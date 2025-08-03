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Российский пловец Илья Бородин — бронзовый призёр водного ЧМ-2025 в плавании на 400 м комплексом, он установил рекорд, подробности

Российский пловец сотворил историю! Бородин сделал то, чего не удавалось никому из наших
Андрей Шитихин
Илья Бородин
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Илья выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта — 2025 на дистанции 400 м комплексом.

Никогда в истории российские пловцы не участвовали в финалах чемпионата мира на дистанции 400 м комплексом. Но на ЧМ-2025 в Сингапуре всё изменилось. Сразу два представителя России пробились в финал, а Илья Бородин стал бронзовым призёром! Ну это просто фантастика.

В России часто говорили, как не повезло Бородину, который не попал на Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на ковид, а затем не был на крупных турнирах из-за отстранения наших спортсменов. Конечно, всерьёз заявлять, что Илья мог бы что-то противопоставить гениальному французу Леону Маршану, не приходилось, но со всем остальным миром-то можно было посражаться!

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс
03 августа 2025, воскресенье. 15:04 МСК
Окончено
1
Леон Маршан
Франция
4:04.73
2
Томоюки Мацусита
Япония
+3.59
3
Илья Бородин
Россия
+4.43

А возможности не было. Когда появилась возможность выступить на «коротком» чемпионате мира, Бородин взял золото. Однако достижения в 25-метровых бассейнах – это одно, а классические дистанции – совсем другое. Илья свой шанс реализовал на 100%. Он бился за то, чтобы быть лучшим после гения, но совсем чуть-чуть уступил японцу Томоюки Мацусите. Однако бронзу не отдал никому!

Бородин буквально вплыл в историю России, став первым, кто взял медаль чемпионата мира на сложнейшей дистанции. Молодчик, это очень здорово. В историю вплыл и Максим Ступин, который в финале ЧМ-2025 был пятым. Но Максиму было сложнее всех из наших спортсменов – он стартовал лишь в последний день турнира, наблюдая за всем происходящим со стороны. Тем не менее он показал отличное плавание и стал пятым. Не просто поучаствовал в ЧМ-2025, а буквально прыгнул выше головы.

Познакомьтесь с Ильёй Бородиным поближе:
«Могу составить Маршану конкуренцию». Российский пловец будет биться с мировым лидером
Эксклюзив
«Могу составить Маршану конкуренцию». Российский пловец будет биться с мировым лидером

Спасибо за такое выступление, парни!

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