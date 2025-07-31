«Сделала лишний вдох». Почему канадская пловчиха расстроилась, выиграв золото ЧМ-2025

Саммер Макинтош очень прохладно отреагировала на очередную победу в финале. И этому есть объяснение.

В Канаде есть одна звезда спорта, которая будет сиять ещё очень долго. Её карьера только начинается, а в списке регалий уже есть победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Речь о 18-летней пловчихе Саммер Макинтош.

Девушка, которая покоряет одну дистанцию за другой, уже не радуется золоту чемпионата мира, если недовольна показанным временем.

Что с лицом, Саммер?

Макинтош попала в объектив телекамер после финала ЧМ-2025 на дистанции 200 м баттерфляем, который ожидаемо выиграла. Но радости на лице не было. Напротив, спортсменки была раздосадована, расстроена и даже произнесла известное ругательство на английском языке из четырёх букв.

Бассейн она покидала с каменным лицом. Будто проиграла.

Впрочем, эмоции Макинтош объяснимы: просто ей не хватило до мирового рекорда 0,18 секунды! Сильные пловцы расстраиваются, когда не проходят в финал или остаются без медали, а сильнейшая – когда понимает, что не смогла в очередной раз переписать историю рекордов.

На 31 июля 2025 года лучшее в истории время на 200 м баттерфляем по-прежнему принадлежит Лю Цзыгэ из Китая. Рекорд был установлен ещё в 2009 году в эпоху суперкостюмов.

«Я хотела побить его с начала карьеры»

«Это было так близко. Знаю, что на последних 15 метрах я сделала лишний вдох – мне следовало держать голову опущенной. Но, думаю, это определённо даст мне мотивацию на следующий сезон, оставит «топливо в баке» и поможет всё сильнее приближаться к этому рекорду.

Если и был какой-то мировой рекорд, который я хотела побить с самого начала карьеры, то это он.

Ощущения во время этого финала – лучшие из тех, что я чувствовала за всю карьеру. Чувствовала себя невероятно сильной. Накануне я знала, что у меня есть уверенность, полученная на отборе, что я могу побить мировой рекорд. Это была цель, которую мы с тренером поставили в этом месяце», – приводит слова Макинтош CBC.

«Цель — пять из пяти»

На счету Макинтош в Сингапуре уже три золота – на 200 м баттерфляем, 200 м комплексом и 400 м вольным стилем.

Дальше ей предстоит проплыть 400 м комплексом и 800 м кролем. Кстати, на комбинированной дистанции она уже обновляла мировой рекорд этим летом (4.23,65). Какова вероятность, что она захочет улучшить собственное время? Тут и сомневаться не нужно: она максимально высока.

Саммер Макинтош с золотом ЧМ-2025 Фото: Lintao Zhang/Getty Images

А ещё есть стойкое ощущение, что там, где есть Саммер, соперницам ловить нечего. Вот спортсменка и сама подтверждает: амбиции на оставшиеся дистанции у неё весьма серьёзные. Она стала ещё злее после проигранного самой себе финала.

«Сейчас у меня три из трёх, а цель – пять из пяти. Так что, думаю, что всё происходит не просто так. Это точно будет держать меня в тонусе», — отметила Макинтош.