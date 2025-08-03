Роскошная победа России на водном ЧМ-2025. Наши парни забрали и золото, и серебро!

Климент Колесников и Павел Самусенко сделали то, что от них ждала вся страна.

Они это сделали! Климент Колесников и Павел Самусенко сотворили красоту на дистанции 50 м на спине. Наши парни взяли сразу две медали: золото и серебро. Это было просто фантастически!

От Климента на этом ЧМ ждали многого. Но на 100 м на спине у Колесникова не получилось. Россиянин выдал максимум, однако итогом стало лишь шестое место. Удивительно, но Климент не сильно расстроился из-за такого расклада. Он знал, что главная его дисциплина – 50 м на спине. Именно в этом виде Колесников – настоящий король.

И на ЧМ-2025 россиянин всё всем доказал. Климент уверенно прошёл квалификацию и полуфинал с лучшим временем. Более того, наш парень едва не побил рекорд чемпионатов мира, который держится с 2009 года.

А в финале Климент был просто превосходен. С первых метров вырвался в лидеры и не сбрасывал сумасшедшую скорость до конца. Колесников выиграл с преимуществом в полсекунды над ближайшим преследователем! Наш парень стал чемпионом мира с рекордом турнира!

Однако на этом поводы для радости у российских болельщиков не закончились. Тем самым ближайшим преследователем стал ещё один россиянин – Павел Самусенко. Он поделил серебряную медаль вместе с Питером Кётце (ЮАР). Это первая медаль Павла на ЧМ в карьере! Конечно, от него ждали прорыва, всё-таки у россиянина были награды с ЧМ на короткой воде, но тут Самусенко, кажется, прыгнул выше головы. Просто фантастика!

После финиша наши ребята вскрикнули и начали обниматься. А после Колесников просто сложил руки, будто молится, и выдохнул. Своей заветной золотой медали Климент ждал долгие семь лет! До этого в копилке пловца было лишь три медали ЧМ: бронза на 50 м на спине и серебро с бронзой в эстафетах.

Наши парни – лучшие спинисты мира! Просто роскошно!