Самый зрелищный финал ЧМ-2025 выиграла американка. Борьба была потрясающей!

Многие списывали 28-летнюю Кэти Ледеки, но она, несмотря ни на что, расправилась с юной и талантливой Саммер Макинтош.

Кэти Ледеки – великая! Американка доказала это в самом зрелищном заплыве ЧМ-2025. На 800 м вольным стилем 28-летняя спортсменка лихо разобралась с юными Саммер Макинтош и Лани Паллистер. Это было очень красиво!

Кэти Ледеки вообще никогда и никому не проигрывала на 800 м вольным стилем больше 10 лет – с 2012 года. Ровно с того момента, как американка взяла золото Олимпиады. Но всем казалось, что на ЧМ-2025 гегемония Ледеки длиной в 13 лет прервётся. И всё – из-за Саммер Макинтош.

В июле на национальном первенстве 19-летняя канадка разбавила таблицу лучших в истории результатов на данной дистанции, сплошь расписанную Ледеки. Более того, она едва не обновила мировой рекорд Кэти. Да и уже на самом чемпионате мира в Сингапуре Саммер просто уничтожила американку, которая перенесла ротавирус, на любимых 400 м вольным стилем.

Всё это предвещало мощнейшую борьбу на 800 м – дистанции, на которой Кэти и Саммер оказываются в максимально равных условиях. И она случилась.

Зачастую на длинных дистанциях победитель определяется задолго до финиша. Всё-таки здесь многое решает выносливость. Кэти Ледеки уж точно не привыкать последние три-четыре бассейна плыть в одиночку. В Сингапуре же произошло нечто невероятное. Со старта определилась тройка лидеров: Кэти Ледеки, Саммер Макинтош и Лани Паллистер – они работали рядом.

Саммер Макинтош Фото: Lintao Zhang/Getty Images

К отметке 600 м они подошли с очень близкими результатами! Когда такое вообще было? Дальше Саммер попыталась дёрнуть соперниц, и вроде бы это даже получилось. Однако Лани и Кэти не собирались сдаваться. Они подключили ноги и быстро догнали Макинтош. К последнему развороту пловчихи подошли вместе. Решить судьбу золота должны были заключительные 50 м!

И на финише Ледеки забрала своё. Она вложила все силы в последний рывок. Мощными гребками руками она вытащила себя к золоту. Ни Паллистер, ни Макинтош не смогли ничего противопоставить ей. Пока Кэти летела к своей 23-й золотой медали ЧМ, Саммер и Лани бились за серебро. Сенсационно сильнее оказалась 23-летняя австралийка. Канадку будто просто выключило.

Кэти обновила рекорд чемпионатов мира (8.05,62), который до этого тоже принадлежал ей. Занимательно, что прошлое достижение Ледеки установила ровно 10 лет назад – в 2015 году на ЧМ в Казани – 8.07,39.

После финиша американка и Паллистер просто светились от счастья, а вот Макинтош будто была в трауре. Канадка впервые проиграла на этом ЧМ. Проиграла там, где очень хотела расправиться с главной соперницей. Зато Кэти показала, что даже в свои 28 лет она готова давать бой молодым.

А финал войдёт в историю. Таких красивых битв мы давно не видели.