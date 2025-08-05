Похороны американского плавания. Сборная США — уже не лучшая в мире?

Райан Лохте и Майкл Фелпс зло пошутили во время чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Легендарные американские пловцы Райан Лохте и Майкл Фелпс были настолько разочарованы результатами сборной США на чемпионате мира, что даже похоронили американское плавание на своих страницах в соцсетях.

Но США выиграли медальный зачёт! Так чего же им не хватило?

«В память об американском плавании»

За два дня до завершения чемпионата мира в Сингапуре шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте опубликовал на своей странице в социальных сетях изображение с надгробием и надписью «В память об американском плавании. 1980–2025. Они задали высокую планку, но перестали к ней стремиться». Даты призваны сообщить подписчикам о том, что американское плавание погибло на чемпионате мира в Сингапуре.

Похороны американского плавания Фото: Из личного архива Райана Лохте

Историю подхватил лучший пловец всех времён, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс, дополнивший изображение комментарием «Это звоночек, в котором нуждалось американское плавание? Давайте узнаем…»

Легенды действительно были крайне разочарованы выступлением соотечественников в первые пять дней главного турнира года. К этому моменту американцам удалось взять лишь пять золотых медалей – удивительная скромность для некогда гегемонов в этом виде спорта.

У Лохте и Фелпса, что называется, накипело. Годом ранее, на Олимпийских играх в Париже сборная США показала худший результат по количеству золотых медалей с Игр-1988 в Сеуле. А в преддверии домашней Олимпиады в Лос-Анджелесе напряжение в американском бассейне нарастает.

«Мы многое пережили»

Лохте и Фелпса не смутил даже факт массового отравления спортсменов прямо перед самым стартом чемпионата. Команда провела сборы на Пхукете в сезон дождей в бассейне на открытом воздухе, где подхватила острый гастроэнтерит, по-простому – ротавирус. По сообщению главного тренера сборной Грега Михана, инфицировались 85% спортсменов, попутно перезаражавших пловцов из других стран. Под волну заболевания попали в том числе россиянки Евгения Чикунова и Александра Кузнецова.

Впрочем, в оставшиеся три дня выздоравливающей команде удалось результатами в бассейне ответить именитым экс-коллегам. Личное золото взяли Гретхен Уолш и Кэти Ледеки, в смешанной эстафете вольным стилем также победили американцы. А финальную жирную точку с мировым рекордом поставила женская сборная США в комбинированной эстафете.

«Я думаю, что мы многое пережили, поэтому нам сложно воспринимать критику, потому что, мне кажется, люди не до конца понимают масштаб всего, что происходит за кулисами», – ответила Уолш на выпады чемпионов.

Почти все награды выиграли женщины

Последнее золото, добытое американками, стало решающим в борьбе за победу в медальном зачёте. США по итогам финального дня обошли главного противника – сборную Австралии – выиграв в общей сложности девять золотых (у Австралии осталось восемь), 11 серебряных, девять бронзовых наград.

Стоит отметить, что семь из девяти золотых медалей в копилку положили женщины. У мужчин одну награду высшего достоинства принёс Лука Урландо на 200 м баттерфляем, ещё одно золото – в миксте. И если с женской сборной США всё в порядке, то мужская команда – в полном раздрае.

Несмотря на победу в общем зачёте, американцы выступили хуже, чем в 2023 году. В Фукуоке они выиграли всего семь золотых наград, но намного чаще попадали в призы – 38 медалей против 29. Про сравнение с чемпионатом мира – 2022 лучше вообще не говорить: там было 45 медалей (17 золотых).

Заявление легенд о крахе американской сборной по плаванию носило, скорее, эмоциональный характер, однако тревожные звоночки для местной федерации звенят всё громче. У организации уже год нет постоянного президента, в сборной виден гигантский разрыв в результатах у мужчин и женщин, федерация выбирает странные места сборов перед главными соревнованиями… список можно продолжать. И если так пойдёт и дальше, то никто не будет спорить с Лохте и Фелпсом. Просто понесут венки.