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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025, онлайн-трансляция 2 августа 2025, Корнев, Чикунова и Колесников

Борьба за личную медаль! Сумеет ли Егор Корнев одолеть соперников на ЧМ-2025? LIVE
Батраз Томаев
Егор Корнев
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21-летний парень — один из главных претендентов на победу на «полтиннике» кролем.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 2 августа, в Сингапуре будет разыграно семь комплектов наград: шесть — в плавании и один — в прыжках в воду. «Чемпионат» рассказывает обо всём, что происходит в бассейне Сингапура, показывает яркие моменты, а также делится свежими комментариями с места событий.

В утренней части турнира прошли предварительные заплывы на 50 м у брассистов, спинистов и кролистов. Также состоялся отбор в финал эстафеты 4х100 м вольным стилем. В прыжках в воду определились участники полуфинала у мужчин на вышке 10 м.

В обед настанет время борьбы за медали. Одним из главных фаворитов дистанции 50 м вольным стилем является 21-летний Егор Корнев, которому пока не удалось добыть личную награду. Россиянин скромничает и считает себя менее талантливым, чем Леон Маршан, но всё же его потолок куда выше, чем просто участие в решающем заплыве. Отстаивать честь женского плавания России на 50 м баттерфляем будет Арина Суркова, а на 100 м баттерфляем в битве за место под солнцем примет участие Андрей Минаков.

Календарь чемпионата мира по водным видам спорта - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта - 2025
Live Батраз Томаев

Россия — в финале смешанной кролевой эстафеты

Отечественную школу плавания утром представляли Владислав Гринёв, Иван Гирёв, Алина Гайфудтинова и Милана Степанова. Они показали четвёртый результат (+2,98 от лидера).

08:11 Батраз Томаев

Чикунова проиграла на 50 м брассом

Серебряный призёр ЧМ не смогла преодолеть барьер квалификации на этой дистанции и показала только 26-е время. Желаем Евгении здоровья — это важнее всего!

08:07 Батраз Томаев

Россияне прошли в 1/2 финала на спине

Климент Колесников стал лидером по итогам квалификации на 50 м у спинистов, преодолев дистанцию за 24,08 секунды. Павел Самусенко показал седьмое время (+0,58).

Кстати, здесь неудачно выступил американец Шейн Касас.

08:06 Батраз Томаев

Суркова в полуфинале 50 м кролем

День начался с заплывов на 50 м вольным стилем у женщин. Здесь 10-е время в квалификации показала Арина Суркова (24,64), которая и прошла в полуфинал. Александра Кузнецова (25,55), увы, только 31-я.

08:03 Батраз Томаев

Доброе утро! В разгаре предпоследний соревновательный день чемпионата мира в Сингапуре. Давайте ознакомимся с результатами предварительных заплывов.

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