Звезда водного ЧМ, оставшаяся в тени. А без Клепиковой не было бы триумфа в эстафетах!

Дарья Клепикова – однозначно герой водного ЧМ-2025 в сборной России. Пускай незаметный, но крайне важный. Нет, она не выиграла больше всех медалей. Но в свои 20 лет она сделала для команды невероятно много.

Как минимум без неё россияне не взяли бы важнейшие награды!

Для Клепиковой ЧМ в Сингапуре – первый в карьере. Однако на турнир Дарья поехала в статусе капитана женской сборной. И оправдала его на 100%.

20-летняя пловчиха стала незаменимым бойцом в эстафетах. Она участвовала и в женских, и в смешанных командных заплывах. Причём каждый раз спортсменка выкладывалась на максимум, показывая секунды не хуже мировых лидеров.

Например, в женской комбинированной эстафете 4х100 м Клепикова проиграла на своём этапе лишь Гретчен Уолш, трёхкратной олимпийской чемпионке! Можно смело сказать, без Дарьи у нас не было бы медалей в микст-эстафетах. А ведь эти золото и серебро – одни из важнейших с ЧМ-2025.

Дарья Клепикова Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

Помимо эстафет, Клепикова была прекрасна и в личных видах. Дарья дважды заняла пятое место в финалах 100 м баттерфляем и 100 м вольным стилем. При этом на «королевской» дистанции пловчиха сотворила историю! Клепикова стала первой россиянкой, которой удалось пробиться в финал в этом виде. До этого рекордом нашей сборной было лишь девятое место.

И это даже не все достижения Дарьи! На турнире пловчиха побила четыре рекорда России. Два на 100 м вольным стилем, один – на 100 м баттерфляем и один – в женской эстафете 4х100 м вольным стилем. Стоит ли говорить, что Клепикова – первая женщина в России, выплывшая на «королевской» дистанции из 53 секунд?

Результаты россиянки на ЧМ – просто великолепны. Особенно если учитывать, что так много дистанций, как Клепикова, в Сингапуре плавали лишь единицы. Дарья приняла участие в шести финалах: двух личных и четырёх эстафетных. А сколько ещё было квалификаций и полуфиналов! В какой-то момент тренеры уже действительно начали беречь нашу звезду.

«Если спортсмен может сильно выступать на разных дистанциях на одном чемпионате – здорово. Но давайте сначала научимся выигрывать что-то одно. А потом уже переключимся на совершенно другой уровень.

Сейчас, например, у нас Даша Клепикова делает невозможное. Она столько рекордов России обновила, что сейчас просто лежит — ну действительно, человек выдал всё, вплоть до того, что я снял её с эстафеты и поставил молодую спортсменку», – говорил главный тренер Андрей Шишин.

А ещё заслуживает большого уважения то, что, несмотря на фантастическое выступление, Клепикова была недовольна своими результатами. Дарья хотела быть быстрее и лучше, взять личные медали. И это очень здорово, это значит, что спортсменка хочет до конца реализовать свой потенциал и не остановится на достигнутом. Она явно проявит себя ещё не раз. Будем верить, что этот ЧМ – лишь первый этап формирования будущей звезды сборной.