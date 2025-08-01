Справится ли с давлением Евгения Чикунова? Она будет биться за золото ЧМ-2025! LIVE

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Сегодня, 1 августа, в Сингапуре будет разыграно шесть комплектов медалей: пять финалов пройдёт в плавании и один — в прыжках в воду. «Чемпионат» расскажет обо всём, что происходит в бассейне Сингапура, покажет яркие моменты, а также поделится свежими комментариями с места событий.
Всё внимание приковано к финальному заплыву на 200 м брассом, куда с первым временем отобралась рекордсменка мира Евгения Чикунова. Есть реальные шансы на золото. Однако в финале её ждёт борьба с американкой Кейт Дугласс. На аналогичной дистанции также в решающей стадии будут бороться за призы Кирилл Пригода и Александр Жигалов. На 100 м кролем у женщин среди фаворитов финала значится Дарья Клепикова. Будут разыграны медали и у мужчин в прыжках в воду на трамплине 3 м.
В плавании также пройдут полуфинальные заплывы, в которых примут участие Егор Корнев, Климент Колесников и Андрей Минаков.
По традиции обзор свежих комментариев отечественных пловцов. Вот их эмоции и слова после утренней сессии:
Смотрим на обновлённое расписание дня. В обед будет очень жарко, поэтому — приготовьтесь болеть за россиян!
09:02. Прыжки в воду. Мужчины, трамплин 3 м, полуфинал. Илья Молчанов, Никита Шлейхер;
*12:32. Мужчины, трамплин 3 м, финал;
14:02. Плавание. Женщины, 100 м вольным стилем, финал. Дарья Клепикова;
14:10. Мужчины, 100 м баттерфляй, полуфинал. Андрей Минаков;
14:21. Женщины, 200 м на спине, полуфинал. Дарья Зарубенкова;
14:34. Мужчины, 50 м вольным стилем, полуфинал. Егор Корнев;
14:45. Мужчины, 200 м брасс, финал. Кирилл Пригода, Александр Жигалов;
15:08. Женщины, 200 м брасс, финал. Евгения Чикунова;
15:24. Женщины, 50 м баттерфляй, полуфинал. Арина Суркова.
*в случае прохода россиян в финал.
На 800 м вольным стилем Россия не прошла в финал. София Дьякова заняла 14-е место, а Ксения Мишарина — 16-е. Мимо топ-8 и француженка Анастасия Кирпичникова.
Четвёртый результат на 50 м баттерфляем у Арины Сурковой. Гретчен Уолш россиянка уступила 0,34.
Мария Осетрова порадовать не смогла и показала в квалификации только 23-е время.
Колесников мимо полуфинала на 50 м кролем
50 м вольным стилем. Третий результат в квалификации показал Егор Корнев (21,52). Климент Колесников не поддержал его и стал только 18-м (21,95). Лидеру сборной не хватило 0,08 секунды для прохода в следующий этап. Обидно!
200 м на спине. Здесь в полуфинал с последнего, 16-го места запрыгнула Дарья Зарубенкова. Не удалось что-такое провернуть Милане Степановой, которая стала 17-й.
У мужчин на 100 м баттерфляем неплохие секунды утром показал Андрей Минаков. Он преодолел дистанцию за 50,93 секунды и проиграл лидеру из Швейцарии Ное Понти 0,25.
Михаил Антипов был далёк от идеальных секунд и в итоговом протоколе занял только 30-е место.
Прыжки в воду. В женских прыжках с трамплина 3 м в полуфинал отобралась Кристина Ильиных. Она заняла девятое место. А вот Елизавета Кузина только 28-я и для неё борьба на трамплине закончилась.
Всем привет! Пятница для российских пловцов началась бодро. Уже прошли все предварительные заплывы на ЧМ-2025.