«Кэти Ледеки — больше не кумир, а цель». 17-летняя российская пловчиха — о ЧМ-2025

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре для российской сборной был в том числе и смотром молодых атлетов. Тренеры привезли на главный турнир года молодую команду, которая хоть уже и сейчас радовала победами, но пока только готовится к большим свершениям.

Среди тех, кто пока только набирался опыта выступления на больших соревнованиях, была, например, Софья Дьякова. 17-летняя пловчиха из Казани проводит насыщенное лето – сначала произвела фурор на юниорском первенстве Европы, затем отправилась с основной командой в Сингапур, а в конце августа ещё и выступит на юниорском первенстве мира.

Дьякова плывёт самые трудоёмкие дистанции – 800 и 1500 м, конкурируя в бассейне с такими звёздами, как Саммер Макинтош и Кэти Ледеки. В беседе с «Чемпионатом» Софья поделилась своими эмоциями от соперничества со своими вчерашними кумирами, а также высказала своё мнение о детях в спорте. В том числе – о сенсационной 12-летней китаянке Юй Цзыди.

«Ледеки и Макинтош — больше не кумиры, а цель»

– Софья, какие у вас впечатления остались от ЧМ в Сингапуре?

– В целом всё нормально. Я чувствовала себя очень плохо после 400 м, затем более ответственно подошла к подготовке, чтобы на 800 чувствовать себя гораздо лучше. Конечно, результат не очень. Хотелось показать быстрые секунды, однако не получилось. Обговорим всё с тренером, разберём ошибки, думаю, что к первенству мира я смогу выйти на лучшее время.

– С точки зрения подготовки и расходования сил верным ли решением было не заявляться на эстафету 4х200 м?

– Я поддерживаю решение нашего тренерского штаба. Они приняли решение не выставлять эстафету, значит, посчитали это правильным. Если мы с Ксенией Мишариной как стайеры ещё могли вытянуть, поскольку у нас не так много стартов, то другие девочки были очень загружены, каждый день стартовали. Поэтому решение было правильным. Всё впереди, всё только начинается.

– Что вам дал этот чемпионат мира? Я слышал, что у вас были сомнения и мысли пропустить Сингапур, чтобы усиленно готовиться к первенству мира среди юниоров.

– Действительно я сомневалась, ехать мне или не ехать. Но в итоге решили поехать, хочется же принять участие в чемпионате мира, хоть и понимаешь, что сейчас медали будут далеко, очень далеко. Однако нужно набираться опыта, у нас молодая команда, так что с каждым стартом будем всё лучше и лучше.

– Опыт – это возможность посмотреть на звёзд мирового плавания, стартовать вместе с ними?

– Конечно. Приятно осознавать, что все эти годы я смотрела на лучших, на Саммер Макинтош и Кэти Ледеки, по телевизору, а сейчас плыву с ними в одном заплыве. Да, это не финал, но всё впереди!

– Вам повезло попасть в крайне представительные заплывы и проплыть вместе со всеми суперзвёздами.

– Да, это кайф! 400 м плыла с Ледеки, 800 – с Макинтош. Но хочется, знаете, быть не какой-то фанаткой, а составлять им хорошую конкуренцию.

– Была мысль взять автограф, сфотографироваться?

– Ну нет, знаете! Не до такой степени, всё-таки они уже больше не как кумиры для меня, а как цель или задача.

– То есть всё-таки воспринимаете их как прямых соперниц?

– Поначалу, конечно, были все эти фанатские чувства, особенно когда мы в первый раз выехали на крупный старт и выступали в Будапеште. А сейчас всё уже как-то более спокойно проходит. Я понимаю, что такое фанатство не даст результата. Нужно стремиться самой стать такой спортсменкой, чтобы вокруг тебя были толпы фанатов.

– Раньше такие фанатские чувства всё-таки были?

– А как иначе? В каком-то смысле я до сих пор фанатка Кэти Ледеки. С детства смотрю за неё, болею за неё, восхищаюсь ей. Спортсменка такого уровня, такой характер, такая выносливость! Да и Макинтош за пару лет в большом плавании только набирает ход, становится всё лучше и лучше. Пока приходится смотреть и восхищаться. И стараться повторить!

– Кэти до сих пор топ? Есть ощущение, что она всё-таки потихоньку сдаёт, проиграла австралийке в эстафете 4х200 м.

– Зато взяла своё на 800! И снова всем доказала. Если смотреть на её основную дистанцию – 1500 м – ей нет равных, несмотря на то что она уже не плывёт по лучшему времени. Финал на 800 был просто невероятным, я с большим удовольствием его посмотрела. Это точно запомнится всем, кто его видел.

«Интересно, что будет дальше с юной китаянкой»

– С учётом того, что у вас всего две дистанции на ЧМ-2025, была ли возможность поболеть за ребят с трибун? Либо в основном вы были всё-таки в отеле, отдыхали, готовились к личным стартам?

– Нет, конечно, я приезжала, болела, хотя мне сказали особо не растрачивать силы и эмоции. Но в последние дни турнира я уже была свободна, можно спокойно было болеть, отдавать все свои силы девушкам и парням, чтобы мы все привезли как можно больше медалей.

– Комбинированную эстафету 4х100 м видели с трибун?

– Видела. Просто невероятные ребята! Безумно горжусь всеми.

– Хотя бы ради таких эмоций стоило приезжать в Сингапур, верно? Увидеть это вживую.

– Конечно. Это зрелищно, можно не только за наших ребят поболеть, но и посмотреть, как другие плывут, какие-то фишки для себя подсмотреть. На разминках, заминках подглядываю за другими, более опытными спортсменками, это всё идёт на пользу, всё на будущее.

– Вы считаетесь молодой спортсменкой, одной из самых молодых в команде. При этом на ЧМ были люди куда моложе…

– Вы же про 12-летнюю китаянку?

– Точно. Как относитесь к появлению детей в спорте высших достижений?

– Она одна на 10 миллионов, таких больше нет, и, думаю, ещё не скоро кто-то такой появится. Она единственная и неповторимая. Наблюдаю, разумеется. Как и весь мир, наверное, за ней наблюдает.

Юй Цзыди Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Интересно, что с ней будет дальше. В Китае хорошие специалисты, сильные тренеры, думаю, они смогут довести девочку до золота Олимпиады. Но всё зависит и от физиологии, ей всего 12 лет, ещё расти и расти, посмотрим, к чему приведут эти изменения в организме. А пока просто наблюдаем.

– Самое забавное – она не может поехать на первенство мира среди юниоров, где возрастной ценз с 14 лет.

– Да, я читала об этом. Некоторые юниорки, лучшие лидеры США тоже выступают, берут медали на взрослых стартах, но на первенство мира поехать не могут. Как по мне, немного странная ситуация. Думаю, что юниоры вправе сами решать, где им выступать, им можно только подсказать. А вот так не допускать кого-то – это странно, неправильно.

– То есть ваша позиция – допускаем всех, несмотря на возраст? Потому что многие, наоборот, говорят о жёстком возрастном цензе, и World Aquatics думает в этом же направлении.

– Так мы будем искусственно будем ограничивать спорт. Зачем? Если плывёт уже в 12 как взрослые девушки – пусть плывёт. Она работает усердно, показывает результат, кому она мешает? Почему её не должны допускать до чемпионата мира?

– Теоретически эта девочка могла попасть даже на Олимпиаду в Париже, она тогда выполнила тогда квалификационный норматив, однако китайцы сами решили её не отправлять.

– Наверное, отправить на Олимпиаду было бы излишне, в 11 лет не рассчитывают на медали, а просто так стартовать – это стресс для ребёнка. Зачем? А здесь она уже и в эстафете помогает, и в личных дистанциях хороша, шансы бороться за медали есть, почему нет? Вот её и выставили. И продолжат выставлять, если, конечно, она не остановится в развитии.

«Полностью забивать на жизнь нельзя»

– У вас в 12 лет не было мыслей поехать на ЧМ?

– Нет, вы что. Я в таком возрасте выиграла «Весёлый дельфин», и для меня это было нечто нереальное, что-то мировое, сравнимое с Олимпиадой по эмоциям. Много шуток, конечно, сейчас в духе – а что вы делали в 12 лет? Прыгали по гаражам? А она с медалью чемпионата мира.

– Сейчас вернётся домой и будет хвастаться медалью перед одноклассниками.

– Если, конечно, она в принципе посещает школу! Я в этом не уверена. Скорее, думаю, что не посещает. Всё-таки спорт такого уровня плохо сочетается с обычным школьным расписанием.

– А вам удаётся сочетать учёбу и спорт?

– На удивление да, я неплохо учусь. Всё в порядке, но я на семейном обучении, все уроки онлайн, сдаю контрольные онлайн. Из любой точки мира учусь, даже сейчас в Сингапуре проходила пару занятий.

– И всё-таки не в ущерб качеству учёбы такой распорядок? Не было мысли, что что-то упускаете в жизни?

– Конечно, можно долго дискутировать на эту тему, вспомнить все разговоры о том, что у спортсменов нет детства, нет какой-то безмятежности… Конечно, если спортсмен с самого детства полностью забивает на учёбу, делая упор только на спорт, то, возможно, он достигнет хороших результатов, мирового уровня. Но это в лучшем случае, а если нет? А где страховка? И что делать после?

Софья Дьякова Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

Если ты не учился нормально, не развивал себя, то что ты будешь делать в этой жизни? Кому ты будешь нужен? Понятно, что сложно всё компенсировать, однако нужно подходить с умом ко всем этим вопросам, полностью забивать на учёбу нельзя. Как и на остальную жизнь в принципе. Нужен баланс.

– Уже есть мысли по поводу высшего образования? На кого планируете поступать?

– На первое время – тренер, по первому высшему это будет оптимально, так как я всё-таки ещё продолжаю свою спортивную карьеру и рассчитываю, что она будет долгой и успешной. А вот если буду получать второе высшее, то уже по другой специальности. Пока не решила, что это будет, но что-то интересное, не связанное со спортом.

– На тренера будете поступать дома, в Казани? В ПГУФКСиТ?

– Скорее всего, так, это самый удобный вариант.

– Не было ли мысли попробовать поступить в американский вуз? Это возможность и для качественной учёбы, и для тренировочного процесса. Такой путь выбирают многие пловцы.

– Нет. По крайней мере не сейчас. Поехать в Америку учиться – значит сменить тренера. А я со своим тренером с самого начала, мы 10 лет работаем вместе, с первых гребков в бассейне до взрослого чемпионата мира мы с ней дошли и до сих пор отлично ладим, хорошо работаем.

Не вижу смысла менять её на кого-либо вообще. Не вижу на данный момент никого из тренеров лучше неё, она знает меня как никто, она мне как вторая мама. Так что продолжаем работать с ней, переезжать не собираюсь.

– Будете ковать славу казанской школы плавания?

– Да. Надеюсь, что всё получится.