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Интервью с бывшим российским пловцом Ильёй Сибирцевым, почему он уехал в США и перешёл в сборную Узбекистана, что думает о России

«Меня будто засунули в стиралку и включили отжим». Как пловец из России уехал жить в США
Рустам Имамов
Интервью с Ильёй Сибирцевым
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Илья Сибирцев рассказал о выживании в Штатах и выступлениях за сборную Узбекистана. На родину он возвращаться не планирует.

Скажем честно, про Илью Сибирцева до 2023 года знали только самые преданные фанаты плавания. На стыке десятилетий он показывал отличные результаты, но затем переехал на учёбу в США, и там всё резко пошло на спад. В итоге Илья остался вне заявки на Олимпиаду в Токио, а вместе с тем и за пределами интереса публики. Однако лишь до того момента, пока не поменял спортивное гражданство – в 2023-м Сибирцев получил паспорт Узбекистана.

Переход Сибирцева был очень шумным, ведь Илья сопроводил его рядом громких интервью, в которых будто бы обличал всю изнанку российской, а вместе с ней и постсоветской спортивной системы.

Мы встретили Илью на чемпионате мира в Сингапуре. Пообщались, и выяснилось, что он не так уж категоричен, как могло показаться. В беседе с «Чемпионатом» он уже спокойнее высказал свою позицию и призвал каждого фокусироваться на своей жизни и не давать советов другим. И в чём же он не прав?

Анастасия Кирпичникова тоже уехала. Но во Францию:
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«Всегда найдутся проблемы, если хочешь их искать»

– Илья, что чувствует организм сразу после 800-метровой дистанции?
– Обычная дистанция. То же самое, что для спринтера сотку проплыть, ничего интересного. 1500 проплыть гораздо сложнее, по крайней мере, лично для меня.

– Вы 12-й в предварительных заплывах, в финал не попали. Как оцените результат?
– Если оценивать по 10-балльной шкале, то поставлю себе семёрку. Хорошее время показал для утреннего заплыва, однако хотелось всё-таки быть ближе к финалу. Чувствую, что готов плыть быстрее. Ненамного, но быстрее.

Если б я хотя бы в десятку попал, то полностью был бы собой доволен. Но, если честно, и так нормально. Попасть в число 12 лучших в мире тоже неплохо, к тому же год выдался тяжёлый, я выпустился из колледжа, это сложный период адаптации во взрослой жизни.

– Вы заявлены и на 1500 м, и на 400 м. Большая программа получается!
– Как сказать. Кто-то плывёт 200, 400, 800 и 1500, а плюс к этому и 5, и 10 км на открытой воде, а к тому же ещё и все эстафеты… Есть и такие люди, поэтому я по сравнению с ними здесь вообще отдыхаю (улыбается).

Илья Сибирцев

Илья Сибирцев

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

– А вы на соревнования на открытой воде пока не смотрите?
– Это не моё. Там совсем другие тренировки нужны, да и головой я не особо это люблю. В каком-то смысле это другой вид спорта, и правильно что их разделяют.

– Ещё постоянные проблемы с организацией возникают. В Сене было грязно, в Сингапуре – жарко.
– Всегда найдутся какие-то проблемы, если хочешь их искать. Важно то, как спортсмен к ним адаптируется. Кто лучше адаптируется – тот и выиграет.

«Не допускают к тренировкам, если не сдан зачёт»

– Насколько уже комфортно себя ощущаете в новой сборной?
– Всё супер, у меня это второй чемпионат мира за Узбекистан, я уже и на Олимпиаде был. Живу и тренируюсь в Штатах, поэтому вся жизнь у меня там. Не могу сказать, что в ней что-то сильно изменилось после перехода.

– В каком-то смысле можно сказать, что вы сменили спортивный клуб? Как футболист, который переходит из «Арсенала» в «ПСЖ».
– Можно и так сказать, наверное, кому как. Каждый ощущает и видит эту ситуацию по-своему.

– Допуск нейтральных спортсменов поменял ваше отношение к процессу перехода в другую сборную? Сейчас вы бы так же поступили?
– Как я могу сказать, что бы сделал сейчас? Но на тот момент я принял такое решение и до сих пор считаю его для себя верным. Опять же, для себя.

– В каких вы взаимоотношениях с бывшими партнёрами по российской сборной?
– Со всеми ребятами остаюсь на хорошем контакте, каким было общение, таким и осталось. С кем раньше близко общались – с теми и общаемся, никаких проблем, никаких обид не замечал.

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– В Луисвилле вместе с вами ведь учится и Денис Петрашов, который выиграл медаль для Кыргызстана. А ещё вроде бы учился Григорий Тарасевич.
– Григория, конечно, помню. Такого человека сложно забыть. На секундочку, он учился на инженера аэрокосмических установок. Выпустился в 2018 году, потом вернулся в Россию в ковид. Человек-легенда!

– А вы на кого учились?
– Не знаю, как это правильно будет на русском. Маркетолог? На менеджменте учился. В общем, маркетинг и управление бизнесом.

– Видите себя в дальнейшем в этой сфере?
– Если честно, не очень. Не моё.

– То есть вы учились скорее ради возможности тренироваться?
– Прежде всего, да. Нет, конечно, иметь диплом о высшем образовании, тем более престижного американского колледжа, лишним не будет. Далеко не каждый может себе это позволить, давайте скажем честно! Возможность учиться по гранту – это большая привилегия, наш университет входит в топ-25 университетов мира, так что я рад, что учился там. Но я бы пока считал маркетинг для себя планом В, даже не планом Б.

– В любом случае это полноценное образование, а не физкультурный университет, в котором учатся многие российские спортсмены.
– Конечно. Причём нужно учиться в прямом смысле этого слова, поблажек тебе не делают. Никому не интересно, что ты спортсмен. Если у тебя не сдан зачёт, то тебя не то что к соревнованиями – к тренировкам не допускают! Подойдёт тренер и скажет, мол, сначала подтяни знания, хотя бы тройки получи, а потом уже можешь плавать. Жёсткая система.

Илья Сибирцев

Илья Сибирцев

Фото: Из личного архива Ильи Сибирцева

– Вообще без разницы, кто перед ними? Даже олимпийский чемпион, чемпион мира?
– Везде есть свои исключения. Конечно, если ты Майкл Фелпс, тебе помогут, особо трогать не будут. Но если ты не Фелпс и даже не Райан Лохте, тогда иди учись.

– Так это же правильный подход. Иначе будет как в России, где спортсмены, если не достигают больших побед, то даже не знают, чем заняться в жизни.
– Это общая проблема всего постсоветского мышления в спорте высших достижений. Всё ради результата. Ребёнка отдают в спорт совсем маленьким, за 10-12 лет его «убивают». По юниорам вроде плывёт отлично, но что дальше?

«Покупка «Бентли» не сделает тебя знаменитым»

– С чем было связано недовольство вашего личного тренера, когда вы решили переехать учиться и тренироваться в США?
– Нельзя сказать, что он был прям недоволен. Скажем так, он не до конца одобрял. Однако у меня было своё чёткое мнение, видение своей жизни. На самом деле, много кто из ребят думал об отъезде, но они советуются со своими тренерами, а те им говорят – зачем это тебе? Что ты там найдешь, чего нет у нас? Спортсмен начинает сомневаться, задумываться. В результате проходит время, год, два, а дальше понимаешь, что шанс упущен. Спорт – это такая непредсказуемая штука: травма, спад результата. А жизнь идёт дальше.

– При этом наши главные звёзды последних лет Владимир Морозов и Юлия Ефимова жили и тренировались в США.
– Конечно. Посмотрите на финалы в Сингапуре. Не важно, из какой страны атлет, по факту он, скорее всего, тренируется в США. Тут только американская школа – и есть ещё австралийская, немецкая и итальянская. На этом всё.

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– Весь мир, кажется, сейчас хочет к Бобу Боуману.
– Конечно, там же все звёзды. Это всё равно что хотеть «Бентли». Все знаменитости выбирают «Бентли», значит, я тоже хочу себе такую. Но это не значит, что покупка такой машины сделает тебя таким же успешным и знаменитым. Нужно это тебе или нет – совсем другой вопрос.

– То есть сам по себе переход к Боуману не сделает тебя Леоном Маршаном или Саммер Макинтош?
– Конечно, нет. Это фамилии, которые у всех на слуху, 5-10 звёзд. Но за ними есть ещё 40-50 спортсменов, которых никто не знает. И что им дают тренировки с Боуманом? Нужно прежде всего самому обладать чем-то особенным.

– Хорошо, а что лично вам дал переезд в США?
– Я бы сказал, что всё. И в спорте, и в быту. Я стал другим человеком.

– Вы сталкивались с критикой после решения о смене гражданства?
– Главное – со всеми ребятами россиянами я общаюсь хорошо. Встретились здесь, ещё в гостинице, был рад видеть тех, с кем плавал вместе по юниорам. Пожал всем руку, пожелал удачи, узнали друг у друга, кто чем живёт. Я сделал свой выбор и считаю его правильным.

– То есть лично в вашу сторону никто не обращался с негативом? Максимум – неадекваты в интернете?
– Вы сами всё обозначили, мне нечего добавить.

– С россиянами общались во время отстранения? Обсуждали с ними возможность смены сборной или выступления в нейтральном статусе?
– Нет, не говорил ни с кем, у меня своя жизнь, много своих проблем. Сам лезть в чужие проблемы тоже не буду, а с такими вопросами ко мне и не обращался никто, не интересовался.

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«В первый год в США я крутился как белка в колесе»

– Уже начали учить язык?
– Если вы про английский, то я живу в США с 2019 года практически без перерыва, поэтому язык у меня уже достаточно свободный. Приходится, когда вокруг тебя одни американцы, инстинкт срабатывает.

– А узбекский?
– Пока тяжело. Базу знаю, слышу, когда люди что-то говорят, могу понять, но самому говорить тяжело. Когда не живёшь в стране, где говорят на этом языке, сложно его изучать. Разве что выучить базовые фразы.

– И всё же вас там уже принимают за своего?
– Как видите, выступаю здесь за сборную, поэтому никаких проблем.

– В Америке сразу удалось адаптироваться в бытовом плане?
– Нет, поначалу было всё-таки тяжело. Когда живёшь по одному расписанию, одному распорядку дня, а потом резко переходишь на другой режим – тяжело. Ощущения были такие, что меня закинули в стиральную машинку и включили режим быстрого отжима. Вот так прошёл мой первый год в США. Я крутился как белка, выживал. Но ни о чём не жалею – несмотря на трудности, это было моё лучшее решение в жизни.

– В будущем планируете жить в США?
– Мне нравится в Америке, поэтому да.

– Видите себя в тренерской работе?
– В сторону менеджмента, как и говорил, думать не очень хочу. Тренерского образования на Западе как такового нет, это скорее у нас распространено, но это не мешает работать и развиваться. Хочу работать тренером при колледже или спортивном клубе. Возможно, даже открыть свой собственный клуб, стать главным тренером.

За счёт опыта у меня достаточно большие знания. В Америке много стайеров, однако не так много тех, кто знает, что такое личный подход к спортсмену, и здесь я мог бы быть полезен.

– Не хотели бы передать свой опыт спортсменам в Узбекистане или в России?
– Пока не думаю в эту сторону, хочется работать в Америке.

– Как семья приняла ваше решение сначала переехать в США, а затем сменить спортивное гражданство?
– А как могут отреагировать родные и близкие? Поддержали, выразили уверенность в успехе. Сказали: дерзай, Илюха. Вперёд! Если ты этого хочешь, значит, так надо. Твой выбор.

– Кто-то болеет за вас персонально в Сингапуре?
– Вся команда вместе болеет за всех наших ребят. Плюс есть ребята с университета, все общаемся, друг друга поддерживаем.

– Сборная Луисвилла радовалась за Петрашова?
– Разумеется. Денис – большой молодец, мы все за него очень рады, он заслужил этот успех своим трудом.

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