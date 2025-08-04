Российский пловец шёл к золоту восемь лет. И выиграл так, чтобы всем было завидно!

Климент Колесников – одна из главных звёзд в нашем плавании. Ещё в 2018-м он установил свой первый мировой рекорд. Ещё в 2021-м он взял медали Олимпиады. Но лишь сейчас, в 2025-м, Климент добрался до своей главной награды – золота чемпионата мира.

«Мог выигрывать спокойно»

Климент начал заниматься плаванием ещё в раннем детстве. Правда, долгое время делал это неохотно. Юный спортсмен ходил на тренировки лишь потому, что так хотели родители. Однако постепенно он влюбился в плавание и понял, что хочет побеждать.

В 17 лет Колесников поехал на свой первый чемпионат мира в Будапеште. С турнира спортсмен вернулся без наград, но с новым мировым рекордом по своему возрасту. И уже тогда молодой Климент загорелся мечтой выиграть чемпионат мира. Однако на исполнение мечты ушло почти восемь лет.

Все последующие годы на чемпионатах мира у Климента что-то не клеилось, хотя он был шикарен на других турнирах. Россиянин постоянно обновлял мировые рекорды, постоянно отодвигал границы невозможного, постоянно побеждал на ЧЕ и ЧМ на короткой воде. Он даже стал одним из героев сборной России на Олимпийских играх – 2020! Но классические чемпионаты мира всё ещё были его ахиллесовой пятой.

В Каванджу-2019 Колесников не смог взять золото. На спортсмене сказались проблемы со здоровьем, из-за которых пришлось на месяц выпасть из режима. В СМИ тогда ходили слухи о возможном завершении карьеры из-за тромбоза вен на руке. Климент же вместе со своим тренером всё опровергали, утверждая, что ничего серьёзного у пловца нет.

Ещё один нюанс – съехавшая с платформы нога в финале заплыва на 50 м на спине. Из-за этого Климент проиграл старт и еле-еле сумел пробиться в медали.

«Нога соскочила. Мог выигрывать спокойно – посмотрел потом повтор. Просто соскочила нога на старте. Не знаю, почему так произошло. Не очень ощущения, на самом деле», – рассказывал Климент.

Второй ЧМ в карьере принёс россиянину лишь одну личную бронзу, а также бронзу с серебром в эстафетах.

Климент Колесников Фото: Quinn Rooney/Getty Images

«А что, нам сидеть и отмалчиваться?»

Следующий ЧМ должен был состояться в 2021 году, но из-за переноса Олимпиады турнир сдвинули на 2022 год. И на него Климент уже не смог поехать из-за бана российских спортсменов. Отстранение вынудило Колесникова пропустить и два следующих чемпионата мира: в 2023-м в Фукуоке и в 2024-м – в Абу-Даби.

А ведь на всех этих турнирах россиянин мог спокойно взять своё золото. Даже в заочном сравнении Климент был гораздо быстрее всех на 50 и 100 м на спине. Более того, в условиях отстранения Колесников умудрился обновить мировой рекорд!

Всё это благодаря тому, что в период бана пловец сосредоточился на самосовершенствовании. Он не стенал, не бился в истерике, а спокойно принял ситуацию и начал работать.

«Для меня как для спортсмена с целями не было такого момента, что мне тяжело, что это докучает. Единственное – в эмоциональном плане не хватает международных стартов. Мы же с нашими ребятами все друг друга знаем. Ты привыкаешь ко всему, огонька не хватает. Но по результатам плывём прекрасно, устанавливаем рекорды.

Мировой рекорд в такой обстановке важен как для себя, так и для страны. Устанавливать мировые рекорды – я это делаю по накатанной. Но у нас ещё есть ребята: Женя Чикунова, юниоры, они попадают в призы. По итогам турниров сравниваем результаты с чемпионатом мира. А что, нам сидеть и отмалчиваться?» – признавался Климент «Матч ТВ».

Климент Колесников Фото: Quinn Rooney/Getty Images

«Не простил бы себе, если бы уехал без медали»

И вот в 2025-м Колесников наконец-то получил возможность поехать на чемпионат мира. Климент отправлялся на турнир в Сингапуре в статусе звезды. От него все ждали невероятных результатов, а их всё не было.

На 100 м на спине Климент должен был забирать золото, но стал лишь шестым. На 50 м вольным стилем россиянин вообще не смог пробиться в полуфинал. На пловца сразу обрушились с критикой, однако Колесников вёл себя спокойно. Словно удав.

«Не думаю, что сказалось отсутствие международных стартов. Я просто раньше не воспринимал всерьёз слова, что соревнования – это праздник. Но сейчас приехал будто бы на день рождения. Нет подарка на день рождения? Ну вот так бывает. Понятно, что можно было фейерверк зарядить хороший, однако сегодня так. Будем готовиться на 50 м. Расстраиваться я точно не буду.

Понятно, что сейчас наберутся хейтеры, которые скажут: «Зачем вообще надо было приезжать сюда?». Но мне какая на них разница? Я здесь, я выступаю. Мне не пофигу, было бы пофигу, я бы здесь не стоял», — говорил Климент.

И после такого шансы Колесникова даже на дистанции 50 м на спине вызвали сомнения, даже несмотря на идеальную квалификацию и полуфинал. Но Колесников сделал то, что должен, – смело и дерзко одержал победу. Он взял золото чемпионата мира, о котором мечтал все восемь лет.

«Это тяжёлая неделя, уже восьмой день. Нельзя было по-другому заканчивать, я бы не простил себе, если бы я без медали уехал. Ожидание не давило на спортивную составляющую, больше — на мой максимализм. Хотел реализоваться хоть на полтиннике. Вырос я, наверное, на идеологии, что полтинник — не дистанция, а фортуна. Но, учитывая результаты, думаю, здесь фортуной и не пахнет. Тем более что теперь это олимпийская дистанция, это вообще круто.

На пьедестале не плакал. Показалось, это дождь (улыбается). Ничего не поменялось, всё как обычно. Сейчас я проплыл — и ничего не поменялось. Я знал, что так будет, много слышал об этом от именитых спортсменов. Нужно быть готовым к такому — ожидаешь чего-то сверхъестественного, того, что возвысишься над собой, но в итоге ты всё тот же», — заявил Климент.

Что бы ни говорил Климент, очевидно, что после этого золота его отпустило. После победы он неоднократно выдохнул с облегчением. Но это вовсе не значит, что Колесников остановится на достигнутом. Эта медаль лишь подхлестнёт его. Уже после победы он думал о новом мировом рекорде. А значит, дальше – только больше. Там и Олимпиада-2028 не за горами.