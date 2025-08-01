Своего последнего слова не сказали и Кирилл Пригода с Александром Жигаловым. Способна удивить также Дарья Клепикова.

Справится ли с давлением Евгения Чикунова? Она будет биться за золото ЧМ-2025! LIVE

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Сегодня, 1 августа, в Сингапуре будет разыграно шесть комплектов медалей: пять финалов пройдёт в плавании и один — в прыжках в воду. «Чемпионат» расскажет обо всём, что происходит в бассейне Сингапура, покажет яркие моменты, а также поделится свежими комментариями с места событий.

Всё внимание приковано к финальному заплыву на 200 м брассом, куда с первым временем отобралась рекордсменка мира Евгения Чикунова. Есть реальные шансы на золото. Однако в финале её ждёт борьба с американкой Кейт Дугласс. На аналогичной дистанции также в решающей стадии будут бороться за призы Кирилл Пригода и Александр Жигалов. На 100 м кролем у женщин среди фаворитов финала значится Дарья Клепикова. Будут разыграны медали и у мужчин в прыжках в воду на трамплине 3 м.

В плавании также пройдут полуфинальные заплывы, в которых примут участие Егор Корнев, Климент Колесников и Андрей Минаков.