Парни, это фантастика! Российские пловцы разорвали всех в исторической эстафете

Вот это был заплыв! Сборная России выиграла мужскую комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта! Никогда в истории такого не было, никогда. Даже великая сборная СССР не могла этого добиться с 1973 года, когда и стали проводиться чемпионаты мира по водным видам спорта.

А вот сборная России сразу же после возвращения на мировую арену сотворила историю. Это просто невероятно!

На эту эстафету рассчитывали, этой эстафеты ждали. И не зря. Тренерский штаб нашей команды в утреннем заплыве против гениев плавания из Гонконга, Норвегии, Люксембурга, Греции, Малайзии и других мощнейших сборных поставил состав, у которого была своя задача. Ну рейтинга у нас вообще нет, вот и сражались с монстрами. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Иван Гирёв привезли соперникам половину бассейна и показали второй результат среди всех сборных. Быстрее плыли только американцы.

Всё было сделано для того, чтобы без нервотрёпки пробиться в финал. А в вечернем заплыве тренеры выставили такую четвёрку – Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Лучший состав на заключительную эстафету. И фантастическое плавание от наших ребят. Каждый сделал всё на максимум.

Лифинцев не проиграл соперникам – касание практически в одно время с Италией и Францией, Пригода вытащил команду на второе место – тоже практически в одно время, Минаков пролетел дистанцию здорово после своих странных мыслей после личной сотни, а Корнев прыжком с тумбочки вырвался на первое место, а по воде был неподражаем!

Французы с великим Маршаном остались вторыми, а реактивный Джек Алекси вытащил на третье место американцев. Но это всё – за спинами наших ребят, которые установили рекорд Европы и рекорд чемпионатов мира. Это. Было. Невероятно!

Наши девушки в составе Алины Гайфутдиновой, Евгении Чикуновой, Дарьи Клепиковой и Дарьи Трофимовой бились за бронзу, однако совсем чуть-чуть проиграли китаянкам. И как сказать после такого, что они не молодцы? Команда выступила замечательно.