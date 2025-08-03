Климент Колесников — в погоне за первой большой победой! Следим за финалом ЧМ-2025. LIVE

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3 августа, в последний день ЧМ-2025 по водным видам спорта будет разыграно девять комплектов наград: восемь — в плавании и один — в прыжках в воду. «Чемпионат» рассказывает обо всём, что происходит в бассейне Сингапура, показывает яркие моменты, а также делится свежими комментариями с места событий.
В утренней части турнира прошли предварительные заплывы у мужчин на дистанции 400 м комплексом, а также отбор в вечерние финалы мужской и женской комбинированной эстафет 4х100 м. В прыжках в воду определились участники финала у мужчин на вышке 10 м.
Борьба за золото продолжится в обед. На полтиннике у спинистов главными фаворитами считаются россияне Климент Колесников и Павел Самусенко. Страна задержала дыхание в ожидании медалей! Главным героем дня может стать Климент, в активе которого пока нет ни одной победы на крупных стартах. Справится ли он с давлением?
Финалы в обед начнутся с 50 м на спине у мужчин. Россияне — одни из претендентов на золото. Климент Колесников здесь будет биться за первое личное золото большого плавательного турнира. У него ещё не побед и, кажется, здесь и сейчас — идеальный момент, чтобы исправить ситуацию. Вот слова спортсмена после полуфинала накануне:
Ничего необычного, плывёшь, как плывёшь. Хочется быстрее, но пока так. Давит ли первое время в полуфинале? Нет, абсолютно. Выбирать дорожку? На 50 м дорожку выбрать не получится. Удобно, когда в заплыве всё по одной, всё по четвёртой плыть – нормально. Видеть соперников? На этой дистанции неважно. На «полтиннике» ты их либо сзади, либо спереди видишь, – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Вчера Андрей Минаков напугал многих поклонников спорта своим высказыванием о возможном уходе из спорта. Но он никуда уходить не собирается. Что это тогда было?
Расписание финалов
Такое расписание мы имеем после утренней части. Россия будет участвовать во многих финалах заключительного дня.
12:32. Прыжки в воду. Мужчины, вышка 10 м, финал. Никита Шлейхер, Руслан Терновой;
14:02. Мужчины, 50 м на спине, финал. Павел Самусенко, Климент Колесников;
14:59. Плавание. Мужчины, 400 м комплексом, финал. Илья Бородин, Максим Ступин;
15:33. Мужчины. Эстафета 4х100 м комплексом, финал;
15:49. Женщины. Эстафета 4х100 м комплексом, финал.
Слабый результат девушек в бассейне
Ну и женская комбинированная эстафета 4х100 м тоже не состоится без России. Здесь наши девушки прошли в финал на тоненького — с восьмого места. Отставание от американок почти пять секунд.
Состав был таким: Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Арина Суркова и Милана Степанова.
В эстафете комплексом Россия вышла в финал
В эстафете 4х100 м комплексом у мужчин Россия вышла в финал со вторым временем, проиграв США 0,4.
Утром плыли Климент Колесников, Иван Кожакин, Иван Гирёв и Андрей Минаков. Мощный состав. Как видим, работа над ошибками после провала в кролевой эстафете была сделана и состав заявили мощный. Это ли наш максимум? Не знаем, но посмотрим уже в обед.
В квалификации провалились австралийцы, которые с Кайлом Чарлмерсом заняли только 11-е место.
Россияне были быстрее Маршана
У мужчин на 400 м комплексом также два россиянина сходу в квалификации пробились в финал. Илья Бородин — с третьим временем (4.10,63 секунды), а Максим Ступин — с пятым (4.11,53).
Россияне, на секундочку, плыли быстрее Леона Маршана, который проиграл им по две-три секунды и вышел в финал с седьмой позиции. Но здесь нужно понимать, что француз мог плыть не в полную силу.
Шлейхер и Терновой — в финале
Прыжки в воду. Здесь состоялся полуфинал на вышке у мужчин. Китайцы, как всегда, выступают в другой лиге, но и россияне отстают от лидеров. Никита Шлейхер и Руслан Терновой пробились в решающую стадию с шестым и седьмым результатами соответственно.
Оценки за попытки с третьего по седьмой результаты — плотные. В финале борьба будет.
Доброе утро! Мы начинаем наш последний онлайн с водного чемпионата мира. В Сингапуре уже прошла утренняя сессия. Результаты для России хорошие. В следующих постах расскажем о каждом их них.