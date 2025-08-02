Эстафета — точно наше всё! Россия взяла серебро чемпионата мира — 2025 с рекордом

Великолепный результат выдали российские пловцы в смешанной кролевой эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре. Выше – только американцы, которые проплыли с мировым рекордом. У сборной России – серебро и рекорд Европы!

Очень многое для серебряного успеха сделал тренерский штаб сборной России, который утром не побоялся выставить резервный состав. 16-летняя Милана Степанова была финишёром команды с задачей показать нужный результат. Она справилась, как и её партнёры по эстафете Иван Гирёв, Владислав Гринёв и Алина Гайфутдинова.

Гринёв так вообще проплыл настолько мощно, что даже сомнений не было в его участии и в вечернем финале. А три остальных места заняли Егор Корнев – финалист на дистанциях 50 и 100 м, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова – чемпионки мира в смешанной комбинированной эстафете.

Мимо финала, также рискуя с составами, пролетели такие мощные команды, как Великобритания, Австралия, Китай и Венгрия. Однако это уже отговорки для бедных. Россия пробилась в финал – это было главное.

Конечно, с американцами с их невероятно мощным составом было очень сложно бороться. Но наши зарубились и терпели до последнего касания! Сборная России навязала сборной США борьбу в кролевой эстафете. Да, американцы выиграли с мировым рекордом, и в этом нет сенсации.

А вот второе место россиян с рекордом Европы — 3.19,68 — это круто! Невозможно сказать, что нам повезло. Нет, российские пловцы взяли свою медаль с позиции силы, поскольку французы и итальянцы, бодавшиеся за бронзу (в итоге она уплыла во Францию), остались далеко позади.

Эстафеты на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре – наше всё. И в заключительный день будут ещё два шанса – в комбинированных мужской и женской эстафетах, в финалы которых обязательно нужно пробиться.