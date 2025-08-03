«Сильнейшая в мире школа никуда не делась!» Покровская — о выступлении синхронистов на ЧМ

Летом 2025 года спортсмены из России впервые после долгой паузы, связанной с санкциями, выступили на чемпионате мира по водным видам спорта. Как и всегда, львиную долю медалей большой команды выиграли представители синхронного плавания. Правда, победами в Сингапуре отметился только лучший синхронист мира Александр Мальцев, а девушки в соло, дуэтах и группах пока только набираются опыта и приспосабливаются к новым правилам – у них не было золота, но много серебра и бронзы.

«Чемпионат» подробно обсудил результаты чемпионата мира с главным тренером сборной по синхронному плаванию – легендарной Татьяной Николаевной Покровской. Как оценивать результаты российских спортсменов? Кто из соперников удивил? Где нас всё же смогли «поцарапать»?

Разбираемся вместе с Татьяной Николаевной.

«Никто из соперников не ожидал, что мы приедем побеждать»

– Татьяна Николаевна, поздравляем с окончанием соревнований! Есть чувство облегчения?

– Конечно. Мы четыре года не выезжали на серьёзные соревнования, из международных – только Игры БРИКС, но там было мало стран, с которыми мы могли по-серьёзному соперничать. Все спортсменки, которые выступали в группе, впервые участвовали в таком крупном турнире, как чемпионат мира. Было тревожно за то, как они себя поведут.

Однако при этом никто из наших соперников не ожидал, что мы приедем в такой хорошей форме, что мы приедем побеждать. Они ожидали, что мы приедем и нас будут учить, а мы приехали и даже стали победителями.

– То есть вы довольны итогами чемпионата мира?

– Конечно, довольны. Александру Мальцеву они не могли не отдать золото, он опытный боец, все чемпионаты были его, это были безусловные победы. Что важно – он настолько вырос за эти четыре года и в техническом плане, и в ментальном, что ничего не могло его сбить. А вот других можно было как-то где-то «поцарапать».

Александр Мальцев Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Девочки из дуэта, по сути, тоже ещё дебютантки, они вышли из группы, и дуэт для них – это нечто новое. Поэтому то, что у нас есть медали бронзовые и серебряные – это хорошо. Это прорыв для нашего синхронного плавания.

– Насколько был значителен фактор волнения? Для большинства это первый международный старт – и сразу же чемпионат мира, высочайшая конкуренция и ответственность.

– Мы этого, собственно, и боялись. И это стало определённым фактором для судей, можно было цепляться даже к мелочи, и этим, разумеется, воспользовались. Было тревожно, девочки в группе даже боялись выходить в бассейн. Но преодолели всё!

Страшно было на акробатике, после предварительных соревнований были только седьмыми, девочки упали. А у нас такие правила, что если падают с элемента в акробатике, то штрафы огромные, баллов восемь потеряли. И когда выходили на финал с седьмого места, было и страшно, и опасно. Однако они справились, вышли на вторую позицию. При этом от многих слышу, что наши были лучше. Правда, хорошо, когда такой результат, к чему эти разговоры? Никто нас на первое место бы не вывел, иначе мы бы разрушили им всю их систему.

– Акробатика – новая дисциплина синхронного плавания, и раньше мы в ней не участвовали. Какие у неё перспективы?

– Это интересная дисциплина, зрелищная. Вызывает большой интерес публики, здесь большая свобода действий, нет рамок. Если лучше продумать акробатические выбросы и они будут совершаться более свободно, то будет ещё интереснее. Это достойная программа. Завораживает дух!

С другой стороны, важно помнить, что техническая группа – это база. Это школа. Это техника, а без неё никуда. Заметила, что в акробатике многие позволяли себе вольности, нарушения техники, но они карались меньше, чем в других дисциплинах. Поэтому даже более слабые в технике синхронистки, которые готовятся долгое время с хорошим акробатом, здесь могут подойти к пьедесталу.

«Это теперь другой вид спорта. И не могу сказать, что я в восторге»

– Какие страны и спортсмены вас удивили? Четыре года мы следили за мировым синхронным плаванием со стороны.

– Не скажу, что кто-то меня удивил. Но приятно было видеть, как выросла Испания, это достойный соперник. Китайцы не впечатлили, если честно. Как всегда, аккуратные, техничные, однако нет экспрессии. Мексика подтянулась, как всегда, хороша в акробатике. Здорово, что раньше слабые страны, такие как наши соседи из Беларуси, также показывают теперь высокий уровень.

– Прогресс Беларуси связан с тем, что они долгое время проводили спарринги с нашими девушками?

– Это сыграло весомую роль, без сомнений. Равнялись на лучшую школу и сами подросли.

– Раньше про Китай говорили, что их тактика – копировать нашу школу, они часто брали идеи старых программ наших спортсменок. Сейчас это продолжается либо китайцы обрели своё лицо?

– Сложно судить, кто кого копирует, тем более это был для нас первый старт после долгого перерыва. Попытки копировать нас будут, от них не уйти. Человеческий фактор. Все хотят быть достойными.

У Испании была удачная композиция, но вся хореография – от американской певицы Леди Гаги. Сработали на её популярности, взяли музыку и движения певицы, поставили на этой основе композицию. Можно критиковать за копирование идеи, но я отмечу, с каким жаром, с какой экспрессией они всё делали. Почему нет?

Российские синхронистки Фото: Sarah Stier/Getty Images

– Новые правила вызвали у вас тревогу?

– Наш спорт настолько поменялся, что это теперь практически другой вид спорта. Однако не могу сказать, что я в восторге. Есть много хороших, правильных перемен, но обидно за старую школу, это было творческое синхронное плавание, по-настоящему артистическое. Много было разных сторон и времени, чтобы показать себя. А сейчас больше прицел на технику, причём достаточно однообразную. Поэтому мне жаль, что мы потеряли старое синхронное плавание.

– Сейчас зажимают в узкие рамки и заставляют действовать только внутри них?

– Есть узкий коридор возможностей, и он не приносит пользу спорту, мешает креативу. Даже так наши хореографы находят способы показать красоту, однако если раньше построение композиции у нас было от и до, мы творили, выдумывали разные штучки, то сейчас особо ничего не придумать. Это может выглядеть красиво, но ничего не стоить. И время на это тратить никто не будет. Лучше сделать дорогой элемент, который делают все.

– Первый чемпионат мира по новым правилам – это период адаптации?

– Разумеется. Все хотели, чтобы мы были как новички, однако мы показали себя дерзкими новичками, которые с ходу рассчитывают на высокие позиции. Как оказалось, мы не растеряли технику, хотя многого ещё не знали.

Тренировались, по сути, вслепую. Но сильнейшая в мире школа никуда не делась. Нас уже списали со счетов, были уверены, что нам надо будет начинать всё заново. А оказалось, что мы в обойме, да ещё в какой!

– И времени до Олимпиады в Лос-Анджелесе, где можно будет снова выйти в лидеры, достаточно.

– Точно, мы будем сильнее. Хотелось бы ещё выступать на Олимпиаде в другом статусе, это тоже важный момент. Все знают, откуда мы, однако хотелось бы видеть и флаг нашей страны.

Российские синхронистки Фото: Lintao Zhang/Getty Images

«Микст-дуэт как дисциплина пока не готов получить олимпийский статус»

– Благодаря чему удалось удержать высочайший уровень, несмотря на изоляцию? Это накопленный годами опыт?

– Спасибо нашей тренерской школе. У нас прекрасные тренеры, сильнейшие в мире. Все ведущие тренеры работают с большим энтузиазмом, и в юниорской команде, и в старшей сборной. Только благодаря тренерскому составу мы остались сильной сборной.

– Вы продолжали следить за тенденциями в мировом синхронном плавании, пока не выступали сами?

– Конечно, а как иначе? Сейчас век видео, все смотрят, следят. Сравнивали, изучали, узнавали. Но шли очень трудным путём. В итоге дошли, однако можно было гораздо легче и проще. Даже так это была хорошая школа для всех нас, полезная.

– Кто в таких необычных условиях взял на себя бремя лидерства?

– Саша Мальцев с Майей Гурбанбердиевой и Олесей Платоновой. Единственное – группы, дуэты, микст-дуэты тренируются отдельно. Но если брать всю команду, какой мы себя считаем, то наш лидер – Саша. Мы его выбрали, и он у нас один. А так в каждой дисциплине первая роль – за тренерами, инициатива за ними.

В микст-дуэтах это Гана Максимова, она творец наших побед. Творчество у неё порой даже зашкаливает, настолько она в фантазии порой уносится, не со всеми мнениями считается, даже и спортсмены бывают с ней не согласны, спорят. Но она идёт своей дорогой, спорит и делом доказывает свою правоту. Результат мы видим.

– На Олимпиаде в Лос-Анджелесе не будет микст-дуэтов. Это проблема для спорта?

– Сейчас на чемпионате мира мы увидели, что дисциплина всё-таки ещё не готова получить олимпийский статус. Пока рано. Где-то дуэтов пять соберётся во всём мире нормального уровня. И выступать на Олимпиаде, когда, кроме пяти-шести дуэтов, все остальные очень слабые, смотреть не на кого, в то время как очень сильные женские дуэты, и группы сильные, – не стоит. Надо подождать.

– Как вы относитесь к практике привлечения мужчин в групповые соревнования?

– У меня нет чёткой позиции. Я не полна восторгов, для меня парни всё-таки нарушают баланс, привычную картину. Но это только моя оптика. Другим, может, это и нравится. Однако если выходят восемь девушек, одинаковых, к чему мы и стремимся, это гораздо лучше. Парни полезны в поддержках, я вижу их в акробатике, это даёт определённое преимущество. Но даже в этой дисциплине – они могут помочь в акробатическом элементе, а что дальше?

У Испании композиция была построена на том, что парень всё время в центре, вокруг него постоянно кружат девушки. Но мне это непонятно. А вот в микст-дуэте всё смотрится гармонично. Выходит пара, они показывают отношения друг с другом красиво перед публикой. Красиво! А в группу всё-таки мужчин добавлять не стоит.

– Мальцев впервые выступил в мужском соло. Эта дисциплина уже вам видится состоятельной?

– Мне понравилось мужское соло! Но, опять же, есть всего несколько человек, остальные – очень слабые. Наш Саша был, конечно, потрясающий. Без всяких кривляний, лишних ужимок. У него правильная мужская патетика, завораживающая, какая-то даже героическая, масштабная.

Испанец Гонсалес тоже хорош, он выступал в другом плане, однако, на мой взгляд, излишне активно показывал свои страдания. При этом не надо забывать, что, помимо хореографии, есть ещё и техника. А кроме Саши, никто блестящую технику не показал.

– То есть основная проблема мужского синхронного плавания – низкий уровень спортсменов?

– Ребят высокого уровня не то что мало, их вообще почти нет. На пальцах одной руки, о какой Олимпиаде можно говорить? Всё началось с Билла Мэя, дисциплина стала развиваться благодаря ему. Он был космос, но сейчас космос – Саша Мальцев. Дай бог ему здоровья, сил, чтобы он сохранял мотивацию развиваться и развивать спорт.

«Мы умеем проводить соревнования, вспомните ЧМ по футболу — фантастика!»

– Новый лидер в дуэте и соло – Татьяна Гайдай?

– Это наша новая надежда, но ей ещё предстоит очень много работать, она тоже дебютантка, немного растерялась. Хорошо знаю её по группе, девочка обладает данными, мягкая, растянутая, однако ей ещё нужно учиться лидерству. Она засмущалась. Потом ещё дуэт – сложно всё сразу. Её не так давно добавили в дуэт, после того как ушла олимпийская чемпионка Света Колесниченко. И приходится подменять такую величину, это тяжело. Я от её соло ничего и не ожидала, где найти силы?

– Поддержали её после неудачи?

– Конечно. Да и времени не было переживать, сразу после соло шёл дуэт. Важно, что она не сникла, собралась с силами, не подвела. Это говорит о ней как о сильной спортсменке, о её характере. Были сомнения, справится она или нет, однако девочки справились, дуэт получился великолепный.

Татьяна Данченко – очень креативный тренер, она родила дуэт, который потрясает своей новизной. Не все его даже понимают, это новый, сложный дуэт. И девочки пусть не без казуса, но очень здорово себя показали.

– В целом эта команда, скорее, была на вырост?

– Это молодая команда, и мы только начинаем. Тренерам это интересно, в прежнем плавании было бы ещё интереснее. Ждём следующего чемпионата мира, там покажем ещё больше и будем бороться с китайцами.

– В 2027-м чемпионат мира будет в Будапеште, в 2029-м – в Китае, а в 2031-м, возможно, снова в Казани. Хотелось бы снова там выступить?

– Разумеется. И этот чемпионат мира в Казани хорошо бы прошёл. В Сингапуре всё было в порядке, но в Казани всё проводят настолько шикарно, что до сих пор все иностранцы вспоминают Казань-2015. Умеем здорово проводить соревнования, чемпионат мира по футболу вспомните – фантастика!

– Билл Мэй до сих пор помнит казанский чак-чак.

– Он тогда впервые соревновался с нашим Александром Мальцевым. Приятно видеть, что у них очень тёплые отношения, он всегда позитивно отзывается о нашей школе синхронного плавания, признаёт её авторитет.

– Есть ли шансы с учётом возвращения на международную арену снова увидеть в деле прежних лидеров? Ту же Светлану Колесниченко.

– Не могу сейчас ничего сказать, у неё на днях роды. У Аллы Шишкиной недавно родился сын. Они уже тетёньки взрослые. Что дальше будет, не знаю, это личное дело каждой. Возвращались после паузы, и не раз. Саша Пацкевич вернулась, когда у неё было двое детей, второму ребёнку – всего полгода. Такая смелая девушка, инициативная!

Наталья Ищенко возвращалась после родов, в целом это уже практически норма, традиция, её и Светлана Ромашина подтвердила. Сразу сказала – возвращаюсь, чтобы быть чемпионкой.

– То есть двери для всех открыты?

– Я никогда не закрывала двери, никогда и ни для кого. Знаю, какая цена возвращения, и, если девочки возвращаются, они же не так с ходу возвращаются, сначала всё продумывают, начинают тренироваться – это уже огромный подвиг, и я отношусь к нему с уважением.

Прежде всего это подвиг перед самой собой, сколько всего надо преодолеть… Когда уже вышли из обоймы, нет особых сил, но ты выходишь и заново доказываешь, что не просто так в спорте. У нас вообще все девочки молодцы, такие спортсменки замечательные, и молодые тоже до ненормальности фанаты своего дела. Так что всё будет у нас хорошо.