапуре разыграют шесть комплектов медалей: пять финалов пройдёт в плавании и один — в прыжках в воду. «Чемпионат» рассказывает обо всём, что происходит в бассейне Сингапура, показывает яркие моменты, а также делится свежими комментариями с места событий.

В Сингапуре рано утром прошёл предварительный раунд в плавании, а в прыжках в воду — квалификация на трёхметровом трамплине.

Далее Евгения Чикунова продолжит борьбу за личную награду на этом турнире — ей предстоит выйти на старт полуфинала на дистанции 200 м брассом. На аналогичной дистанции будут пробовать пробиться в решающий заплыв Кирилл Пригода и Александр Жигалов. В финале на 100 м вольным стилем российские болельщики будут поддерживать Егора Корнева, а спинистка Алина Гайфутдинова выступит на «полтиннике».

На данный момент Россия в медальном зачёте занимает пятое место. Добавятся ли ещё награды в копилку сборной? Узнаем сегодня!

Календарь чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта – 2025
Live Батраз Томаев

Раз уже мы заговорили об эстафете, то грех не прочувствовать эмоции от победы вновь.

Золотой день для России:
«Готовьтесь меня успокаивать — буду рыдать». Детали победы пловцов, которые не показали!
«Готовьтесь меня успокаивать — буду рыдать». Детали победы пловцов, которые не показали!
08:19 Батраз Томаев

Свежие комментарии россиян из Сингапура. Ребят вдохновило вчерашнее золото в эстафете.

С пылу с жару!
Эксклюзив
Чикунова: зарядилась энергией золотой медали в эстафете, она передалась на всю команду
Эксклюзив
Жигалов: после первой «сотки» немного напрягся, понимал, где я накосячил
Жигалов: за ребятами в эстафете следил из отеля, когда брился. Красавчики, вау!
08:14 Батраз Томаев

Расписание полуфиналов и финалов

Сегодня россияне будут бороться за несколько комплектов наград. Ещё после обеда по московскому времени пройдут полуфиналы. Последим!

10:32. Прыжки в воду. Женщины, вышка 10 м, полуфинал. Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева;
*13:15. Прыжки в воду. Женщины, вышка 10 м, финал;
14:11. Плавание. Женщины, 100 м вольным стилем, полуфинал. Дарья Клепикова, Дарья Трофимова;
14:32. Мужчины, 100 м вольным стилем, финал. Егор Корнев;
14:45. Женщины, 200 м брасс, полуфинал. Евгения Чикунова;
15:00. Женщины, 50 м на спине, финал. Алина Гайфутдинова;
15:13. Мужчины, 200 м брасс, полуфинал. Кирилл Пригода, Александр Жигалов;

*в случае выхода россиян в финал.

08:12 Батраз Томаев

Продолжается квалификация в прыжках в воду у мужчин. Илья Молчанов и Никита Шлейхер соревнуются на трамплине 3 м. Результаты будут чуть позже.

08:09 Батраз Томаев

Жигалов и Пригода — в полуфинале

На аналогичной дистанции у мужчин сильнейшим оказался ещё один россиянин — Александр Жигалов (2.08,32). А Кирилл Пригода начал 200 м спокойно. Он — седьмой (+2,14 от лидера).

08:08 Батраз Томаев

Чикунова привезла Дугласс 0,98

Женя великолепно проплыла любимые 200 м брассом. Это главный козырь россиянки! Кейт Дугласс (США) ей проиграла почти секунду, а само время Чикуновой — 2.22,30 секунды.

08:06 Батраз Томаев

У спинистов на дистанции 200 метров день неудачно сложился для Дмитрия Савенко, который не смог квалифицироваться в финал. Он только — 29-й.

08:04 Батраз Томаев

Трофимова и Клепикова взяли успешный старт

100 м вольным стилем. Здесь обе россиянки — Дарья Клепикова и Дарья Трофимова прошли в полуфинал. Вот секунды россиянок в сравнении с лидером квалификации:

1. Молли О'Каллаган (Австралия) — 53,40;
4. Дарья Клепикова — 53,55 (+0,15);
13. Дарья Трофимова — 54,14 (+0,74).

08:01 Батраз Томаев

Доброе утро всем, кто продолжает следить за чемпионатом мира по водным видам в Сингапуре! Сегодня российские спортсмены продолжили борьбу за медали. Давайте узнаем результаты предварительных заплывов.

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