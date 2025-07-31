«Енисей» и «Стрела» между собой ещё не всё решили. А «Динамо» и «Красный Яр» наступают на пятки лидерам.

Ура, чемпионат России по регби возвращается! Напоминаем обо всём важном, что было до паузы

Наконец-то! В субботу, 2 августа, после долгой летней паузы возвращается чемпионат России по регби. Вся борьба за золото ещё впереди!

Как в хорошем сериале, давайте вспомним, что было в прошлых сериях. Летние месяцы наверняка заставили вас подзабыть, что происходило весной.

Первый лидер

Уже после 2-го тура в чемпионате обозначился лидер – «Енисей-СТМ». Домашняя победа в ключевом матче со «Стрелой» (21:17) была добыта благодаря двум реализациям и попытке Рамиля Гайсина, ещё одна попытка – у Франсуа Эстерхёйзена. У казанцев отличились Якобус Марэйс, оформивший штрафной и реализацию, и Дамеон Вентер, занёсший попытку.

Именно в этом матче на 73-й минуте хукер казанской команды Алексей Бурдин получил тяжёлую травму шейного отдела позвоночника в схватке.

Ни один из клубов чемпионата России не остался в стороне, а казанцы открыли сбор помощи для игрока и каждый свой матч проводят в его поддержку.

Алексей Бурдин получил тяжёлую травму Фото: enisei-stm.ru

Ничья 13:13 между «Динамо» и «Локомотивом» отдалила бело-голубых от «Енисея». А вот «Красный Яр» громко заявил о своих амбициях, разгромив «ВВА-Подмосковье» с кошмарным для хозяев счётом 86:0. Болельщики увидели 13 попыток и семь реализаций, а красноярцы поднялись на второе место.

Шансы уравнялись

В 4-м туре «Енисей» оступился, проиграв «Динамо» – 26:29. Причём первый тайм завершился со счётом 12:5 в пользу красноярцев, а когда на 43-й минуте Рамиль Гайсин сделал счёт 19:5, в москвичей уже мало кто верил.

«Динамо» Фото: rcdynamo.ru

Но Лейтон Экстин на 46-й минуте забил штрафной, тем самым положив начало возвращению москвичей в игру. Две попытки в течение двух минут вывели «Динамо» вперёд. «Енисей» не сдался и навязал борьбу – всё решилось на последней минуте: Алишан Умаров занёс, а Лейтон Экстин завершил игру реализацией. Москвичам удалось остановить «тяжёлую машину»!

Второй красноярский клуб и казанцы же одержали победы, и сразу четыре клуба расположились совсем рядом: по 15 очков у «Стрелы», «Динамо» и «Енисея-СТМ», 14 – у «Красного Яра». Вот это заруба!

Минус один?

Однако в 6-м туре казанцы, похоже, выбили из гонки за золото «Красный Яр», выиграв на своём поле со счётом 36:23. Несмотря на то что первый тайм закончился в пользу красноярцев – 16:7, «драконы» за девять минут во второй половине смогли оторваться и забрать важнейшие для себя очки.

«Стрела» Фото: strelarugby.ru

Ещё один ключевой матч был сыгран в 7-м туре: «Динамо» принимало казанских «драконов» на своём поле. Первый тайм был равным, а в начале второго хозяева оторвались на 12 очков, однако преимущество быстро растаяло. Благодаря усилиям Андрея Карзанова и Рикерта Корффа «Стрела» сравняла счёт, а точные удары Якобуса Марэйса позволили казанцам выйти вперёд. Победные очки добыли Герман Давыдов и всё тот же Марэйс – 38:36.

А 23 июня состоялось красноярское дерби – на правом, «енисейском» берегу. Первые 10 минут прошли с преимуществом «Красного Яра» – команда повела 10:0, однако ещё к перерыву растеряла отрыв. А во втором тайме очки набирал только «Енисей» – 33:10. Есть победа в дерби!

На перерыв «Енисей» и «Стрела-Ак Барс» ушли лидерами (красноярцы чуть выше по дополнительным показателям), а это значит, что вся борьба за первое место впереди. Да и «Динамо» пока достаточно близко.