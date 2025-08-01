«Очень хотим забрать все трофеи в этом году». Капитан «Стрелы» — о победе над «Енисеем»

Российское регби возвращается после летней паузы. В первые выходные августа будет сыгран очередной тур чемпионата страны, а за неделю до этого прошли принципиальные полуфинальные битвы в Кубке России.

Во второй схватке за финал сошлись две сильнейшие команды страны, лидеры чемпионата – казанская «Стрела-Ак Барс» и красноярский «Енисей». Битва была напряжённой и очень интересной, но верх в итоге взяли казанцы. Капитан команды победителей Герман Давыдов рассказал, за счёт чего удалось превзойти соперника, и поведал о желании сделать требл.

«Получилось додавить соперника»

– Герман, это был яркий полуфинал, который вам удалось переломить после перерыва. Очки в раздевалку послужили началом переворота?

– Определённо да. У нас в команде, да и у многих есть такое, что нужно стараться заносить под конец первого тайма и в самом начале второго. Чтобы, помимо настроя, чувствовать ещё больше уверенности. В этом матче мы успешно с этим справились. Получилось додавить соперника.

– Что почувствовали, когда «Енисей» начал рассыпаться?

– Да особо не было такого. «Енисей» – очень хорошая команда, которая в каждом матче играет до конца. Видимо, у них что-то не сложилось. Но и мы воспользовались своими моментами. То, что отрабатывали на тренировках перед полуфиналом, получилось показать в игре. Всё сработало.

Игроки РК «Стрела-Ак Барс» Фото: РК «Стрела-Ак Барс»

– В апреле вы выиграли у «Енисея» во встрече за Суперкубок, теперь из Кубка России их выбили. Получится ли и в чемпионате опередить красноярцев, которые до этого три года подряд забирали чемпионство?

– Мы очень старательно к этому идём и будем делать всё, чтобы это произошло. Будет сложно, сейчас они обозлены, будут «кусаться», однако и мы не лыком шиты. Битва будет жаркая.

«Очень хотим забрать все трофеи»

– Требл в этом сезоне команде по силам?

– Думаю, что в этом сезоне – точно по силам. Каждый в команде не просто мечтает об этом, а видит цель. Вместе мы шагаем к цели. Очень хотим забрать все трофеи в этом году и порадовать не только себя и родных, но и наших болельщиков, ведь мы хорошо видим и чувствуем их поддержку.

– Впереди игра с «Металлургом», который обновил состав. Стоит ли ждать сюрпризов на старте второй части чемпионата?

– Тяжело сказать, я ещё не знаю их состав целиком. Но эта команда всегда была боевой и иногда даже неудобной для нас. Разговаривал с Витей (Виктор Гресев – новый главный тренер «Металлурга». – Прим. «Чемпионата»), он будет проделывать огромную работу, менять подход, чтобы парням было интересно тренироваться, чтобы они хотели не просто играть, а выигрывать. Но думаю, что ещё мало времени прошло, чтобы они могли удивлять.

– Была небольшая пауза для отпуска, удалось ли куда-то съездить?

– Нет, дома был с семьёй, никуда не ездили. Мне надо было больше времени с дочкой провести. Много тренировок, выездов, поэтому уделил время семье. В целом жизнь спортсмена в семейном плане непростая, надо и на поле выкладываться, и о родных не забывать. Стараюсь и там, и здесь успеть.