Шоу до слёз. Все главные события чемпионата России по лёгкой атлетике – 2025 в Казани

На турнире было всё – и рекорды, и сенсации, и борьба за выживание. Но если сравнивать с мировыми стандартами, то всё грустно.

В Казани завершился классный чемпионат России по лёгкой атлетике – 2025. Действительно интересный, привлекавший к себе внимание. Турнир порадовал, если рассматривать его как отдельное соревнование без привязки к чему-либо. Рекорды страны, классные зарубы, спортивные подвиги.

Но результаты в разрезе ближайшего чемпионата мира в Токио не впечатлили. Лишь несколько человек выполнили бы отборочные нормативы на ЧМ-2025, если бы россиян пускали на мировые старты. Шоу до слёз получилось.

Но давайте вспомним главные события этого турнира.

Рекорд Фёдора Иванова

Возможно, главным по эмоциям стал мужской забег на 400 м с барьерами, в котором Фёдор Иванов побил рекорд России 10-летней давности, установленный Денисом Кудрявцевым на ЧМ-2015 в Казани. 47,94 – новый ориентир для всех мастеров длинных барьеров и норматив на чемпионат мира. Но какой ценой? Ценой всего.

После забега Фёдор выплеснул эмоции, не сдержал слёзы, сел на дорожку на колени, а затем ему стало очень плохо. Практически потеря сознания, кресло-каталка, скорая помощь. К счастью, Иванов достаточно быстро пришёл в себя и в микст-зоне феерил в общении с журналистами, рассказав, что установил рекорд после пищевого отравления. Но как в итоге всё это скажется на его здоровье – большой вопрос.

Прыжки Полины Кнороз

Главная звезда российской лёгкой атлетики Полина Кнороз в секторе для прыжков с шестом давно не знает себе равных в России. В Казани она очень красиво прыгала в одиночестве для болельщиков, демонстрируя шикарные попытки на разных высотах. В итоге остановилась на отсечке 4,86 м – это второй результат сезона в мире и личный рекорд Кнороз. А ещё это мог бы быть норматив для отбора на осенний чемпионат мира в Токио. Но увы.

Вторая попытка на высоте 4,92 м с новым шестом была чудо как хороша, однако Полина задела планку. Очевидно, на сегодняшний день она единственная в России, кто готов биться за медали чемпионата мира. Ну, за исключением ходоков – однако те в Казани соревновались не на классических дистанциях.

Полина Кнороз Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Кстати, кроме Иванова и Кнороз, теоретический норматив на чемпионат мира – 2025 – в беге на 400 м – выполнила Полина Ткалич. Но из 50 секунд она так и не выбежала.

Выживание Марии Ермаковой

В забеге на 10 000 м у женщин случилась настоящая драма. 22-летняя Мария Ермакова попыталась установить молодёжный рекорд России, однако за круг до финиша её просто вырубило. Отличный бег, по ходу которого она обгоняла на круг одну соперницу за другой, превратился в борьбу за выживание. Метров за 25 до финишных клеток спортсменка рухнула на дорожку, но нашла в себе силы подняться и пересечь черту. А затем снова упала – чемпионкой, хоть и без рекорда. Спустя какое-то время после оказания медицинской помощи она призналась, что свой последний круг и финиш не помнит.

Рекорд Владимира Никитина

Великолепный Владимир Никитин, выкашивающий в России все дистанции от 5000 м, установил рекорд страны на «десятке». 27.48,29 – и он побил достижение Сергея Иванова из 2008 года. Внешне всё выглядело буднично, словно Никитин бежал с запасом. В этом же забеге впервые на старт чемпионата страны вышел бывший лыжник Сергей Шаров, который с ходу занял четвёртое место в шиповках, предназначенных для 800 и 1500 м.

Победы Светланы Аплачкиной

Главная звезда бега на средние дистанции в России Светлана Аплачкина без борьбы выиграла забег на 5000 м, сумев обогнать на круг всех соперниц, кроме одной. Но на дистанции 1500 м была уже жёсткая борьба, где Аплачкина буквально выгрызла финиш у Лилии Мендаевой и Марии Прохорец. Аплачкина в России выигрывает одно золото за другим, но с теми секундами, что она показывает, невозможно даже отобраться на ЧМ.

Светлана Аплачкина Фото: РИА Новости

Слова чемпионки-патриотки

21-летняя Анастасия Красильникова, обыгравшая в битве на 3000 м с барьерами опытнейших Екатерину Ивонину и Ольгу Вовк, рассказала, что получает предложения о смене спортивного гражданства и задумывается над этим. Эти слова вызвали резонанс в спортивном сообществе.

Кажется, к подобным вещам давно бы пора уже привыкнуть, однако Красильникову тут же захейтили, и в итоге тренер спортсменки вынужден был сказать, что её не так поняли (а как можно понять иначе?), она патриотка, а комментаторы федерального канала в два голоса стали обвинять журналистов, которые выдали сенсацию, не проверив слова. Хотя спортсменка сама распространила эту информацию, но после поднявшейся волны возмущения уточнила, что все полученные предложения отклонила.

Неудачи фаворитов

Нельзя не отметить, что на чемпионате России в Казани полностью провалились некоторые фавориты: в тройном прыжке – Екатерина Конева, в метании молота – Валерий Пронкин, в толкании ядра – Софья Палкина. В прыжках в высоту Данил Лысенко (лидер мирового сезона) прыгнул только на 2,27 м, а Мария Кочанова – на 1,94 м. Устали? Ну, все в равных условиях.

Данил Лысенко Фото: РИА Новости

А вот опытнейший Сергей Шубенков свой шанс использовал, став чемпионом России. В финальном забеге он уступил белорусу Виталию Парахонько, но среди российских барьеристов был лучшим. После финиша Сергей радовался как ребёнок, однако признал, что выйти на прежний уровень уже не получится.

Не смогли выиграть свои коронные дистанции спринтеры Кристина Макаренко и Константин Крылов, а в протоколах про их болячки ничего не напишут.

Сергей Шубенков Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В общем, с одной стороны, чемпионат России получился очень крутым и эмоциональным, а с другой – по результатам всё как-то не очень.