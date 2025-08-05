Китайские прыгуны — впервые за 43 года без медалей ЧМ на вышке. Это сенсация!

Чемпионат мира по водным видам спорта – 2025 в каком-то смысле стал революционным. Ни тебе тотального превосходства России у синхронисток, ни гегемонии США в плавании. Ко всему этому добавились сенсации и в прыжках в воду. В этом виде Китай больше не безоговорочный лидер.

Антирекорд

Сборная Китая впервые за 43 года не попала в призы на соревнованиях прыгунов на вышке 10 метров. Золотую медаль завоевал уже победивший однажды китайцев парень из Австралии Кассиэль Руссо. Серебряную награду добыл украинец Алексей Середа, а бронзу – мексиканец Рандаль Вильярс.

Цзыфэн Чжу и Жэньцзе Чжао из Поднебесной заняли четвёртое и пятое места соответственно. Ошибались они достаточно много и с самой первой из финальных попыток. Даже опытного Цзыфэна судьи жалеть не стали, что уж говорить о не имеющем особого авторитета 14-летнем Жэньцзе.

В прошлый раз такой провал был в 1982 году в Эквадоре. Тогда золото и бронза достались американцам, а серебро завоевал советский прыгун Владимир Алейник. Китайцы заняли пятое и шестое места.

Бывали турниры, когда спортсмены из Поднебесной не побеждали на вышке, но чтобы отдать соперникам все места на подиуме? Да никогда!

Где Китай ещё проиграл?

Случился провал у Китая и на трёхметровом трамплине у мужчин. Там мексиканец Вильярс уделал опытнейших Цао Юаня и Ван Цзунюаня, на двоих у которых было 13 побед на чемпионатах мира в разные годы. В этом виде китайцы не знали поражений 18 лет, с ЧМ-2007 в Мельбурне.

Цао Юань на ЧМ-2025 Фото: Lintao Zhang/Getty Images

А как вам результаты в смешанных синхронных прыжках на трёхметровом трамплине? Здесь безоговорочные лидеры прошлых лет проиграли не только золото, но и серебро. Да и на метровом трамплине у женщин китайцев обставили – победу праздновала Мэдисон Кинг из Австралии

На тоненького победили китайцы и в синхронных прыжках с вышки у мужчин. Там с ними бились россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой, которые в решающей попытке всё же дрогнули. Китай спасли 0,93 балла – именно столько недополучили представители России от судей.

Да, в последних двух дисциплинах Китай не доминировал в последние годы, однако большой паззл складывается так, что представители Поднебесной не смогли полностью реализовать свой высочайший потенциал.

С 2019 по 2023 год сборная Китая выигрывала на чемпионатах мира не менее 12 наград, а любая победа представителя другой страны считалась чудом. Результаты турниров в Дохе и Сингапуре на этом фоне выглядят серьёзной неудачей – всего лишь по девять побед в прыжковом бассейне.

И всё же говорить, что Китай сдал позиции в прыжках в воду, пока рано. Спортсмены из Поднебесной по-прежнему забирают бо́льшую часть золотых медалей. Посмотрим, что покажут китайцы на ЧМ-2027 в Будапеште.