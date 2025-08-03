Россия всё-таки дождётся личного золота на водном ЧМ-2025? За кем следить 3 августа

Сегодня, 3 августа, в Сингапуре завершится чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. В последний день турнира в плавательном бассейне будет разыграно восемь комплектов наград плюс заключительный комплект в прыжках в воду. У России хороший шанс на золотую медаль. Подробности – в расписании дня от «Чемпионата».

12:32. Финал. Мужчины. Прыжки в воду. Вышка, 10 м

Первый комплект наград в заключительный день соревнований разыграют прыгуны с вышки. Никита Шлейхер и Руслан Терновой уверенно пробились в финал с шестым и седьмым результатом. Но всё, что было в квалификации, останется в квалификации. Парням осталось сделать по шесть попыток. Шансы на медаль есть – всё зависит только от них. Напомним, в синхронных прыжках с вышки Шлейхер и Терновой уступили китайцам менее одного балла.

14:02. Финал. Мужчины. 50 м, спина

Рекордсмен мира на этой дистанции Климент Колесников очень уверенно прошёл предварительные заплывы и полуфинал, к нему и приблизиться никто не смог. А со вторым результатом в финал вышел Павел Самусенко! Так что россияне поплывут в решающем заплыве по соседним центральным дорожкам. Конечно, Колесников – явный фаворит, однако Женю Чикунову мы все тоже считали главным претендентом на 200 м брассом. В общем, просто скрестим пальцы и будем верить в наших ребят.

14:10. Финал. Женщины. 50 м, брасс

В этом финале россиянок не будет. Евгения Чикунова использовала полтинник только для того, чтобы «откупаться». Главный фаворит – литовка Рута Мейлютите, которая в своё время очень резко отзывалась о Юлии Ефимовой, однако сама в итоге залетела на дисквалификацию. Её основная соперница – американка Лилли Кинг, также очень «тепло» говорившая про Ефимову. Кстати, Ефимова тоже поплывёт в финале, но не россиянка Юлия, а эстонка Энели. В числе претенденток на медали – китаянка Цяньтин Тан и итальянка Бенедетта Пилато.

14:18. Финал. Женщины. 50 м, вольный стиль

В этом финале тоже без россиянок. Полька Катажина Васик попробует оставить без золота американку Гретчен Уолш, австралийку Мэг Харрис и нидерландку Милау Ван Вейк. Явного фаворита, какой была ушедшая в декретный отпуск шведка Сара Шёстрём, сейчас нет.

14:31. Финал. Мужчины. 1500 м, вольный стиль

Самая длинная дистанция в бассейне может подарить такой же напряжённый заплыв, какой получился у женщин на 800 м. Герой открытой воды немец Флориан Велльброк, чемпион мира на дистанции 800 м тунисец Ахмед Джауади, которому всего 20 лет, австралиец Сэм Шорт, которому болезнь испортила весь турнир, знаменитый американец Бобби Финке. В общем, почти весь цвет самой длинной дистанции. А самый непредсказуемый персонаж – 17-летний турок Кузи Тунчелли.

14:59. Финал. Мужчины. 400 м, комплекс

В России долгое время считали, что Илья Бородин пусть не навяжет конкуренцию Леону Маршану, но, оказавшись с французом в одном заплыве, сможет выиграть медаль крупного турнира. Теперь такой шанс есть. Бородин вышел в финал с третьим временем, Максим Ступин – с пятым. Впервые в истории два представителя России будут плыть в финале на 400 м комплексом. А Маршан… Француз вообще не напрягался в предварительном заплыве, а в финале точно понесётся за мировым рекордом.

15:15. Финал. Женщины. 400 м, комплекс

Канадка Саммер Макинтош, которая была полна решимости навязать борьбу великой американке Кэти Ледеки на дистанции 800 м, но в итоге сдалась, наверняка победит. У неё на 400 м комплексом, как и у Маршана, нет соперниц. Однако вопрос в другом – какой результат она покажет? Чуть больше месяца назад Саммер крушила мировые рекорды, а сейчас не может этого сделать. И не скрывает своего недовольства, нецензурно выражаясь в прямом эфире.

15:33. Финал. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м

Российская команда утром попала в один заплыв с такими монстрами мирового плавания, как сборные Гонконга, Норвегии, Люксембурга, Греции, Малайзии. Конечно же, наши ребята выиграли с огромным преимуществом, показав в итоге второй результат среди всех заплывов. Утром за команду плыли Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Иван Гирёв. В финале состав будет таким: Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев, и это заявка на победу! А ведь ещё накануне Минаков планировал уйти из спорта.

15:49. Финал. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м

Завершать чемпионат мира будет женская эстафета. Наша команда пробилась в финал с восьмым результатом, на 0,11 секунды опередив команду ЮАР. Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Арина Суркова и Милана Степанова обеспечили место в топ-8. Но в финале команду усилят на двух последних этапах Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Битва за медаль будет сложнейшей, однако на чемпионате мира других не бывает.