Сборная России по плаванию великолепно выступила на ЧМ-2025. Но есть нюансы

В Сингапуре завершился чемпионат мира по водным видам спорта – 2025. Итоги выступления сборной России по плаванию, которая последний раз в полном составе выступала на ЧМ-2019 в Кванджу, можно назвать восхитительными, замечательными, великолепными. Да любой эпитет подходит!

Восемь медалей в плавательном бассейне после нескольких лет отстранения, из которых три золотых, – это здорово. Но если присмотреться внимательнее, по сравнению с прошлым «большим» чемпионатом заметно резкое отступление по многим позициям.

Сейчас это всё допустимо – достаточно посмотреть на некогда могучую сборную России по фехтованию, которая в Токио в 2021-м выступила фантастически, а на ЧМ-2025 в Тбилиси оказалась бледной тенью самой себя. Но всё отыгрываемо. Сейчас главное – выступать и разбираться, что нужно делать в будущем. Точка отсчёта теперь есть.

А теперь просто сравнения – без эмоций, только цифры.

В Кванджу-2019 у сборной России в плавании было 16 медалей (3 – 7 – 6), в Сингапуре-2025 – восемь (3 – 4 – 1).

В мужском кроле на ЧМ-2025 у сборной России нет ни одной медали. Более того, эстафета 4х100 м не смогла пробиться в финальный заплыв, а эстафеты 4х200 м просто не было. В Кванджу российские кролисты завоевали четыре медали: на 100 и 200 м «бронзовыми» стали Владислав Гринёв и Мартин Малютин, в эстафетах 4х100 и 4х200 м наши были серебряными призёрами. В женском кроле у России медалей не было ни в Кванджу, ни в Сингапуре. А если считать участие в финалах, то примерное равенство.

В женском плавании на спине шесть лет назад у России была сенсационная Дарья Васькина, которая взяла бронзу на полтиннике и пробилась в финал на 100-метровке. Сейчас про Васькину мало что слышно, хотя на чемпионате России на короткой воде она в прошлом году плыла. В Сингапуре Алина Гайфутдинова была в финале на 50 м. От призов её отделило столько же, сколько Васькину тогда от чемпионства.

В мужской спине у России есть «самый талантливый пловец поколения Климент Колесников, а также молодой и талантливый Мирон Лифинцев» (это слова спортивного директора ФВВСР Сергея Фесикова), которые способны закрыть все дистанции. Плюс Павел Самусенко и Дмитрий Савенко. Шесть лет назад всё так же был Колесников, но тогда блистал Евгений Рылов. По результатам нынешние спинисты проиграли: золото и серебро против золота, двух серебряных и бронзовой наград.

В женском брассе и тогда, и сейчас у нас были абсолютные лидеры. Но если Юлия Ефимова в Кванджу взяла медали всех достоинств – золото на 200 м, серебро на 100 м и бронзу на 50 м, то Чикунова ограничилась только серебром на коронных 200 м. Да, возникшие обстоятельства сыграли против Евгении, однако в протоколах эти обстоятельства не отражены.

В мужском брассе тогда феерил Антон Чупков, но лишь на дистанции 200 м, которую он выиграл с мировым рекордом. Кирилл Пригода тогда был в финалах на 50 и 100 м, однако остался без медалей. Спустя шесть лет Чупков уже завершил карьеру, Пригода забрал серебро на полтиннике и был во всех финалах. К нему добавились Иван Кожакин и Александр Жигалов. Но по результатам золото лучше серебра.

Наконец, баттерфляй. В Сингапуре для сборной России это был самый провальный стиль. Шесть лет назад Олег Костин и Андрей Минаков были серебряными призёрами, соответственно, на дистанциях 50 и 100 м. Сейчас оба тоже в строю, но результаты далеки от прежних. Вернее, они остались почти на том же уровне, а все остальные уплыли. В женском баттерфляе сдала позиции Светлана Чимрова, зато появилась Дарья Клепикова. Арина Суркова, в отличие от Кореи, смогла пробиться в финал, однако до медалей далеко.

Дарья Клепикова Фото: Getty Images

Зато в мужском комплексном плавании – прорыв. Илья Бородин взял в Сингапуре бронзу на 400 м, хотя ранее российские пловцы даже пробиться в финал на этой дистанции не могли.

Комбинированные и смешанные эстафеты. Тут золото и серебро Сингапура-2025 намного выше одной бронзы у мужчин в Кванджу-2019. Во многом за счёт потрясающе проведших турнир Дарьи Клепиковой и Дарьи Трофимовой. И феерического настроя на мужскую «комбинашку».

После любого турнира, который не заканчивается безоговорочным триумфом, не оставляет ощущение, что могло быть лучше. Разве нет? На том же чемпионате мира – 2018 по футболу сборная России была близка к выходу в полуфинал. Разве не вспоминаются сейчас «паненка» Смолова и неудача Фернандеса в серии пенальти? Так и сейчас. Могло быть лучше. Где-то отдали своё, но отыгрались там, где медальных расчётов изначально не было.

Если подводить короткий итог, то можно сказать следующее: сборная России на ЧМ-2025 в плавании выступила отлично, получив очень много данных для анализа. Через два года в Будапеште мы посмотрим, произошло ли какое-то движение вперёд от новой точки отсчёта. А там и Олимпиада близко.