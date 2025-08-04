«Двигаемся к намеченной цели — Олимпиаде-2028». Итоги водного ЧМ от Владимира Сальникова

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре, в котором впервые за шесть лет приняли участие российские спортсмены, подошёл к концу.

Итоги турнира получились для большой отечественной команды неоднозначными, но лучше всего запоминается последнее. А красивые воскресные победы останутся в памяти наших фанатов плавания на всю жизнь.

Своими яркими впечатлениями от соревнований поделился Владимир Сальников. Владимир Валерьевич долгое время занимал пост президента Всероссийской федерации плавания, а после её объединения по аналогии с World Aquatics в единую Федерацию водных видов спорта России отошёл от прямой руководящей работы и занял пост первого вице-президента ФВВСР.

В беседе с «Чемпионатом» Сальников рассказал, какое значение для нашего спорта имеет этот старт, отметил самые примечательные для себя моменты и поделился примерным видением будущего нашего плавания.

«Наши спортсмены почувствовали, что не изолированы»

– Владимир Валерьевич, какие у вас остались впечатления от чемпионата мира?

– Очевидно, что чемпионат мира в Сингапуре был непростым. Другая климатическая зона, часовой пояс, здесь было чуть меньше мировых рекордов, но он получился таким же ярким, как и предыдущие турниры. Никак нельзя недооценивать те медали, которые здесь были завоёваны.

Я рад за наших ребят, за наших спортсменов, что у них есть и золотые, и серебряные, и бронзовые медали, награды всех достоинств. Мы всё собрали! Детальный анализ, кто что сделал, кому что удалось, а кому – нет, лучше доверить главному тренеру команды.

Владимир Сальников Фото: РИА Новости

– Что вам прежде всего запомнилось в Сингапуре?

– Отмечу международную конференцию World Aquatics, которая прошла в рамках чемпионата мира. Было избрано бюро Международной федерации на следующий срок, проведена церемония включения спортсменов в международную галерею славы. Я в ней тоже участвовал, представил спортсмена из Туниса. И вновь на этом чемпионате мы видим спортсменов из Туниса, которые показывают великолепную тактику.

С большим интересом наблюдал заплыв на 1500 м, мне было любопытно посмотреть, как шесть спортсменов после трети дистанции буквально оставались на одной линии, предсказать итог было непросто. Где-то в глубине души я рассчитывал на успех тунисца Ахмеда Джауади, он и выиграл.

Интерес был высокий, наши спортсмены, думаю, почувствовали поддержку страны. Легально принимали участие и представители СМИ, чемпионат получился ярким и оставит о себе прежде всего тёплые впечатления.

– Все соскучились по стартам такого уровня. Спало наконец-то напряжение?

– Конечно, все после такой паузы восстанавливают свою позицию в отношении участия в едином спортивном братстве. Происходит это хорошо, нормально, абсолютно без всяких проблем, и думаю, что наши спортсмены это тоже запомнили, почувствовали, что они не изолированы.

– От многих слышал удивление скоростями, которые были показаны на чемпионате мира в Сингапуре. А вас удивили результаты?

– Мировых рекордов, возможно, ожидали больше, но было много рекордов чемпионатов мира, в том числе и нашим ребятам они покорились. Что касается скоростей, на некоторых дистанциях они растут, растёт плотность результатов.

Да и в целом плавание на месте не стоит, совершенствуется формат представления спортсменов, как они выходят в бассейн. В общем-то, есть большое желание показать зрителям максимально всё красиво, что происходит в плавании, тем более здесь же были и другие виды спорта, и прыжки в воду, и синхронное плавание, и хай-дайвинг. Всё это было очень интересно, у каждого вида спорта есть свой зритель. И свои темы, которые стоит обсуждать специалистам по этим дисциплинам.

«Время возвращения водного поло обязательно придёт»

– Вы следили в Сингапуре не только за плаванием?

– Теперь у нас не федерация плавания, а общая Федерация водных видов спорта России, и моя позиция в федерации – первый вице-президент. Мне удалось посмотреть в Сингапуре ряд соревнований и по прыжкам в воду, и по синхронному плаванию. Даже сходил на хай-дайвинг, пусть наших спортсменов там не было, но участвовал наш спортсмен, который ранее выступал за сборную России, а теперь выступает за сборную Армении.

– Вы про Никиту Федотова? У него как раз возникли проблемы со здоровьем.

– Да, я слышал про эти проблемы, видел… Но остались очень яркие впечатления в том числе и от этих соревнований. Вызывает определённую тревогу тот момент, что пока что мы не представлены в водном поло. Пока не нашли вариантов, при которых будет приемлемо возвращение наших ватерполистов, однако работа в эту сторону ведётся. Возможно, в ближайшее время они также вернутся в большую спортивную семью водных видов спорта, семью World Aquatics.

– Есть же пример федерации гандбола, которая призывает как раз отменить рекомендации МОК касательно командных видов спорта.

– Об этом мы тоже слышали, есть много вопросов, которые надо решать. Те турниры, которые есть, расписаны давно, вопрос квалификации на них также расписан. Нужно каким-то образом найти правильный путь.

Оставаться в изоляции столько невозможно, есть видение, что на уровне дружеских матчей, товарищеских встреч никто не против будет встречаться, никаких существенных возражений не будет.

Палок в колёса никто вставлять таким инициативам не собирается, это уже момент, за который можно зацепиться. Возможно, он станет первым шагом, за которым можно будет говорить о возвращении водного поло в розыгрыш соревнований под эгидой World Aquatics или Европейской конфедерации водных видов спорта, хотя отношения с LEN у нас чуть сложнее, но и там есть подвижки, ведётся постоянная работа, есть контакт, есть движение.

– Самое непонятное – в чём разница между синхронным плаванием в группах, эстафетами в плавании и водном поло? Почему такая непоследовательность от World Aquatics?

– Не хочу сейчас, если честно, разбирать тщательно аргументы той или иной стороны. Главное – наше стремление всегда подкрепляется определёнными шагами. Я думаю, что наше время, время возвращения водного поло на крупные турниры ещё впереди. Оно обязательно придёт.

«Будем двигаться к намеченной цели — Олимпиаде-2028»

– Тот опыт, который получен здесь в Сингапуре, поможет в дальнейших соревнованиях?

– Разумеется. Скажу так, отступления назад уже не должно быть ни в коем случае. Есть точка отсчёта, будем от неё отталкиваться, чтобы двигаться вперёд, к намеченной цели. И эта цель, безусловно, – Олимпиада-2028.

Это задача стоит перед новым главным тренером, который должен будет определить, как станет готовиться команда к следующему чемпионату Европы и чемпионату мира по короткой воде, а там дальше – следующий чемпионат мира, и уже одной ногой мы будем в Лос-Анджелесе на Олимпиаде.

– И ребята, и тренерский штаб много говорили о том, что «мир уплыл». Команда оказалась не готова к конкуренции? Дистанционное соперничество полностью живую встречу не компенсирует?

– Несомненно, важно побеждать в прямой конкуренции, и всё-таки отмечу, как наши ребята выступали и в период изоляции. Важно, что у нас были спортсмены, которые смогли абстрагироваться от этой ситуации, у которых получилось сконцентрироваться где-то на себе, на своей работе.

Всё-таки плавание как вид спорта – это объективная дисциплина, есть чёткая система мер, плавание позволяет так или иначе сравнивать спортсменов, устанавливать в том числе и мировые рекорды, хоть и без выхода на международные старты. Это непросто, но возможно, Климент Колесников и Евгения Чикунова это доказали.

– Были те, за кого персонально порадовались по итогам Сингапура?

– Я радовался за всех наших, за всех, кому удалось выиграть медали, кто смог удачно проплыть в эстафетах, личных заплывах, показать рекорды страны, рекорды Европы, личные рекорды, кто выдал всё, что мог. Я за всех очень рад, персонально кого-то выделять в данной ситуации будет неправильно.

– Но в любом случае это же только начало?

– Всё так. Начало положено – и это главное. Если говорить про наших спортсменов, то команда молодая, её лидеры молодые, и их время приходит постепенно, у них впереди ещё долгая, насыщенная карьера, в которой, будем надеяться, ещё много золотых страниц.