Драма на чемпионате России! Легкоатлет Фёдор Иванов снёс рекорд страны и потерял сознание

Одно из крутейших событий чемпионата России по лёгкой атлетике – 2025 в Казани случилось в третий день турнира. 23-летний Фёдор Иванов, который подбирался-подбирался к рекорду России в беге на 400 м с барьерами, побил-таки достижение Дениса Кудрявцева. 47,94 – именно эти секунды теперь являются рекордными. Но после забега Фёдора увезли на кресле-каталке!

В нынешнем сезоне Иванов в конце мая на командном чемпионате России в Сочи сделал сам себе шикарный подарок на день рождения. Он пробежал длинные барьеры за 48,30, установив новый личный рекорд. Увидев результат на табло, спортсмен оголил торс и радостно закричал, подняв вверх руки.

Однако запомнился он не только собственно победой и очень хорошим результатом, но и громким заявлением: «Рекорд России будет! Ждите на чемпе! Запомните, лидер в России только один, и это я!»

На открытом чемпионате Беларуси в конце июля Фёдор на три сотых улучшил собственное достижение. В Бресте вообще происходили удивительные события в плане результатов, и время Иванова было лишь одним из многих.

Фёдор готовился к Казани, чтобы выполнить данное всем и прежде всего самому себе обещание. Время 48,05 было ориентиром. Именно с такими секундами Денис Кудрявцев стал вице-чемпионом мира в Шанхае в 2015-м. Первым в истории России. И никто с тех пор к результату Дениса не приблизился, пока не появился Иванов.

В Казани Фёдор бежал как никогда в жизни! Он и перешёл мягко на другое количество шагов на трёх последних барьерах, и выложился на финише, и табло зафиксировало цифры 47,96! Затем этот результат был скорректирован на 47,94! Фантастика! Иванов снял с рекорда Кудрявцева сразу одну десятую секунды. Это реально очень круто.

Пацан обещал побить рекорд на чемпионате России – пацан сделал. Как только Фёдор Иванов увидел результат, он дал волю эмоциям. И на колени встал, и даже разрыдался. Но потом ему стало плохо, он практически потерял сознание и покинул стадион на кресле-каталке. Будем надеяться, что рекорд не забрал у спортсмена здоровье, а случившееся — лишь небольшая неприятность.

Этот результат – второй в текущем сезоне в Европе и в топ-8 – в мире. То есть с этими секундами Иванов мог бы претендовать на финал сентябрьского чемпионата мира в Токио, но… Наверняка в битве с лучшими он бы пробежал ещё быстрее.

А Денис Кудрявцев, теперь уже экс-рекордсмен, за Фёдора искренне порадовался.

«Я очень этому рад, так то, что бьются прежние рекорды – это путь к развитию лёгкой атлетики. Жаль только, что это было сделано не на международной арене. Я поздравляю Федю и его тренера, желаю не останавливаться на достигнутом, а бить рекорды дальше», — сказал Кудрявцев.

Новые рекорды, видимо, будут уже в новом сезоне.