Россия упустила главное золото чемпионата мира. Всё из-за «американской болезни»

Российская пловчиха Евгения Чикунова, которой многие заранее вешали золотую медаль чемпионата мира – 2025 в Сингапуре на дистанции 200 м брассом, проиграла. Проиграла олимпийской чемпионке Кейт Дугласс из США. Однако билась до последнего, хотя выступала на турнире, пытаясь победить не только соперниц и себя, но и ротовирус.

Все, кто хоть немного знаком с плаванием, знают историю про Чикунову. То, как в прошлом году во время Игр в Париже Женя побеждала на Кубке России с результатами, которые превосходили результаты олимпийских чемпионок. Её даже официально предложили объявлять на российских стартах победительницей олимпийских чемпионок.

Чикунова в 2023-м поставила феноменальный мировой рекорд. Женя отлично плыла в нынешнем сезоне, все силы бросив на подготовку к чемпионату мира. Но разве мог хоть кто-то предположить, что она подхватит ротовирус, который «привезли» на турнир спортсмены из сборной США. Мягко говоря, не в оптимальном состоянии россиянка плыла и 100-метровку, и дистанцию вдвое длиннее.

Это не оправдание, это констатация факта. Чикунова была далека от своей лучшей формы, в которой могла бы быть, если бы не стечение обстоятельств. Однако даже в этой ситуации она билась до конца в главном пока финале своей карьеры. Она сделала всё, но олимпийская чемпионка Кейт Дугласс оказалась сильнее, проплыв с рекордом чемпионатов мира.

Чикунова в своём состоянии показала фантастический результат, выплыв из 2.20,00. Но как же обидно, что на главном турнире года Женя проиграла. После окончания заплыва она, конечно, сдерживала эмоции и слёзы, однако всё-таки её глубокое разочарование было заметно. И всё-таки для 20-летней россиянки это лишь первая медаль чемпионата мира. И совершенно точно – не последняя.