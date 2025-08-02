Российский пловец пригрозил уйти из спорта после неудачи на ЧМ. Что случилось с Минаковым?

Андрей Минаков напугал российский мир плавания на ЧМ-2025. После шестого места в финале 100 м баттерфляем россиянин пригрозил завязать со спортом. Что же сподвигло Андрея на такие слова?

Что случилось с Минаковым?

На ЧМ-2025 в финале 100 м баттерфляем Андрей стал шестым, преодолев дистанцию за 50,90. Это хороший результат почти для любого пловца в мире, но не для Минакова. Ведь в микст-зону пловец пришёл крайне расстроенным. И там он выпалил пугающее:

«Не знаю, что ответить вам и стране. Виноват прежде всего сам. Уже шесть лет не могу сдвинуться с этого результата. Уже стоит вопрос о том, целесообразно ли оставаться в плавании после таких результатов».

Действительно, уже пару лет россиянин не может преодолеть барьер в 50,80. Однако, если раньше, в том же 2019-м, таких секунд хватало, чтобы быть в призах на чемпионатах мира, за последнее время всё изменилось. Лучшие пловцы планеты уже давно выплывают из 50 секунд.

Казалось, что в 2025 году у Андрея дела стали налаживаться, а результаты – расти. В апреле Минаков установил новый личный рекорд – 50,82. Очевидно, что на ЧМ в Сингапуре Андрей хотел обновить своё достижение, ведь тогда бы стало ясно: вся его бесконечная работа проделана не зря. Но этого не случилось. И Минаков сделал это настораживающее заявление.

Бросит ли Минаков плавание?

Если рассуждать спокойно и объективно, то Андрей вряд ли действительно уйдёт из плавания. Уж слишком силён духом парень. Последние пять лет он постоянно мотался из США, где учился в Стэнфорде, в Россию ради турниров и тренировок. Это ли не показатель заряженности и готовности разрывать?

Сказанные слова – лишь эмоциональный всплеск, совокупность усталости и неудачного результата на главном старте года. Эти мысли подтвердил и Евгений Коротышкин, который прямо сейчас находится в Сингапуре.

«Минаков хочет уйти? Я могу опровергнуть эту информацию, может, неправильно поняли Андрея. У него сейчас большие планы по изменению своей программы, поэтому, может быть, они имел в виду расставание со старой программой и создание новой», – пояснил он.

Хочется верить, что у Андрея действительно всё ещё впереди. Ведь буквально утром в эфире «Матч ТВ» пловец говорил об изменениях в своей жизни.

«За последние шесть лет ментально я точно вырос. Если простыми словами, то понял, что в плавании я человек профессиональный, а не как когда мне было 17 лет. В юные годы ты не понимаешь, что делаешь, тебе просто круто и классно. А сейчас это более взвешенное, мудрое и взрослое решение. Кажется, что мы движемся в правильном направлении».

Кроме того, теперь Минакову не придётся постоянно мотаться из США в Россию. Пловец окончил университет, а значит, разрываться между учёбой и спортом больше не нужно. Спокойные и постоянные тренировки дома явно помогут Андрею стать лучше. И это вопрос недалёкого будущего.