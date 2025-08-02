Смогут ли россияне взять ещё одну медаль на водном ЧМ-2025? За кем следить 2 августа

На проходящем в Сингапуре чемпионате мира по водным видам спорта сегодня, 2 августа, в плавательном бассейне будет разыграно шесть комплектов наград. Россияне – вновь в финалах. Подробности – в расписании дня от «Чемпионата».

14:02. Финал. Женщины. 50 м, баттерфляй

Участие Арины Сурковой в финале на самой короткой и конкурентной дистанции – уже показатель. Рассчитывать на медаль в компании с Гретчен Уолш, Рос Ваноттердейк и Александрой Перкинс нереально, но вдруг случится чудо? Россиянка в финале поплывёт по второй дорожке.

14:09. Финал. Мужчины. 50 м, вольный стиль

В этом финале по шестой дорожке поплывёт россиянин Егор Корнев. С 2003 года у России не было чемпиона мира на этой дистанции, а тогда в Барселоне красивую победу одержал великий Александр Попов. У Корнева, если смотреть только на результаты, мало шансов попасть в топ-3, однако сам Егор после полуфинала признался, что не всё получилось – отталкивание и выход из воды могли быть лучше. На полтиннике мелочей нет. Но объективно фавориты – действующий чемпион мира и олимпийский чемпион австралиец Кэмерон Макэвой и американец Джек Алекси.

14:43. Финал. Мужчины. 100 м, баттерфляй

Андрей Минаков на своей профильной дистанции пробился в финал с седьмым результатом и поплывёт по первой дорожке. Шансов на медаль у экс-рекордсмена России очень мало – нужно устанавливать новое национальное достижение и плыть так, как никогда в жизни. Фавориты – Ноэ Понти, Максим Груссе и Джош Лиендо.

14:56. Полуфинал. Женщины. 50 м, вольный стиль

После финала на полтиннике баттерфляем Арина Суркова поплывёт в полуфинале на ту же дистанцию, только вольным стилем. И если пробьётся в финал в компании мировых суперзвёзд, это будет огромное достижение. Но давайте честно, шансы просто минимальные.

15:11. Полуфинал. Мужчины. 50 м, спина

А вот на этой дистанции в финале мы вправе ждать обоих участников из России. Действующий рекордсмен мира Климент Колесников в предварительных заплывах на своей любимой дистанции показал лучшее время, Павел Самусенко – седьмое. То есть все расклады – за то, чтобы в заключительный день чемпионата мира оба наших парня бились за медали.

15:21. Финал. Женщины. 800 м, вольный стиль

Сумеет ли канадка Саммер Макинтош прервать гегемонию американки Кэти Ледеки, которая не проигрывает на этой дистанции с 2012 года? Интрига в этом финале звучит именно так. Ледеки показала, что на ЧМ-2025 она в отличной форме, а Макинтош чуть недобирает по сравнению с собой же образца месячной давности, когда крушила один рекорд за другим на разных дистанциях. Будет интересно.

15:42. Финал. Смешанная эстафета. 4х100 м, вольный стиль

Для России точно главный финал дня. Наши пробились в решающий заплыв резервным составом, но на финал выйдут все лучшие. Сборные Китая, Австралии, Великобритании – мимо решающего заплыва. Ничего не напоминает? В смешанной комбинированной эстафете была похожая ситуация, и сборная России выиграла золото. Сейчас о золоте говорить вряд ли можно, однако серебро или бронза вполне достижимы.