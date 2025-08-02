Борьба за личную медаль! Сумеет ли Егор Корнев одолеть соперников на ЧМ-2025? LIVE

21-летний парень — один из главных претендентов на победу на «полтиннике» кролем.

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Сегодня, 2 августа, в Сингапуре будет разыграно семь комплектов наград: шесть — в плавании и один — в прыжках в воду. «Чемпионат» рассказывает обо всём, что происходит в бассейне Сингапура, показывает яркие моменты, а также делится свежими комментариями с места событий.

В утренней части турнира прошли предварительные заплывы на 50 м у брассистов, спинистов и кролистов. Также состоялся отбор в финал эстафеты 4х100 м вольным стилем. В прыжках в воду определились участники полуфинала у мужчин на вышке 10 м.

В обед настанет время борьбы за медали. Одним из главных фаворитов дистанции 50 м вольным стилем является 21-летний Егор Корнев, которому пока не удалось добыть личную награду. Россиянин скромничает и считает себя менее талантливым, чем Леон Маршан, но всё же его потолок куда выше, чем просто участие в решающем заплыве. Отстаивать честь женского плавания России на 50 м баттерфляем будет Арина Суркова, а на 100 м баттерфляем в битве за место под солнцем примет участие Андрей Минаков.