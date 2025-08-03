Величайшие победы российского плавания на чемпионатах мира. Золото Сингапура — тоже здесь

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре завершился шикарными победами сборной России. Климент Колесников взял личное золото в заплыве на 50 м на спине, а парни впервые в истории победили в комбинированной эстафете.

Безусловно, те болельщики, которые только сейчас начали следить за плаванием, будут считать эти победы самыми крутыми. Так и есть, но в XXI веке на чемпионатах мира были и другие феноменальные заплывы с участием россиян. Давайте вспомним пять наиболее выдающихся. И это в чистом виде авторская вкусовщина – красивых и крутых побед было больше.

ЧМ-2003, Барселона. Александр Попов. 100 м, вольный стиль

Победа на королевской «сотне» на чемпионате мира – всегда крутейшее достижение. Но она вдвойне более ценна, когда от того, кто её одержал, уже ничего не ждали. После относительной неудачи на Олимпиаде в Сиднее про Попова стали говорить, что он больше никогда не выйдет на свой прежний уровень, что пора заканчивать и что мировым спринтом теперь безраздельно будет править нидерландец Питер ван ден Хугенбанд, сиднейский обидчик Попова.

А к ЧМ-2003 ещё и австралийский супермен Йен Торп решил, что он готов выигрывать 100-метровку, а не только безраздельно править на более длинных дистанциях. Ну и что мог противопоставить 31-летний Попов своим соперникам? А просто суперскорость! Попов выиграл 100-метровку с преимуществом над нидерландцем не в касание, а в 0,26 секунды! После того заплыва его со слезами на глазах ринулись поздравлять руководители ФИНА.

Это была не просто убедительная, но и очень красивая победа! Попов выиграл тогда, когда в него мало кто верил. На том чемпионате мира российский Царь воды взял ещё два золота, победив на полтиннике и в кролевой эстафете 4х100 м, где он, конечно, был финишёром.

Александр Попов Фото: РИА Новости

ЧМ-2019, Кванджу. Антон Чупков. 200 м, брасс

Победа на чемпионате мира с мировым рекордом – что может быть круче? Да ничего, это вершина. Именно такую победу одержал россиянин Антон Чупков шесть лет назад на корейском чемпионате мира. Смотреть на заплывы Чупкова было просто невозможно, ведь он всегда проигрывал после первого полтинника, и даже перед заключительным бассейном отставал, но последние 50 м просто летел.

А тут в соперниках мощнейший японец Иппэи Ватанабэ и рекордсмен мира австралиец Мэтью Уилсон, который в полуфинале повторил своё же высшее достижение и выглядел непобедимым. Да и вообще состав финала шикарный, весь цвет мирового брасса. В такой компании Чупков проплыл 50 м восьмым, 100 м – восьмым, 150 м – пятым, а в итоге на последних 50 м включил запредельную скорость, опередил всех и установил новый мировой рекорд, сбросив с прежнего достижения более полусекунды!

Австралиец не верил своим глазам, поскольку он вновь проплыл с практически рекордным временем (всего лишь на сотую хуже), но остался вторым! А Чупков после финиша признался, что если бы смотрел на свой заплыв со стороны, то был бы близок к инфаркту.

Антон Чупков Фото: РИА Новости

ЧМ-2011, Шанхай. Анастасия Зуева. 50 м, спина

Когда победа историческая – это всегда круто. А когда она одержана после тяжелейшей травмы – это вообще запредельный уровень. Анастасия Зуева, которая тогда ещё не была Фесиковой, за год до китайского чемпионата мира могла попрощаться со спортом. Врачи запретили ей продолжать карьеру после того, как обнаружили протрузию межпозвонкового диска. Зуевой сказали: если она попытается продолжить тренировки с такими нагрузками, это может закончиться инвалидностью.

Но Анастасия не сдалась. С помощью физиотерапевтов она смогла вернуться к нормальной жизни и тренировкам. В 2011-м она набрала фантастическую форму к главному старту сезона. На 100-метровке Зуева уступила всего 0,01 секунды китаянке Чжао Цзин, однако на дистанции вдвое короче сполна отыгралась. Она выиграла предварительные заплывы, полуфинал и в финале не оставила никаких шансов соперницам. Анастасия Зуева стала первой в истории СССР/России чемпионкой мира в длинных бассейнах не в брассе.

Анастасия Зуева (Фесикова) Фото: РИА Новости

ЧМ-2025, Сингапур. Климент Колесников. 50 м, спина

Климент Колесников стал единственным представителем России, кто взял в Сингапуре личную золотую медаль. Рекордсмен мира доказал, что он плавает на спине быстрее всех на планете. Колесников в Токио проиграл «свою» сотню Евгению Рылову. Климент не попал в Париж, отказавшись подавать документы на нейтральный статус. Он вообще отказывался плавать в таком статусе, но в итоге передумал.

На ЧМ-2025 у него не получился этап кролевой эстафеты, и наша сборная не попала в финал. У него не получилась личная дистанция на 100 м на спине, где он остался только шестым, хотя медаль, казалось бы, гарантирована. Однако Климент отыгрался за все неудачи на полтиннике, проплыв с рекордом чемпионатов мира и вторым результатом в истории. Первый принадлежит ему же. Победа вышла настолько крутой, насколько это вообще возможно. Соперники, ближайшим из которых стал россиянин Павел Самусенко, проиграли на такой короткой дистанции полсекунды!

ЧМ-2025, Сингапур. Сборная России в комбинированной эстафете 4х100 м

Даже во времена расцвета советского спорта мужская сборная СССР не выигрывала комбинированную эстафету. А эта дисциплина была на чемпионатах мира с 1973 года, когда в Белграде прошёл первый турнир.

И сборная России не выигрывала эту эстафету даже в те времена, когда у нас были прекрасные пловцы в каждом виде плавания. Не выигрывала до 3 августа 2025 года, когда Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев просто разорвали всех соперников в Сингапуре, проплыв с рекордом чемпионатов мира. Золотые медали получили также Климент Колесников, Иван Кожакин и Иван Гирёв, которые плыли в предварительном раунде.