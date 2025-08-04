Российский пловец прервал фатальное невезение! Герой ЧМ-2025, о котором почти не говорят

Больше 10 раз в своей карьере Павел Самусенко становился четвёртым. В Сингапуре же он вырвал серебро.

«Хорошо, хоть не четвёртый!»

Именно такой была первая реакция Павла Самусенко на свою первую медаль на чемпионатах мира – серебро на 50 м на спине. И подобные слова вполне ожидаемы. За свою карьеру пловец больше 10 раз занимал обидное четвёртое место на топ-турнирах, но прервал фатальное невезение!

И даже немного досадно, что в таком важном для себя заплыве Самусенко стал не главным героем для российского зрителя – все лавры забрал себе победивший с большим отрывом Колесников. Однако мы хотим исправить несправедливость и отдельно выделить успех Павла.

Коллекция «деревяшек»

Павел родом из маленького городка Полярные Зори в Мурманской области. Заниматься плаванием начал в раннем детстве благодаря маме Светлане. Она работала в местном бассейне тренером.

«С самого малого возраста стал ходить с мамой в бассейн. Она тренировала ребят постарше, а я бесился, нырял, плавал, хулиганил… И приглядывался к занятиям, которые проводила мама. А когда чуть повзрослел, мама отдала меня тренеру Оксане Вячеславовне (Заднепровской. – Прим. «Чемпионата») с напутствием: «Там тебе хулиганить не дадут, а плаванию научат наверняка». И вот мамино пророчество сбылось…» – вспоминал как-то пловец.

Под руководством Оксаны Заднепровской Самусенко дорос до юниорских первенств страны и международных турниров. Молодой спортсмен часто завоёвывал медали. После успехов Павла приметили в сборной.

Павел Самусенко Фото: Albert ten Hove/Getty Images

В 2021 году Самусенко поехал на свой первый взрослый чемпионат Европы. В личных видах пловец дважды стал четвёртым. А через месяц он попал на чемпионат мира на короткой воде и там снова дважды остался с «деревяшкой». Лишь комбинированные эстафеты помогли россиянину не уехать с турнира без медалей. Хотя и в командных заплывах не обошлось без очередного четвёртого места.

Дальше были изоляция и выступления на российских турнирах. Там, увы, тоже не обошлось без четвёртых мест. Всё-таки Самусенко выступает в крайне конкурентном плавании на спине, где есть и Евгений Рылов, и Климент Колесников, и Мирон Лифинцев.

При этом в 2023 году Павел показал второй результат сезона в мире на 50 м на спине. Со своими секундами он смело мог заплыть в призы на чемпионате мира. Но бан российских спортсменов лишил его такой возможности.

В декабре 2024 года Самусенко вместе со всей командой выбрался из изоляции. На ЧМ на короткой воде в Будапеште на 100 м на спине россиянин остановился в шаге от тройки призёров. Снова! Лишь эстафеты принесли спортсмену медали.

Череда неудач

Четвёртые места были не единственной проблемой Самусенко. По словам самого парня, он постоянно притягивает к себе травмы. Причём получает он их прямо в бассейне.

«Я такой человек, который притягивает к себе травмы. Даже в плавании я умудрялся разбивать пятки о бортик. Да, в повороте, там была не идеальная поверхность. Толкнулся — поранил пятки. Намазал клеем BF и продолжил выступать на соревнованиях. Там был важный момент для меня на областных, нужно было плыть», – рассказывал Павел «Матч ТВ».

Павел Самусенко Фото: Albert ten Hove/Getty Images

В апреле этого года на чемпионате России пловец травмировал руку во время заплыва.

«На полтиннике вольным стилем в полуфинале неудачно коснулся бортика, у меня сегодня дико опухла правая рука, не мог грести. Но всё в порядке, всё вылечим, раны залижем, всё будет хорошо», – говорил спортсмен.

К долгожданному чемпионату мира в Сингапуре он всё-таки успел восстановиться. Однако Павел был заявлен лишь на одной дистанции – 50 м на спине. Своего выступления россиянину пришлось ждать восемь дней. Всё это время он болел за своих соотечественников с трибун.

Правда, и тут не обошлось без проблем. У Самусенко прямо во время квалификации лопнул гидрокостюм. Но даже при таком раскладе он стал в предварительном заплыве вторым.

«До меня доходит — два вторых места»

А потом был финал. И в нём – долгожданное серебро. Первое на крупном международном старте в карьере Самусенко!

«Я приплываю и смотрю, я второй, южноафриканец — второй. А потом до меня доходит, что два вторых места. Хорошо хоть не четвёртый!

Стараюсь сам шутить про четвёртые места, не переживать лишнего, подходить более раскованно к дистанции. Было видно, что выхожу на заплыв не как все, не как бездушная машина, робот, а более спокойно, вальяжно, чтобы чувствовать себя в родной атмосфере, как дома. Не считал, сколько четвёртых, не меньше 10», – поделился эмоциями Павел с «Чемпионатом».

За Павла переживал даже Климент Колесников:

«Мы с Пашей на пьедестале стояли, я доволен. Смотреть больно было, как на чемпионате мира в Будапеште он деревянные медали собирает и покер делает… Я сидел очень грустный. Каждый раз оказываться с Пашей на пьедестале вообще круто, а на чемпионате мира – и подавно».

За всю карьеру у Самусенко было 10 четвёртых мест на крупных турнирах. И это только в личных стартах! Но всё эти неудачи и несчастья теперь позади. Хочется верить, что впереди у него на мировых турнирах будет ещё много золотых, серебряных и бронзовых медалей. И ни одной деревянной!