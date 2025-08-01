Мощнейший день с участием россиян на водном ЧМ-2025. За кем следить 1 августа?

На проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта сегодня, 1 августа, будет разыграно шесть комплектов наград: один – в прыжках в воду с трёхметрового трамплина у мужчин, остальные – в плавании. Российские спортсмены претендуют на награды высшей пробы. Подробности – в расписании дня от «Чемпионата».

12:32. Финал. Мужчины. Прыжки, трамплин 3 м

Вице-чемпион мира – 2025 в синхронных прыжках с вышки Никита Шлейхер с четвёртой суммой баллов пробился в финал на трёхметровом трамплине. Запас у россиянина перед финалом явно есть. В финале выступит и Илья Молчанов, который обеспечил себе место в топ-12 последним прыжком.

14:02. Финал. Женщины. 100 м, вольный стиль

Розыгрыш наград в плавательном бассейне начнётся с «королевской» дистанции у женщин. Впервые в истории чемпионатов мира в финал в этом виде программы пробилась россиянка. Дарья Клепикова поплывёт по третьей дорожке между китаянкой Чэн Юйцзе и нидерландкой Маррит Стенберген. Представительница Нидерландов наряду с австралийкой Молли О'Кэллахан – главная претендентка на победу. Клепикова на ЧМ-2025 в отличной форме. Она уже вошла в историю, пробившись в финал – почему бы не замахнуться на медаль?

14:15. Полуфинал. Мужчины. 100 м, баттерфляй

Андрей Минаков после неудачи в вольном стиле настроен отыграть в профильном баттерфляе. В предварительном заплыве он выглядел очень мощно, теперь нужно повторить в полуфинале. Россиянин попал во второй заплыв, где будет плыть рядом с мощным швейцарцем Ноэ Понти. Впрочем, на таком уровне уже ни на кого ориентироваться не нужно – исключительно на себя. Чтобы попадать в финал, необходимо проплыть по личному рекорду.

14:21. Полуфинал. Женщины. 200 м, спина

Дарья Зарубенкова буквально проскользнула в полуфинал по итогам предварительных заплывов с 16-м временем, опередив на мгновение подругу по команде Милану Степанову. Чудес в данном случае ждать не стоит. Но для 18-летней россиянки это колоссальный опыт, дальше будет только лучше.

14:39. Полуфинал. Мужчины. 50 м, вольный стиль

Егор Корнев очень уверенно пробился в полуфинал на самой быстрой дистанции, а вот Климент Колесников не смог этого сделать. На «полтиннике» решает буквально касание, и это касание стоит очень дорого. У Корнева всё должно сложиться, чтобы попасть в топ-8. Егор потенциально и за медаль готов биться, однако сначала нужно пробиться в финал.

14:45. Финал. Мужчины. 200 м, брасс

Решающий заплыв с участием двух россиян. Кирилл Пригода будет плыть по первой дорожке, Александр Жигалов – по седьмой. Это будет очень конкурентный финал, где может победить любой. Достаточно сказать, что действующий чемпион мира китаец Цинь Хайян стартует по восьмой дорожке. Для Пригоды первая дорожка была счастливой как в личном виде (50 м брассом), так и в комбинированной эстафете. Может, это знак?

Кирилл Пригода Фото: Andrea Staccioli/Getty Images

14:59. Финал. Мужчины. 200 м, спина

Наших в этом виде программы нет. Зато есть швейцарец с русскими корнями Роман Митюков, который попробует наказать чемпиона на 100 м южноафриканца Питера Кётце и мощного француза Йоанна Ндойе-Бруара.

15:08. Финал. Женщины. 200 м, брасс

Главный финал сегодняшнего дня. Рекордсменка мира россиянка Евгения Чикунова против олимпийской чемпионки американки Кейт Дугласс. В прошлом году Чикунова проплыла на наших стартах быстрее, чем Дугласс на Олимпиаде в Париже, и Женю предложили объявлять как «победительница олимпийской чемпионки». К счастью, этот маразм быстро забылся. Теперь у нашей королевы брасса есть прекрасный шанс в очной дуэли снять все вопросы.

15:24. Полуфинал. Женщины. 50 м, баттерфляй

Арина Суркова очень уверенно пробилась в топ-16, однако для попадания в финал нужно будет включить всю мощь, на которую она способна. Суркова может пробиться в восьмёрку лучших, а там уже чем чёрт не шутит.

15:39. Финал. Мужчины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль

Эту эстафету называют «гордость нации». К сожалению, руководство нашей федерации не стало заявлять команду на ЧМ-2025, мотивировав тем, что борьбы за тройку не будет, а без этого везти лишних людей не стоит. Так что медали будут разыгрывать те, кто команды привёз. Фавориты – Великобритания и Австралия.