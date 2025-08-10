«Рада, что живая». Российскую легкоатлетку «выключило» перед финишем, но она победила!

Чемпионат России по лёгкой атлетике – это не про спорт, это про характер! Особенно в субботу, 9 августа. Сначала Фёдор Иванов установил рекорд России на 400 м с барьерами, а после потерял сознание. А следом случилась похожая история с Марией Ермаковой. Молодая спортсменка рухнула на финишной прямой в забеге на 10 000 м. На зубах новоиспечённая чемпионка России встала, закончила забег и потеряла сознание. Вот это подвиг!

Боевой характер

Мария Ермакова – настоящая звезда наших стайерских забегов. Совсем недавно молодая спортсменка выиграла первенство среди юниоров до 23 лет. Так что на чемпионате России от неё тоже ждали высоких результатов.

И буквально со старта забега на 10 000 м Мария начала удивлять. Она задала высокий темп – по графику рекорда России U23. Довольно быстро Ермакова оставила соперниц далеко позади. Скорость спортсменки была настолько высокой, что спустя треть забега она начала обгонять круговых! Занятно, что к 27-й минуте забега все её соперницы стали круговыми.

Мария уверенно преодолела почти всю дистанцию, однако на последнем круге легкоатлетку «выключило». Она уже не бежала, а просто шла, еле переставляя ноги. За пару метров до финиша случилось пугающее – Ермакова рухнула на дорожку.

Падение Марии Ермаковой на дорожку Фото: кадр из трансляции

Казалось, что это конец. Не было уверенности, что Мария сможет продолжить забег – настолько измождённой она была. Ермакова лежала на дорожке, пытаясь встать, а рядом спокойно пробегали соперницы. Контраст – невероятный. Но молодая спортсменка всех шокировала. Она собрала все силы и на характере сделала последний рывок до финишной черты. Выглядело это удивительно: и пугающе, и вдохновляюще одновременно.

За финишной чертой Мария вновь рухнула на дорожку, а чуть позже – потеряла сознание. К ней сразу подбежали врачи, девушку посадили на коляску. Чемпионку долго не могли привести в чувство, обсуждалась даже госпитализация, но всё обошлось. Ермакова пришла в себя!

«Не помню свой финиш»

Мария стала чемпионкой страны. Вот только рекорд России U23 девушке установить так и не удалось – не хватило 11 секунд.

«Очень рада, что удалось победить. Не помню свой финиш, хотелось бы помнить. Рада, что добежала, живая. Видимо, бессмертная. Сейчас стою, радуюсь. Приходит осознание, когда финишировала, ничего не понимала. Ещё круга за четыре чувствовала, что ноги были ватные, тяжёлые, что финиш будет не из лёгких. Это результат быстрого финиша.

Мария Ермакова Фото: РИА Новости

Мыслей сойти с дистанции не было, я могу прервать забег только в бессознательном состоянии. Вставать и бежать.

Сейчас уже всё в порядке, более-менее. Жертвую здоровьем ради результата, не могу сдаваться, заранее настраивалась на сложный забег, понимала, что побегу одна, поддержки от соперниц не ждала. Обновила личный рекорд, на рекорд страны меня не хватило, вырубило на последней тысяче, добегала «на зубах», думала, завершу дистанцию – уже круто», – рассказала Мария «Чемпионату».

Однако расстраиваться Ермаковой не стоит – у неё точно всё впереди. Результаты россиянки настолько хороши, что сопоставимы с лидерами на первенстве Европы. Будущее наших стайерских забегов – в надёжных руках и ногах.