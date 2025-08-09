Ронни О'Салливан близок к завершению карьеры. А чем он займётся после снукера?

Поклонники снукера вот уже много лет слышат, что Ронни О'Салливан вот-вот завершит свою спортивную карьеру. А с прошлого сезона эти разговоры стали всё более отчётливыми и обоснованными. Неудачные результаты и постоянные травмы будто подталкивают великого чемпиона остановиться. Сам Ракета уверен, что поиграет ещё годик-другой. Но что потом?

Ронни уже задумывается о том, что будет делать на пенсии. И недавно он даже поделился своими планами. Какие же варианты есть у О'Салливана?

Бизнесмен с сетью школ

Ронни уже давно рассказывал, что его привлекает Ближний Восток. Пару месяцев назад он даже заявлял, что может переехать в этот регион!

«Думаю, в этом году я уеду из Великобритании. Я уезжаю на Ближний Восток. Посмотрим, как пойдёт. Возможно, вернусь через полгода. Новая жизнь где-то в другом месте. Не знаю, что из этого получится», – говорил Ракета.

У О'Салливана действительно уже довольно много связей с этим регионом. Например, в Саудовской Аравии у него есть своя школа бильярда.

Вообще, есть ощущение, что семикратный чемпион мира не будет совсем уж менять сферу деятельности. Например, недавно Ронни открыл ещё одну школу своего имени, но уже в Гонконге. Очевидно, что это приносит Ракете неплохие деньги, да и ему самому явно нравится. Так почему бы не заняться подобным бизнесом на Востоке и в Азии, где снукер набирает популярность?

Конечно, с таким сильным личным брендом О'Салливан может продавать что угодно. Как уроки в сети снукерных школ, так и инвентарь или одежду.

Чемпион в китайской восьмёрке

Во время открытия своей школы в Гонконге англичанин предположил другое развитие своей карьеры. После ухода из снукера О'Салливан хотел бы стать чемпионом мира в китайской восьмёрке, новом виде пула!

«Китайская восьмёрка сейчас очень и очень популярна в Китае. Многие игроки выступают на крупных турнирах в Китае. Когда я закончу играть в снукер, то тоже буду играть в китайскую восьмёрку. Это популярный вид спорта в Азии, особенно в Китае, поэтому после ухода из снукера я хочу стать чемпионом мира по китайской восьмёрке», – заявил Ракета South China Morning Post.

Многие снукеристы действительно любят играть в этот вид бильярда. Более того, у них довольно неплохо получается. Не исключено, что Ронни действительно сможет достичь высот и в смежном виде спорта.

Кроме того, не стоит забывать и о приличных призовых. Например, чемпион World Heyball Masters, престижного, но не самого значимого турнира, получил на £ 18 тыс. больше, чем Чжао Синьтун, выигравший чемпионат мира по снукеру. А мы все прекрасно знаем, как Ронни любит деньги.

Лидер профсоюза игроков

Не так давно у Ракеты появилось ещё одно направление деятельности. Вместе с другими топовыми снукеристами он создал Ассоциацию профессиональных игроков в снукер (PSPA). У её истоков стоял Джон Хиггинс. Организация намеревается отстаивать коммерческие права игроков в отношениях с WPBSA и WST.

«Я много обсуждал это с Ронни. Он в полном восторге, так что работа идёт полным ходом», – рассказывал Хиггинс.

По ходу своей карьеры О'Салливан неоднократно пытался отстаивать свои коммерческие права. Даже шёл на демарши! В 2010-м, например, Ракета отказался закатывать в лузу последний шар, когда шёл на максимум, потому что за брейк в 147 очков не полагались дополнительные выплаты.

Эта тема – очень важная для Ронни, потому и неудивительно, что он решил присоединиться к PSPA. Благодаря своему влиянию англичанин точно может помочь множеству игроков. Более того, после завершения карьеры Ракета мог бы погрузиться в подобные дела с головой. Чем не вариант?

Скандальный ТВ-эксперт

Ещё один вариант для О'Салливана – стать экспертом на телевидении. Уже сейчас Ронни – частый гость различных программ. А после завершения спортивной карьеры времени на подобное станет гораздо больше.

Очевидно, что любой телеканал захочет заполучить такого эксперта. Во-первых, Ракета действительно может рассказать о тонкостях снукера. Во-вторых, мультичемпион очень экспрессивен и эмоционален. Он любит шутки и экстравагантные выходки. Любое скандальное действие О'Салливана может повлечь рост телерейтингов и, как следствие, прибыли.

В последние время работа экспертом и комментатором стала весьма популярной среди бывших спортсменов. Они куда чаще уходят на телевидение, чем в тренерскую работу. Да и платят, как правило, хорошо!

Ведущий собственного шоу

А что, если Ракета создаст собственное шоу? Нет, не что-то вроде легендарных и скандальных реалити «Семейка Осборнов» или «Семейство Кардашьян».

Кажется, Ронни вполне гармонично выглядел бы в роли некого блогера или ведущего какой-то программы. Тем более недавно О'Салливан запустил свой проект The Break, где отвечает на вопросы подписчиков без прикрас.

«Я думаю, что The Break даёт мне возможность сделать то, что я давно хотел, – напрямую поговорить со своими фанатами. Они могут присылать мне вопросы, я буду отвечать на лучшие из них каждые пару недель, и мы сможем хорошо пообщаться. И я покажу, что происходит на крупных турнирах, настоящие закулисные вещи, которые, как мне кажется, не происходят в социальных сетях», – пояснил семикратный чемпион мира.

Если история с сольным проектом выгорит, то Ронни вполне мог бы сосредоточиться на чём-то подобном после завершения карьеры.