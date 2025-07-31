12-летняя китаянка установила безумный рекорд. Такого юного призёра в истории ЧМ не было!

Более молодая спортсменка забиралась на пьедестал только на Олимпиаде… в 1936 году!

Сможете вспомнить, чем вы занимались в 12 лет? Вряд ли чем-то суперсерьёзным. А вот китаянка Юй Цзыди в свои 12 выступает на ЧМ-2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Да не просто выступает!

31 июля чудо-девочка из Поднебесной стала самым молодым призёром в истории чемпионатов мира по плаванию. Это какое-то безумие!

Кто такая Юй Цзыди?

Юй Цзыди родилась 16 октября 2012 года в Баодине, провинция Хэбэй. Плаванием она начала заниматься в пять лет. В девять её приметили в юниорской сборной, а уже в 11 она поразила весь мир. В апреле 2024 года вундеркинд едва не отобралась на Олимпиаду в Париже, до норматива на 400 м комплексом ей не хватило буквально двух секунд.

Дальше результаты чудо-девочки лишь улучшались. На взрослом чемпионате Китая в мае 2025 года шестиклассница стала второй на 200 м комплексом и выиграла 200 м баттерфляем и 400 м комплексом. И это в 12 лет!

Естественно, Цзыди побила все рекорды своих сверстников, а также в более возрастных группах. Для понимания: время, показанное Юй в комплексе, попадало в топ-15 по миру, а результаты баттерфляем вообще были в топ-4 и превосходили рекорд России!

Юй Цзыди Фото: Adam Pretty/Getty Images

Очевидно, такое выступление позволило китаянке выполнить норматив и поехать на ЧМ-2025. Несмотря на то что официально на чемпионатах мира можно выступать лишь с 14 лет, Юй получила шанс поехать в Сингапур из-за лазейки в правилах. На ЧМ могут допускаться участники младше 14 лет, только если они выполнили взрослый норматив. Сборная Китая решила воспользоваться этим и включила спортсменку в состав команды.

Сумасшедший рекорд

На ЧМ-2025 Цзыди пока приняла участие в двух личных заплывах: 200 м комплексом и 200 м баттерфляем. В обоих она на тоненького проходила квалификацию и полуфинал. А в финале китаянка оба раза становилась четвёртой! На 200 м комплексом до медали ей не хватило каких-то 0,06 секунды, а на 200 м баттерфляем – 0,31 секунды.

Но возможности стать призёром ЧМ Юй всё-таки дождалась. 31 июля она завоевала бронзу в составе женской эстафеты 4х200 м вольным стилем. Благодаря этому китаянка стала самой молодым призёром ЧМ в истории – в 12 лет 292 дня. Она обошла по этому показателю канадку Эллисон Хигстон, которая на ЧМ-1986 выиграла бронзу на 200 м брассом в 13 лет и 158 дней.

Более того, Цзыди – вторая самая молодая медалистка вообще всех крупнейших турниров по плаванию в истории! Рекорд пока удерживает датчанка Инге Сёренсен. Она заняла третье место на 200 м брассом на Олимпиаде-1936 менее чем через месяц после своего 12-летия.

Юй Цзыди Фото: Maddie Meyer/Getty Images

А теперь – забавный момент. Юй завоевала медаль и установила этот исторический рекорд… заочно. Дело в том, что Цзыди плыла лишь в квалификации эстафеты. В четвёрку на финал она не вошла. Тем не менее по правилам она всё равно получит медаль и будет считаться призёром.

Впереди у Цзыди ещё заплыв на 400 м комплексом и, возможно, парочка эстафет. Посмотрим, получится ли там у вундеркинда получить очередную медаль. Но даже если не выйдет, результаты Юй всё равно останутся каким-то безумием. Ещё раз – этому ребёнку всего-то 12 лет!