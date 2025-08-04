«Историческая фигня». Водный ЧМ-2025 поставил точку в спорах о роли международных стартов

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре официально завершён. Последний день турнира для России закончился практически сказочно. Трудно представить себе концовку ещё круче, разве что девушки в эстафете всё-таки дотянулись бы до бронзы, а в мужских прыжках с вышки на фоне проблем у Китая в тройку залетели бы Никита Шлейхер и Илья Терновой.

Но и без этого прошедшее воскресенье подарило нам такие эмоции, которых, по существу, мы не испытывали уже долгих три года. И главный вывод, который приходит на ум сразу после завершения водного ЧМ, какими бы ни были интересными и насыщенными внутренние старты, по спектру ощущений они никогда не заменят мировые чемпионаты высшей пробы.

«Конечно, ехали и рассчитывали на медали, но одно дело – мечтать и думать, другое дело – побеждать», – сказала, подводя итоги чемпионата мира в Сингапуре Дарья Клепикова, одна из главных наших звёзд турнира и точно – главное открытие. Мы увидели, что у нас, оказывается, есть спринтер элитного уровня, причём невероятно трудолюбивая. Столько, сколько плыла на этом турнире Клепикова, не проплыла, пожалуй, даже Макинтош.

Климент Колесников в беседе с журналистами был скромен и пытался уверять, что ничего кардинально в его жизни после победы не поменялось. Но первые эмоции после победы в бассейне точно говорят об обратном. Кирилл Пригода, который несколько раз был на грани завершения карьеры и с трудом находил мотивацию продолжать, сейчас говорит о целях на три года вперёд. Он почувствовал вкус успеха, однако вкусил его не до конца. Голоден и хочет ещё.

«Историческая фигня», – метко и метафорично выдал Мирон Лифинцев. Три эстафетных чуда, драма Евгении Чикуновой, дубль от Климента Колесникова и Павла Самусенко, трудовая медаль Ильи Бородина – и это только важнейшие сюжеты у пловцов. А была ещё невероятная битва Руслана Тернового и Никиты Шлейхера в прыжковом бассейне с китайцами, слёзы от горя и радости от Татьяны Гайдай в синхронном плавании, победное шествие Александра Мальцева… С февраля 2022 года наша страна не выступала на столь крупных мировых первенствах, привлекающих всеобщее внимание. По событийности водный ЧМ уступает только Олимпиаде, и в Сингапуре можно было полностью прочувствовать весь подзабытый кайф больших спортивных событий.

Причём порой вторично, идёт ли речь о громком успехе или о досадном положении. Это всё эмоции большого спорта, которые ни спортсмены, ни болельщики не испытывали уже три с лишним года. И, скажем откровенно, если бы и дальше оставались в изоляции, не испытали бы никогда.

Циклические олимпийские дисциплины в целом устроены так, что для российского болельщика основной интерес в них состоит в противостоянии «наших» и «не наших». Бывают редкие исключения, но давайте честно, много кто из вас включал чемпионаты России по плаванию в последние два-три года? Хотя посмотреть там было на что, ведь мировые рекорды Климент Колесников и Евгения Чикунова устанавливали не сейчас в Сингапуре, а в Казани.

Евгения Чикунова Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

Железный занавес, за который нас отправили весной 2022 года, стал ударом для всего российского спорта. К чести наших спортсменов и тех, кто причастен к их работе, этот удар мы выдержали. Но когда форточка стала приоткрываться, первая реакция была странной. Вспоминая все высказывания наших звёзд касательно Олимпиады в Париже, хочется процитировать попугая Кешу, твердившего, что не хочет ни на какие Таити. И здесь неплохо кормят.

Кормили и правда достойно. Федерация водных видов спорта, как и многие другие, выписывала щедрые призовые за внутренние старты. Но разве можно купить эмоции? Колесников, ещё год назад говоривший, что его не особо и тянет на Олимпиаду, после победы на чемпионате мира признал, что поменял свою позицию. Признавала, что иначе теперь смотрит на всё, и Чикунова, которая долго ждала первой очной встречи с Кейт Дугласс. И хоть она и проиграла, эмоций и кайфа получила куда больше, чем от всех побед в России, какими бы ни были секунды на табло. «Девочки, ничего не планируем, все едем ко мне отдыхать», – сказала она Алине Гайфутдиновой и Дарье Клепиковой, обнимая после женской комбинированной эстафеты. И хотя мы заняли в ней четвёртое место, сам факт того, что у России теперь сильная женская команда, не перестаёт удивлять и восхищать.

Понятно, что хочется как раньше, с флагом, гимном, без каких-либо нюансов. Но давайте честно, если в ситуации, которая такая, какая есть, выбирать между добровольной изоляцией и выступлением хотя бы под нейтральным флагом, то и для нас, болельщиков, и для спортсменов выбор очевиден.

Простите, Светлана Журова, но вы с трудом найдёте тех, кто считает поездку в Сингапур ошибкой. На удивление, даже у большинства иностранных спортсменов, за редкими исключениями, для россиян были только слова поддержки. Даже делегации из стран Восточной Европы, Прибалтики и Украины признавали, что если в чём-то и не согласны с World Aquatics, то лично против этих ребят ничего не имеют. Так зачем было ломать комедию и тянуть с возвращением, когда можно было сделать это ещё год назад?