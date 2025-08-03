Климент Колесников — в погоне за первой большой победой! Следим за финалом ЧМ-2025. LIVE

У главного пловца страны пока нет золотой медали крупных турниров. Идеальный момент, чтобы исправить ситуацию.

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3 августа, в последний день ЧМ-2025 по водным видам спорта будет разыграно девять комплектов наград: восемь — в плавании и один — в прыжках в воду. «Чемпионат» рассказывает обо всём, что происходит в бассейне Сингапура, показывает яркие моменты, а также делится свежими комментариями с места событий.

В утренней части турнира прошли предварительные заплывы у мужчин на дистанции 400 м комплексом, а также отбор в вечерние финалы мужской и женской комбинированной эстафет 4х100 м. В прыжках в воду определились участники финала у мужчин на вышке 10 м.

Борьба за золото продолжится в обед. На полтиннике у спинистов главными фаворитами считаются россияне Климент Колесников и Павел Самусенко. Страна задержала дыхание в ожидании медалей! Главным героем дня может стать Климент, в активе которого пока нет ни одной победы на крупных стартах. Справится ли он с давлением?