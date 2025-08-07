Шахматы — стратегия будущего. Как игра стала культурным кодом нового поколения Казахстана

Шахматы всё чаще становятся частью бизнес-культуры Казахстана. Со 2 по 7 августа состоялись командный чемпионат мира среди школ ФИДЕ (ISCF) и саммит Smart Moves — событие, которое символизирует сближение мира инвестиций и мира шахмат. Главным партнёром мероприятий стал Freedom Holding Corp. и его CEO Тимур Турлов. Бизнесмен и глава Казахстанской федерации шахмат рассказал, как в стране создаётся новая инфраструктура для интеллектуального будущего.

Зачем инвестиционному холдингу школьный шахматный чемпионат

Согласно словам Турлова, цель Smart Moves — глобальная интеграция шахмат в образовательные программы и объединение школьных федераций. По его мнению, «Казахстан может стать локомотивом подобного развития в мире».

«Мы верим, что благодаря образованию, критическому мышлению и международному сотрудничеству молодые умы могут создать более интеллектуальный и взаимосвязанный мир», — заявил Тимур Турлов, комментируя вклад Freedom Holding в чемпионат мира среди школьников и саммит Smart Moves. Участие в нём принимают школьные команды из 47 стран, а также лидеры в сфере технологий и образования. Это не первый шаг Турлова в направлении детских шахмат — осенью 2024 года именно по его инициативе при ФИДЕ была создана Международная федерация школьных шахмат.

Шахматы как стратегия развития

За 2025 год Казахстанская федерация шахмат под руководством Турлова провела более двух тысяч мероприятий, а местные спортсмены выиграли более 80 медалей, в том числе серебро командного чемпионата мира в Лондоне. Популярность игры растёт, чему сильно способствует проведение различных турниров. Так, в сентябре Алма-Ата примет чемпионат мира среди кадетов, а Астана — шахматную олимпиаду для людей с ограниченными возможностями. Спонсором обоих мероприятий выступает Freedom Holding.

Шахматы Фото: ISTOCKPHOTO.COM

«Сегодня шахматы — не просто хобби. Это стиль мышления и культурный код нового поколения. В Казахстане шахматы переживают настоящий бум: сотни юных чемпионов, тысячи турниров, и всё это — часть национальной стратегии», — отметил Тимур Турлов в своём недавнем посте, посвящённом Международному дню шахмат.

Связь между инвестициями и шахматами

Игра становится новой валютой доверия в инвестиционном мире. В декабре 2024 года в мировом финансовом центре прошел турнир по рапиду и блицу, организованный при поддержке Freedom Holding. Призовой фонд составил $ 3 млн. В перерывах между партиями прошла конференция Wall Street Gambit, где спикерами стали как гроссмейстеры, так и инвесторы.

«Шахматы — универсальный язык, который помогает преодолевать границы и искать общее. Как в шахматах каждая фигура обладает своими уникальными возможностями, так и в нашей экосистеме Freedom каждая компания, каждая команда играет свою стратегическую роль. Мы учимся координировать их работу как на шахматной доске, обеспечивая слаженное взаимодействие и эффективность», — объяснял Тимур Турлов.

Тимур Турлов Фото: РИА Новости

В рамках конференции Wall Street Gambit гроссмейстер и профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф напомнил, что шахматные навыки формируют уникальный аналитический взгляд на мир: «В экономике, как и в шахматах, мы вынуждены принимать решения в условиях неполной информации. Умение видеть шаблоны, предсказывать поведение оппонента и просчитывать ходы вперёд — это не только шахматная, но и финансовая компетенция».

Таким образом, у шахмат и мира финансов много общего. Игра формирует многие необходимые навыки, которые критически важны в бизнесе: от принятия решений в условиях неопределённости до работы с рисками и развития лидерских качеств.

Инвестиции в шахматы — глобальная инициатива

Шахматы покоряют самые необычные площадки по всему миру. В мае 2024 года гроссмейстеры из России и других стран провели первый в истории шахматный турнир на Эвересте — на высоте 5364 м, в базовом лагере. Турнир получил название Ever-Chess и стал настоящим символом глобальной экспансии интеллектуального спорта. Этот эксперимент показал, что шахматы становятся мировым культурным кодом, который соединяет людей даже в экстремальных условиях — от гималайских вершин до финансовых центров Нью-Йорка.

В США также растёт популярность игры и корпоративных шахматных соревнований, особенно среди трейдеров и инвестиционных компаний на Уолл-стрит. В бизнес-школах Wharton и Stanford шахматы — часть карьерной стратегии. Причина проста: шахматы тренируют то, что ежедневно требуется на рынках, — видение на несколько ходов вперёд, управление риском, распознавание паттернов и дисциплину принятия решений.

В России Т-Банк стал первым партнёром московского фестиваля Chess & Jazz, где гроссмейстер Владимир Крамник провёл сеанс одновременной игры. Турнир проходил под джаз и с шахматным квестом — интеллектуальный спорт стал частью городской культуры.

Шахматы Фото: ISTOCKPHOTO.COM

«В душе мы все шахматисты. Мы всегда думаем на три хода вперёд», — говорил в одном из интервью представитель «Открытие Брокер» (компания проводила корпоративный турнир совместно с Ассоциацией шахматных федераций (АШФ)).

$ 10 млн на поддержку и внедрение шахмат в школьную программу

Инвестиции Freedom в шахматы нельзя назвать разовой акцией. Только на поддержку Федерации шахмат Казахстана, по словам Тимура Турлова, ежегодно выделяется более $ 10 млн. Внедрены школьные программы: с 2023 года шахматы входят в учебный план начальных классов в 1400 школах страны. Планируется, что к 2027 году сборная войдет в топ-10 мирового рейтинга.

Турнир в Нью-Йорке, чемпионаты в Алма-Ате и Астане, запуск федерации школьных шахмат — всё это часть системы, в которой Freedom Holding использует шахматы как универсальную платформу для развития человеческого капитала, международной репутации и soft power Казахстана.

«Шахматы — это возможность показать интеллектуальный потенциал страны. Это и туризм, и образование, и международный диалог», — убеждён Тимур Турлов. По его мнению, через поддержку шахмат Казахстан может продемонстрировать миру не только успехи на доске, но и уровень своих педагогических методик, стратегического мышления молодёжи и глубину образовательных программ.