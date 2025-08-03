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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025, онлайн-трансляция 3 августа 2025, Колесников, Самусенко, эстафеты

Климент Колесников — в погоне за первой большой победой! Следим за финалом ЧМ-2025. LIVE
Батраз Томаев
Климент Колесников
Комментарии
У главного пловца страны пока нет золотой медали крупных турниров. Идеальный момент, чтобы исправить ситуацию.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

3 августа, в последний день ЧМ-2025 по водным видам спорта будет разыграно девять комплектов наград: восемь — в плавании и один — в прыжках в воду. «Чемпионат» рассказывает обо всём, что происходит в бассейне Сингапура, показывает яркие моменты, а также делится свежими комментариями с места событий.

В утренней части турнира прошли предварительные заплывы у мужчин на дистанции 400 м комплексом, а также отбор в вечерние финалы мужской и женской комбинированной эстафет 4х100 м. В прыжках в воду определились участники финала у мужчин на вышке 10 м.

Борьба за золото продолжится в обед. На полтиннике у спинистов главными фаворитами считаются россияне Климент Колесников и Павел Самусенко. Страна задержала дыхание в ожидании медалей! Главным героем дня может стать Климент, в активе которого пока нет ни одной победы на крупных стартах. Справится ли он с давлением?

Календарь чемпионата мира по водным видам спорта - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта - 2025
Live Батраз Томаев

Финалы в обед начнутся с 50 м на спине у мужчин. Россияне — одни из претендентов на золото. Климент Колесников здесь будет биться за первое личное золото большого плавательного турнира. У него ещё не побед и, кажется, здесь и сейчас — идеальный момент, чтобы исправить ситуацию. Вот слова спортсмена после полуфинала накануне:

Ничего необычного, плывёшь, как плывёшь. Хочется быстрее, но пока так. Давит ли первое время в полуфинале? Нет, абсолютно. Выбирать дорожку? На 50 м дорожку выбрать не получится. Удобно, когда в заплыве всё по одной, всё по четвёртой плыть – нормально. Видеть соперников? На этой дистанции неважно. На «полтиннике» ты их либо сзади, либо спереди видишь, – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Климент Колесников Подробнее
08:17 Батраз Томаев

Вчера Андрей Минаков напугал многих поклонников спорта своим высказыванием о возможном уходе из спорта. Но он никуда уходить не собирается. Что это тогда было?

Сказано на эмоциях?
Российский пловец пригрозил уйти из спорта после неудачи на ЧМ. Что случилось с Минаковым?
Российский пловец пригрозил уйти из спорта после неудачи на ЧМ. Что случилось с Минаковым?
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08:11 Батраз Томаев

Расписание финалов

Такое расписание мы имеем после утренней части. Россия будет участвовать во многих финалах заключительного дня.

12:32. Прыжки в воду. Мужчины, вышка 10 м, финал. Никита Шлейхер, Руслан Терновой;
14:02. Мужчины, 50 м на спине, финал. Павел Самусенко, Климент Колесников;
14:59. Плавание. Мужчины, 400 м комплексом, финал. Илья Бородин, Максим Ступин;
15:33. Мужчины. Эстафета 4х100 м комплексом, финал;
15:49. Женщины. Эстафета 4х100 м комплексом, финал.

08:05 Батраз Томаев

Слабый результат девушек в бассейне

Ну и женская комбинированная эстафета 4х100 м тоже не состоится без России. Здесь наши девушки прошли в финал на тоненького — с восьмого места. Отставание от американок почти пять секунд.

Состав был таким: Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Арина Суркова и Милана Степанова.

Евгения Чикунова Подробнее
Алина Гайфутдинова Подробнее
08:01 Батраз Томаев

В эстафете комплексом Россия вышла в финал

В эстафете 4х100 м комплексом у мужчин Россия вышла в финал со вторым временем, проиграв США 0,4.

Утром плыли Климент Колесников, Иван Кожакин, Иван Гирёв и Андрей Минаков. Мощный состав. Как видим, работа над ошибками после провала в кролевой эстафете была сделана и состав заявили мощный. Это ли наш максимум? Не знаем, но посмотрим уже в обед.

В квалификации провалились австралийцы, которые с Кайлом Чарлмерсом заняли только 11-е место.

Иван Гирёв Подробнее
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08:01 Батраз Томаев

Россияне были быстрее Маршана

У мужчин на 400 м комплексом также два россиянина сходу в квалификации пробились в финал. Илья Бородин — с третьим временем (4.10,63 секунды), а Максим Ступин — с пятым (4.11,53).

Россияне, на секундочку, плыли быстрее Леона Маршана, который проиграл им по две-три секунды и вышел в финал с седьмой позиции. Но здесь нужно понимать, что француз мог плыть не в полную силу.

Илья Бородин Подробнее
Леон Маршан Подробнее
08:01 Батраз Томаев

Шлейхер и Терновой — в финале

Прыжки в воду. Здесь состоялся полуфинал на вышке у мужчин. Китайцы, как всегда, выступают в другой лиге, но и россияне отстают от лидеров. Никита Шлейхер и Руслан Терновой пробились в решающую стадию с шестым и седьмым результатами соответственно.

Оценки за попытки с третьего по седьмой результаты — плотные. В финале борьба будет.

Никита Шлейхер Подробнее
Руслан Терновой Подробнее
08:00 Батраз Томаев

Доброе утро! Мы начинаем наш последний онлайн с водного чемпионата мира. В Сингапуре уже прошла утренняя сессия. Результаты для России хорошие. В следующих постах расскажем о каждом их них.

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