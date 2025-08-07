Скидки
Чемпионат России по лёгкой атлетике — 2025, где пройдёт, как покажут, главные звёзды турнира, рекорды

Не нули на мировом уровне. Что необходимо знать про ЧР-2025 по лёгкой атлетике
Андрей Шитихин
Превью чемпионата России по лёгкой атлетике — 2025
Аудио-версия:
Комментарии
Следить за турниром — обязательно.

7 августа стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике – 2025. В турнире примут участие все отечественные звёзды – и те, кто на виду давно, и те, кто стал таковыми в одночасье, побив древние рекорды. Что необходимо знать о главном турнире «Королевы спорта»?

Где и когда пройдёт чемпионат России — 2025?

Турнир примет Казань – в нынешнем году точно столица российского спорта. Все соревнования пройдут на Центральном стадионе, на котором специально к чемпионату было уложено новое покрытие. Спортсмены уже опробовали его в предварительных соревнованиях и остались довольны.

Чемпионат России будет проходить четыре дня, с 7 по 10 августа. В рамках ЧР организаторами запланирована масса активностей, включая забег «Ночная Казань» с 9 на 10 августа.

Сколько комплектов наград будет разыграно?

На чемпионате России будет разыграно 44 комплекта наград – 42 в олимпийских дисциплинах и два в ходьбе на 10 000 м, которая в основном развивается только в России. На турнир заявились почти 700 спортсменов из 70 регионов страны.

Кто из звёзд примет участие в чемпионате России — 2025?

В Казань приехали все сильнейшие. Пожалуй, стоит отметить только отсутствие 18-летнего Алексея Данилова, нового рекордсмена России на дистанции 400 м. Но будут участвовать лидер мирового сезона в прыжках в высоту Данил Лысенко, шестовичка Полина Кнороз, которая находится в топ-3 мирового рейтинга и может завязать волосы пластырем, если забыла дома резинку, Константин Крылов, который недавно снёс национальный рекорд на 100-метровке, Фёдор «лидер в России только один» Иванов, Владимир Никитин, Светлана Аплачкина, Полина Ткалич и многие другие. И уж точно не нули на мировом уровне, как когда-то было сказано про российских легкоатлетов.

Сколько призовых могут заработать спортсмены?

Одна дисциплина может принести больше 1 млн рублей. Собственно победа плюс различные бонусы, которые выплачиваются в зависимости от результатов. Соответственно, чем выше результат, тем больше бонус. Вообще, ещё в мае руководство ВФЛА утвердило положение о выплате призовых, где чётко прописаны все критерии.

Где будет показан турнир?

Казанский ЧР-2025 в полном объёме будет показан на каналах холдинга «Матч» и в группе «ВК» Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Можно выбирать, в какой компании комментаторов смотреть главный турнир года.

