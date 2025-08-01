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ЧМ по водным видам спорта — 2025: результаты финала на 200 м брассом, Пригода в шаге от медали, Жигалов дисквалифицирован, обзор

Финал с участием россиян на ЧМ-2025 вновь закончился драмой! Что произошло?
Татьяна Постникова
Кирилл Пригода
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У одного нашего пловца — дисквалификация, у другого — обидное четвёртое место.

Россияне провели очередной драматичный заплыв в мужском брассе. Опять были дисквалификация и досадное четвёртое место. Вот только в этот раз оба несчастья свалились не на одного Кирилла Пригоду. «Помог» товарищ.

Медальный зачёт водного чемпионата мира – 2025

В финале 200 м брассом от России плыли сразу двое. Кирилл Пригода, который уже успел стать героем этого ЧМ, и Александр Жигалов, для которого этот решающий заплыв был первым. В квалификации наши парни проявили себя достойно, а потому могли рассчитывать на медали. Но, увы, не сложилось.

Жигалов с самого начала выключился из борьбы за высокие места, оставшись вне топ-5. Пригода же бился до конца. Кирилл держался в четвёрке лидеров, но соперники опередили его на касании. Герой этого ЧМ остался с «деревяшкой». От бронзы его отделили 0,26 секунды!

Александр же финишировал седьмым. Однако вскоре его дисквалифицировали. Видимо, по ходу заплыва россиянин нарушил стиль плавания.

Александр Жигалов

Александр Жигалов

Фото: DBM/Getty Images

«Я старался всё по правилам делать, акцентировал на этом внимание, когда плыл. Надо подумать, что было не так. Особой разницы нет, конечно, седьмое место или дисквалификация. На самом деле, мне даже второе-третье-четвёртое, будто бы всё одинаково. Есть только первое, стремлюсь только туда, иначе я в любом случае проигравший», – объяснил потом Жигалов.

Финал этого заплыва уж очень напомнил 100 м брассом. Тогда тоже были и обидное четвёртое место, и дисквалификация. Правда, оба несчастья свалились на одного Пригоду. После той неудачи Кирилл загорелся и завоевал две медали: личное серебро на 50 м брассом и золото в микст-эстафете.

Финал на 100 м брассом получился крайне нервным:
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После 200 м Пригода не был так расстроен, а спокойно оценил заплыв.

«Предстоит большой анализ вместе с тренером, нехватка последнего полтинника преследует меня на протяжении всей карьеры. Однако я всегда ставлю перед собой задачи максимально высокие, максимально объёмные. Проплыть в трёх финалах – это определённая планка. Хорошая планка. Но лучше три раза победить со счётом 1:0, чем один раз — со счётом 3:0.

Я всё так же самокритичен. Шёл первым перед 150 м — это мне сыплет соль на рану. Но, в принципе, всё нормально, время разменял, которое хотел. Могу ли описать результат одним словом? Надо ещё. Во всех смыслах».

Сейчас личных заплывов у Пригоды больше не осталось, однако есть шанс, что парень проявит себя в эстафетах. Он умеет собираться после поражений!

Как Пригода взял медаль на 50 м?
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