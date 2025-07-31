Илья Сибирцев рассказал о выживании в Штатах и выступлениях за сборную Узбекистана. На родину он возвращаться не планирует.

«Меня будто засунули в стиралку и включили отжим». Как пловец из России уехал жить в США

Скажем честно, про Илью Сибирцева до 2023 года знали только самые преданные фанаты плавания. На стыке десятилетий он показывал отличные результаты, но затем переехал на учёбу в США, и там всё резко пошло на спад. В итоге Илья остался вне заявки на Олимпиаду в Токио, а вместе с тем и за пределами интереса публики. Однако лишь до того момента, пока не поменял спортивное гражданство – в 2023-м Сибирцев получил паспорт Узбекистана.

Переход Сибирцева был очень шумным, ведь Илья сопроводил его рядом громких интервью, в которых будто бы обличал всю изнанку российской, а вместе с ней и постсоветской спортивной системы.

Мы встретили Илью на чемпионате мира в Сингапуре. Пообщались, и выяснилось, что он не так уж категоричен, как могло показаться. В беседе с «Чемпионатом» он уже спокойнее высказал свою позицию и призвал каждого фокусироваться на своей жизни и не давать советов другим. И в чём же он не прав?

«Всегда найдутся проблемы, если хочешь их искать»

– Илья, что чувствует организм сразу после 800-метровой дистанции?

– Обычная дистанция. То же самое, что для спринтера сотку проплыть, ничего интересного. 1500 проплыть гораздо сложнее, по крайней мере, лично для меня.

– Вы 12-й в предварительных заплывах, в финал не попали. Как оцените результат?

– Если оценивать по 10-балльной шкале, то поставлю себе семёрку. Хорошее время показал для утреннего заплыва, однако хотелось всё-таки быть ближе к финалу. Чувствую, что готов плыть быстрее. Ненамного, но быстрее.

Если б я хотя бы в десятку попал, то полностью был бы собой доволен. Но, если честно, и так нормально. Попасть в число 12 лучших в мире тоже неплохо, к тому же год выдался тяжёлый, я выпустился из колледжа, это сложный период адаптации во взрослой жизни.

– Вы заявлены и на 1500 м, и на 400 м. Большая программа получается!

– Как сказать. Кто-то плывёт 200, 400, 800 и 1500, а плюс к этому и 5, и 10 км на открытой воде, а к тому же ещё и все эстафеты… Есть и такие люди, поэтому я по сравнению с ними здесь вообще отдыхаю (улыбается).

Илья Сибирцев Фото: Ezra Shaw/Getty Images

– А вы на соревнования на открытой воде пока не смотрите?

– Это не моё. Там совсем другие тренировки нужны, да и головой я не особо это люблю. В каком-то смысле это другой вид спорта, и правильно что их разделяют.

– Ещё постоянные проблемы с организацией возникают. В Сене было грязно, в Сингапуре – жарко.

– Всегда найдутся какие-то проблемы, если хочешь их искать. Важно то, как спортсмен к ним адаптируется. Кто лучше адаптируется – тот и выиграет.

«Не допускают к тренировкам, если не сдан зачёт»

– Насколько уже комфортно себя ощущаете в новой сборной?

– Всё супер, у меня это второй чемпионат мира за Узбекистан, я уже и на Олимпиаде был. Живу и тренируюсь в Штатах, поэтому вся жизнь у меня там. Не могу сказать, что в ней что-то сильно изменилось после перехода.

– В каком-то смысле можно сказать, что вы сменили спортивный клуб? Как футболист, который переходит из «Арсенала» в «ПСЖ».

– Можно и так сказать, наверное, кому как. Каждый ощущает и видит эту ситуацию по-своему.

– Допуск нейтральных спортсменов поменял ваше отношение к процессу перехода в другую сборную? Сейчас вы бы так же поступили?

– Как я могу сказать, что бы сделал сейчас? Но на тот момент я принял такое решение и до сих пор считаю его для себя верным. Опять же, для себя.

– В каких вы взаимоотношениях с бывшими партнёрами по российской сборной?

– Со всеми ребятами остаюсь на хорошем контакте, каким было общение, таким и осталось. С кем раньше близко общались – с теми и общаемся, никаких проблем, никаких обид не замечал.

– В Луисвилле вместе с вами ведь учится и Денис Петрашов, который выиграл медаль для Кыргызстана. А ещё вроде бы учился Григорий Тарасевич.

– Григория, конечно, помню. Такого человека сложно забыть. На секундочку, он учился на инженера аэрокосмических установок. Выпустился в 2018 году, потом вернулся в Россию в ковид. Человек-легенда!

– А вы на кого учились?

– Не знаю, как это правильно будет на русском. Маркетолог? На менеджменте учился. В общем, маркетинг и управление бизнесом.

– Видите себя в дальнейшем в этой сфере?

– Если честно, не очень. Не моё.

– То есть вы учились скорее ради возможности тренироваться?

– Прежде всего, да. Нет, конечно, иметь диплом о высшем образовании, тем более престижного американского колледжа, лишним не будет. Далеко не каждый может себе это позволить, давайте скажем честно! Возможность учиться по гранту – это большая привилегия, наш университет входит в топ-25 университетов мира, так что я рад, что учился там. Но я бы пока считал маркетинг для себя планом В, даже не планом Б.

– В любом случае это полноценное образование, а не физкультурный университет, в котором учатся многие российские спортсмены.

– Конечно. Причём нужно учиться в прямом смысле этого слова, поблажек тебе не делают. Никому не интересно, что ты спортсмен. Если у тебя не сдан зачёт, то тебя не то что к соревнованиями – к тренировкам не допускают! Подойдёт тренер и скажет, мол, сначала подтяни знания, хотя бы тройки получи, а потом уже можешь плавать. Жёсткая система.

Илья Сибирцев Фото: Из личного архива Ильи Сибирцева

– Вообще без разницы, кто перед ними? Даже олимпийский чемпион, чемпион мира?

– Везде есть свои исключения. Конечно, если ты Майкл Фелпс, тебе помогут, особо трогать не будут. Но если ты не Фелпс и даже не Райан Лохте, тогда иди учись.

– Так это же правильный подход. Иначе будет как в России, где спортсмены, если не достигают больших побед, то даже не знают, чем заняться в жизни.

– Это общая проблема всего постсоветского мышления в спорте высших достижений. Всё ради результата. Ребёнка отдают в спорт совсем маленьким, за 10-12 лет его «убивают». По юниорам вроде плывёт отлично, но что дальше?

«Покупка «Бентли» не сделает тебя знаменитым»

– С чем было связано недовольство вашего личного тренера, когда вы решили переехать учиться и тренироваться в США?

– Нельзя сказать, что он был прям недоволен. Скажем так, он не до конца одобрял. Однако у меня было своё чёткое мнение, видение своей жизни. На самом деле, много кто из ребят думал об отъезде, но они советуются со своими тренерами, а те им говорят – зачем это тебе? Что ты там найдешь, чего нет у нас? Спортсмен начинает сомневаться, задумываться. В результате проходит время, год, два, а дальше понимаешь, что шанс упущен. Спорт – это такая непредсказуемая штука: травма, спад результата. А жизнь идёт дальше.

– При этом наши главные звёзды последних лет Владимир Морозов и Юлия Ефимова жили и тренировались в США.

– Конечно. Посмотрите на финалы в Сингапуре. Не важно, из какой страны атлет, по факту он, скорее всего, тренируется в США. Тут только американская школа – и есть ещё австралийская, немецкая и итальянская. На этом всё.

– Весь мир, кажется, сейчас хочет к Бобу Боуману.

– Конечно, там же все звёзды. Это всё равно что хотеть «Бентли». Все знаменитости выбирают «Бентли», значит, я тоже хочу себе такую. Но это не значит, что покупка такой машины сделает тебя таким же успешным и знаменитым. Нужно это тебе или нет – совсем другой вопрос.

– То есть сам по себе переход к Боуману не сделает тебя Леоном Маршаном или Саммер Макинтош?

– Конечно, нет. Это фамилии, которые у всех на слуху, 5-10 звёзд. Но за ними есть ещё 40-50 спортсменов, которых никто не знает. И что им дают тренировки с Боуманом? Нужно прежде всего самому обладать чем-то особенным.

– Хорошо, а что лично вам дал переезд в США?

– Я бы сказал, что всё. И в спорте, и в быту. Я стал другим человеком.

– Вы сталкивались с критикой после решения о смене гражданства?

– Главное – со всеми ребятами россиянами я общаюсь хорошо. Встретились здесь, ещё в гостинице, был рад видеть тех, с кем плавал вместе по юниорам. Пожал всем руку, пожелал удачи, узнали друг у друга, кто чем живёт. Я сделал свой выбор и считаю его правильным.

– То есть лично в вашу сторону никто не обращался с негативом? Максимум – неадекваты в интернете?

– Вы сами всё обозначили, мне нечего добавить.

– С россиянами общались во время отстранения? Обсуждали с ними возможность смены сборной или выступления в нейтральном статусе?

– Нет, не говорил ни с кем, у меня своя жизнь, много своих проблем. Сам лезть в чужие проблемы тоже не буду, а с такими вопросами ко мне и не обращался никто, не интересовался.

«В первый год в США я крутился как белка в колесе»

– Уже начали учить язык?

– Если вы про английский, то я живу в США с 2019 года практически без перерыва, поэтому язык у меня уже достаточно свободный. Приходится, когда вокруг тебя одни американцы, инстинкт срабатывает.

– А узбекский?

– Пока тяжело. Базу знаю, слышу, когда люди что-то говорят, могу понять, но самому говорить тяжело. Когда не живёшь в стране, где говорят на этом языке, сложно его изучать. Разве что выучить базовые фразы.

– И всё же вас там уже принимают за своего?

– Как видите, выступаю здесь за сборную, поэтому никаких проблем.

– В Америке сразу удалось адаптироваться в бытовом плане?

– Нет, поначалу было всё-таки тяжело. Когда живёшь по одному расписанию, одному распорядку дня, а потом резко переходишь на другой режим – тяжело. Ощущения были такие, что меня закинули в стиральную машинку и включили режим быстрого отжима. Вот так прошёл мой первый год в США. Я крутился как белка, выживал. Но ни о чём не жалею – несмотря на трудности, это было моё лучшее решение в жизни.

– В будущем планируете жить в США?

– Мне нравится в Америке, поэтому да.

– Видите себя в тренерской работе?

– В сторону менеджмента, как и говорил, думать не очень хочу. Тренерского образования на Западе как такового нет, это скорее у нас распространено, но это не мешает работать и развиваться. Хочу работать тренером при колледже или спортивном клубе. Возможно, даже открыть свой собственный клуб, стать главным тренером.

За счёт опыта у меня достаточно большие знания. В Америке много стайеров, однако не так много тех, кто знает, что такое личный подход к спортсмену, и здесь я мог бы быть полезен.

– Не хотели бы передать свой опыт спортсменам в Узбекистане или в России?

– Пока не думаю в эту сторону, хочется работать в Америке.

– Как семья приняла ваше решение сначала переехать в США, а затем сменить спортивное гражданство?

– А как могут отреагировать родные и близкие? Поддержали, выразили уверенность в успехе. Сказали: дерзай, Илюха. Вперёд! Если ты этого хочешь, значит, так надо. Твой выбор.

– Кто-то болеет за вас персонально в Сингапуре?

– Вся команда вместе болеет за всех наших ребят. Плюс есть ребята с университета, все общаемся, друг друга поддерживаем.

– Сборная Луисвилла радовалась за Петрашова?

– Разумеется. Денис – большой молодец, мы все за него очень рады, он заслужил этот успех своим трудом.