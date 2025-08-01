Евгения во время главного финала своей жизни была не в оптимальной форме.

Что за болезнь подкосила Чикунову на ЧМ-2025? Рассказываем, почему ротавирус так коварен

От рекордсменки мира Евгении Чикуновой все ждали золота на 200 м брассом на ЧМ-2025. И у россиянки, казалось, были все шансы его добыть. Однако в итоге наша пловчиха стала второй и даже не боролась с Кейт Дугласс.

Ругать Евгению за это не нужно – её подкосила болезнь. Уже после заплыва Чикунова призналась: два дня назад она подхватила ротавирус.

«Было всё худшее, что можно представить»

Ещё во по ходу финала стало ясно, что с Чикуновой что-то не так. Пловчиха, которая всегда прибавляет в концовке, просто не могла этого сделать.

Уже после заплыва россиянка объяснила, что случилось:

«У меня ротавирус. Пытались вылечить как-то за краткий срок, что-то получилось, но имеем результат на табло. Буквально позавчера я слегла, у меня было два-три дня, при том, что каждый день заплывы, организм не отдыхал. Было тяжело и грустно. Слабость, боль, всё вместе. Слава богу, хотя бы не было выхода жидкости через верхнюю часть тела, извиняюсь за подробности. Но всё худшее, что можно представить, плюс-минус и было. Меня успокаивал врач вчера долго перед предварительными заплывами.

Я не знала, что делать, как мне плавать в таком состоянии. Самочувствие сегодня ближе к вечеру стало получше, оценю себя процентов на 30. Особенно если сравнивать со вчерашним днём, там было совсем плохо».

И даже в таком состоянии Евгения проплыла 2.19,96. Это подвиг!

Эпидемия на чемпионате мира?

Вообще, Чикунова – не первая, кого настиг ротавирус в Сингапуре. Ещё в начале ЧМ стало известно о болезни в сборной США. Её пловцы сборной, скорее всего, привезли со сбора в Пхукете, где сходили на ужин в ресторан с морепродуктами. Причём сделали это спортсмены тайно, не говоря тренерам и персоналу. В итоге в первые соревновательные дни американцы массово снимались с заплывов с диагнозом «острый гастроэнтерит».

Потом несколько заболевших появилось в сборной Австралии. А 30 июля спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков сообщил, что вирус подхватили два пловца из нашей команды. Фамилии функционер раскрывать не стал, но все уже знали, что одна из этих спортсменов – Александра Кузнецова. Она сама сообщила об отравлении в соцсетях.

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«Я отравилась, сильно или нет, пока что не поняла, но сегодня самочувствие, мягко говоря, не особо хорошее. Потеряла очень много воды, надеюсь, мои ресурсы вернутся ко мне в ближайшие два дня. Остался ещё 50 вольный стиль, на личку я тоже попала.

В оправдание себя хочу сказать, что, кроме еды в столовой отеля, никакой другой еды в меня не попадало! Сама не знаю, почему и отчего так со мной поступил мой организм, но в том, что я заболела, виновата только, я и это факт!» – написала Кузнецова.

Вторым человеком, видимо, была как раз Чикунова.

«Вирус попал через воду. Как ещё?»

Ротавирус – острая вирусная кишечная инфекция, вызванная одноимённым возбудителем. Основные симптомы болезни: рвота, диарея, высокая температура, слабость, боль в животе. Инфекция считается опасной и коварной из-за того, что у человека появляется сильное обезвоживание. Оно уже, в свою очередь, может привести к другим серьёзным последствиям.

Ротавирус крайне заразен из-за лёгкой распространяемости и живучести. Вирусы сохраняются на поверхностях до двух месяцев и легко передаются контактным путём или через воду. Более того, человек, уже переболевший ротавирусом, ещё несколько дней остаётся переносчиком инфекции.

Неудивительно, что в Сингапуре зараза быстро распространилась.

«Думаю, что вирус попал через воду. Как ещё? Если грешить на тренерскую еду, то тогда и Витта Владимировна (Новожилова, тренер Чикуновой. – Прим. «Чемпионата») тоже бы заболела. Однако с ней всё в порядке. Скорее всего, вирус попал от других команд через воду в бассейне. Но это моё мнение, ничем не подкреплённое. Я не знаю, что именно у Саши Кузнецовой, но, видимо, похожая история», – предположила Чикунова после финала.

Обидно и досадно, что именно Чикуновой какие-то обстоятельства вновь помешали проявить себя во всей красе. Хочется верить, что в её карьере ещё будет шанс добраться до титула на высочайшем уровне.