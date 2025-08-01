«Мне звонил премьер-министр». Интервью с парнем, сотворившим главную сенсацию ЧМ-2025

Денис Петрашов добыл первую медаль в истории Кыргызстана. Кажется, на его успех в Сингапуре вообще никто не рассчитывал.

Практически на каждом водном чемпионате мира случается большая сенсация, когда в число призёров на той или иной дистанции попадают не то что не фавориты, а спортсмены, на которых вообще едва ли кто ставил, представляющие делегации, где пловцов – раз, два и обчёлся.

Пока что главное удивление Сингапура-2025 – это Денис Петрашов. Кыргызстан сложно назвать плавательной державой даже в реалиях Средней Азии, на чемпионат мира они привезли всего двух спортсменов, помимо Петрашова, это Айымкыз Айдаралиева, но она была далека от медалей. До 2025 года в истории Кыргызстана не было ни одной награды столь высокого уровня, даже медали на этапах Кубка мира или на Азиатских играх – огромная редкость

Первый в истории Кыргызстана призёр – сын советского пловца Евгения Петрашова. Петрашов-младший всю карьеру занимался с отцом, а пару лет назад переехал в США. В 2025 году он сначала победил на Универсиаде, а через неделю стал третьим на 100-метровке брассом в Сингапуре, обойдя в том числе и Кирилла Пригоду. В беседе с «Чемпионатом» Петрашов рассказал о своём спортивном пути и значении его успеха для небольшой страны.

«Ты просто втопил, и всё. Выдал всё, что мог»

– Вы выиграли первую в истории Кыргызстана медаль. Эмоции уже улеглись?

– Поздравлений было миллион, до сих пор продолжаются. Очень рад, очень горд, что так попал в историю, принёс первую для своей страны медаль в плавании на чемпионатах мира.

– У вас маленькая делегация в Сингапуре – всего два спортсмена. Одной медалью закрыли весь план на турнир?

– Можно и так сказать. Даже перевыполнили (улыбается).

– За счёт чего удалось показать такой результат? Эмоции после успешной Универсиады?

– Возможно, что и так. Но для меня ключевым, наверное, было то, что на меня никто не ставил. Я плыл по первой дорожке, попал в финал седьмым. Понимал, что терять уже нечего, и просто втопил. Наверное, это сыграло ключевую роль. Иногда, когда попадаешь в финал, как бы сказать помягче, на удаче, на шару, можно сказать, когда просто везёт, это придаёт сил.

– Судьба дала вам шанс, и вы его не упустили?

– Вот именно! На эмоциях, когда выходишь в финал с первым или вторым временем, ты за ночь можешь сожрать себя от мыслей о возможном успехе. А когда седьмой, то никто о тебе даже не думает, ты просто втопил, и всё, выдал всё, что мог.

– Мотивировали истории Дмитрия Баландина и Джозефа Шулинга?

– Конечно. Хотя мне до Димы ещё, мягко скажем, далеко. Ориентир, можно сказать, вижу теперь следующую цель.

«Без переезда в США я бы таких результатов не добился»

– И всё же на ровном месте такие успехи не приходят. Это школа Луисвиллского университета?

– 100%. Там одни из лучших условий для тренировок в Америке среди вузов.

– Вы давно в США живёте и тренируетесь?

– С 2022 года.

– До этого тренировались дома?

– В Кыргызстане, у отца.

– Насколько вам помог переезд в Америку?

– Как видите, прогресс огромный, колоссальный. Чувствую на тренировках, как растёт сила, мощь. Без переезда я бы таких результатов не добился.

– Всего ли хватало в плане тренировочного процесса в Кыргызстане? Выезжали на сборы в Россию?

– Конечно, старались выезжать за границу, правда, в основном не в Россию, а в Турцию. А дома чаще всего тренировались на Иссык-Куле.

Денис Петрашов Фото: Eakin Howard/Getty Images

– То есть на открытой воде?

– Нет, конечно, там при озере есть хороший 50-метровый бассейн олимпийского формата.

– А в Иссык-Куле не плавали?

– Нет, вы что! У нас проводят такие заплывы, но это не для меня. Желания нет, я банально не доплыву (смеётся). Километр, и всё, вызывайте спасателей. Плавание на открытой воде – это в принципе не моя история, не тянет. Вообще не моё, не хочу даже пробовать.

«Пригода выдал что-то невероятное. Машина!»

– Удивлены конкуренцией, секундами, которые показывают здесь на чемпионате мира? Многие в шоке.

– Удивляться, на мой взгляд, нечему, все, как всегда, хорошо готовы, очень быстро плывут. Конкуренция невероятная.

– Насколько здорово себя показывают российские ребята, выступающие здесь в нейтральном статусе? Как оцените их готовность?

– Я очень рад, на самом деле, что они вернулись. Их явно не хватало – и в спортивном плане, и в человеческом. Давно их не было, соскучился по всем. Мы все очень хорошо общаемся, дружим, особенно брассисты. Есть своё братство у нас. Рад всех видеть, готовность тоже у ребят хорошая, никто не сдал, даже прибавили, что не может не радовать.

– За Пригоду отдельно порадовались? Две медали выиграл за один день после стартовых неудач.

– Конечно. Кирилл – батя! Выдал что-то невероятное, двойной спурт. Он огромный молодец, давно его знаю, машина! Очень трудолюбивый парень.

– Неудачи на старте помогли Кириллу настроиться на 50 м и на эстафету? Он накопил спортивную злость и выдал всё, что мог.

– Главное – перебороть эту злость, направить в нужное русло, чтобы она не сделала тебе хуже. Такую энергию важно правильно использовать, что и получилось у Кирилла.

«Самым приятным было поздравление от Морозова»

– Вы, наоборот, начали турнир с триумфа. Положительные эмоции помогают набирать ход на других дистанциях?

– Если честно, наоборот, очень тяжело. Я словно выдал всё, и надо теперь откуда-то доставать силы – как моральные, так и физические. А их будто бы уже нет. Но я всё равно максимально стараюсь что-то показать, просто явно не по лучшему времени плыву.

– В любом случае на 50 м вы вряд ли на что-то рассчитывали?

– Верно, это не моя дистанция, но я не проплыл по своему лучшему результату. С лучшим временем я спокойно и на финал, в принципе, мог бы рассчитывать. Но, знаете, я целую ночь не спал после «бронзовой» сотни. А на следующее утро надо было сразу плыть «полтинник»… В общем, тяжело. Также, видимо, где-то не хватило меня и на 200 м.

Денис Петрашов Фото: Sarah Stier/Getty Images

– Так много было поздравлений? Не давали спать?

– Дело даже не в поздравлениях, а во внутренних ощущениях, в эмоциях. Осознать никак не мог, что произошло.

– Невозможно заснуть от переизбытка эмоций? Знакомое чувство.

– Именно так. Всё прокручивал в голове, просматривал фотографии.

– Какое поздравление было самым неожиданным? Вам звонил президент страны?

– Не президент, но премьер-министр позвонил. Поздравил, здорово, однако, если честно, самым приятным было услышать поздравления от легенд плавания, от таких именитых спортсменов, как Вова Морозов. Мы с ним знакомы, но нельзя сказать, чтобы близко общались.

– По Америке с ним знакомы?

– Скорее по этапам Кубка мира. На одном из них познакомились, кажется, жили вместе. И вот он мне написал, поздравил. Очень приятно! Когда люди такой величины отмечают тебя, чувствуешь, что не зря столько лет занимался плаванием.

– Больше всего горд за вас отец?

– Разумеется, он всё отдал ради моей спортивной карьеры, всё в меня вложил. И мой американский тренер. Но больше всего – родители, близкие, да.

«Есть большая мечта – олимпийская медаль»

– Слышал, что у вас здесь небольшая сборная университета. Держитесь одной компанией?

– С тем же Ильёй Сибирцевым, который сейчас за Узбекистан выступает, я вообще в одном номере живу.

– На кого учитесь в Луисвилле?

– Я уже окончил. У меня не было какой-то определённой профессии, я проходил курсы по коммуникациям в технологиях и науке. Что-то вроде популяризации науки в обществе, как-то так.

– Поможет ли это образование вам в жизни? Планируете развиваться в этой сфере?

– Честно – нет. Не буду скрывать, я учился ради возможности развиваться как пловец, развиваться в спорте, ради тренировок с лучшими специалистами. Потому что есть большая мечта – олимпийская медаль. Малая мечта – медаль чемпионатов мира – уже сбылась. Следующие Игры пройдут в США, ничего не буду загадывать, но очень хочется…

– Вы как раз живёте и тренируетесь в США, всё складывается в вашу пользу.

– Будем надеяться! Планирую оставаться в Америке, несмотря на то что закончил с учёбой.

– Какой у вас визовый статус?

– Визу, разумеется, надо будет уже другую получать, не студенческую. Но смогу продолжить тренироваться с командой, договорённость есть, меня там ждут. Проблем никаких нет.

– Верите, что после вашего успеха плавание в Кыргызстане станет более популярным и успешным? Победа Баландина в Рио-де-Жанейро вызвала настоящий бум в Казахстане.

– Я очень на это надеюсь! Потому что сколько до этого наград ни приносил, этого никто даже не замечал, не видел, не слышал. Никому это не интересно, что грустно. Надеюсь, сейчас что-то изменится, интерес поднимется. У меня, конечно, не золото Олимпиады, но в любом случае успеха на соревнованиях такого уровня ни у меня, ни у кого-либо ещё из моей страны в плавании не было. Максимум – медаль юношеской Олимпиады, и всё равно это немного не то. Сейчас эмоций в разы больше.