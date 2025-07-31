На водном ЧМ-2025 – «королевская» сотня с нашим парнем в финале! За кем следить 31 июля?

На чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре в плавательном бассейне сегодня, 31 июля, разыграют пять комплектов наград. В двух финалах будут участвовать представители сборной России. И не просто участвовать, но и бороться за награды. «Чемпионат» представляет подробный анонс дня в плавании.

14:02. Финал. Женщины. 200 м, баттерфляй

На этой дистанции (да и не только на этой) соперниц у блистательной 18-летней канадки Саммер Макинтош нет. Она будет плыть только сама с собой. Саммер может не выиграть, только если не выйдет на заплыв. Гораздо интереснее борьба за другие места на пьедестале, в которой поучаствует и 12-летняя китаянка Юй Цзыди. 200 м баттерфляем – тяжелейшая дистанция, а она её шарашит как опытнейшие спортсменки.

Саммер Макинтош Фото: Quinn Rooney/Getty Images

14:11. Полуфинал. Женщины. 100 м, вольный стиль

Обе героини комбинированной эстафеты – Дарья Клепикова и Дарья Трофимова – уверенно вышли в полуфинал на «королевской» дистанции. И поплывут в одном полуфинале, Клепикова — по пятой дорожке, Трофимова – по седьмой. Пробиться в финал будет достаточно сложно, но задача решаема.

14:23. Финал. Мужчины. 200 м, комплексное плавание

Накануне Леон Маршан легко и непринуждённо снёс в полуфинале мировой рекорд, выплыв из 1.53,00. Француз в невероятной форме, и не будет ничего удивительного, если он улучшит своё же мировое достижение ещё раз. В его победе можно не сомневаться, как и в случае с Саммер Макинтош. За второе-третье места будет серьёзная борьба.

14:32. Финал. Мужчины. 100 м, вольный стиль

Пожалуй, главный для России финал дня. «Королевская» дистанция, которая во все времена считалась самой престижной. И наш Егор Корнев по третьей дорожке против монстров кролевой 100-метровки – Давида Поповича, Кайла Чалмерса, Джека Алекси, Мэтта Ричардса и других. В полуфинале Егор выдал 47,29, и это всего на 18 сотых хуже рекорда России Климента Колесникова. Чтобы выиграть медаль, Корневу нужен побить национальное достижение, хотя даже это не гарантия. Но шансы есть.

14:52. Полуфинал. Женщины. 200 м, брасс

Главная дистанция Евгении Чикуновой. Предварительный заплыв она провела более чем уверенно, с видимым запасом показав лучший результат. Это профильная дистанция для Жени, на которой она является рекордсменкой мира. Сама Чикунова уже в Сингапуре говорила, что вся подготовка была построена именно на 200 м. Но по дороге к золоту нужно сначала пройти в финал. И там желательно стартовать по удобной дорожке.

15:00. Финал. Женщины. 50 м, спина

Россиянка Алина Гайфутдинова пробралась в финал с восьмого места, хотя сама поначалу не поверила в то, что в топ-8. Дистанция очень короткая, и тут решают детали. Немка Анна Элендт стала чемпионкой мира на 100-метровке в брассе по первой дорожке, Кирилл Пригода взял серебро на 50 м в брассе также по первой дорожке. Почему бы Алине не побороться за медаль, стартуя по восьмой?

15:19. Полуфинал. Мужчины. 200 м, брасс

В предварительных заплывах Александр Жигалов и Кирилл Пригода были очень убедительны. В полуфинале они попали в один заплыв. Если будут столь же убедительны и на этой стадии, то в финале стоит ждать обоих. Пригода на ЧМ-2025 уже взял золото и серебро, а для Жигалова это главный старт турнира.

15:44. Финал. Женщины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль

Россиянки в этом виде программы не выступали, а в финале ожидается рубка между сборными Австралии и США, хотя и команда Китая с 12-летней Юй Цзыди в составе – тоже претендент на награды. Этой эстафетой и завершится соревновательный день.