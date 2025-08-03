Российский пловец сотворил историю! Бородин сделал то, чего не удавалось никому из наших

Никогда в истории российские пловцы не участвовали в финалах чемпионата мира на дистанции 400 м комплексом. Но на ЧМ-2025 в Сингапуре всё изменилось. Сразу два представителя России пробились в финал, а Илья Бородин стал бронзовым призёром! Ну это просто фантастика.

В России часто говорили, как не повезло Бородину, который не попал на Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на ковид, а затем не был на крупных турнирах из-за отстранения наших спортсменов. Конечно, всерьёз заявлять, что Илья мог бы что-то противопоставить гениальному французу Леону Маршану, не приходилось, но со всем остальным миром-то можно было посражаться!

А возможности не было. Когда появилась возможность выступить на «коротком» чемпионате мира, Бородин взял золото. Однако достижения в 25-метровых бассейнах – это одно, а классические дистанции – совсем другое. Илья свой шанс реализовал на 100%. Он бился за то, чтобы быть лучшим после гения, но совсем чуть-чуть уступил японцу Томоюки Мацусите. Однако бронзу не отдал никому!

Бородин буквально вплыл в историю России, став первым, кто взял медаль чемпионата мира на сложнейшей дистанции. Молодчик, это очень здорово. В историю вплыл и Максим Ступин, который в финале ЧМ-2025 был пятым. Но Максиму было сложнее всех из наших спортсменов – он стартовал лишь в последний день турнира, наблюдая за всем происходящим со стороны. Тем не менее он показал отличное плавание и стал пятым. Не просто поучаствовал в ЧМ-2025, а буквально прыгнул выше головы.

Спасибо за такое выступление, парни!