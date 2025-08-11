Водный чемпионат мира — 2025 отобрали у России. Но Сингапур с нашей Казанью не сравнится

Эмоции после водного чемпионата мира в Сингапуре улеглись, и уже можно делать глобальные выводы по турниру. Причём не только спортивные, но и организационные. Тем более что это очень важный для нас вопрос.

ЧМ-2025 изначально должен был пройти в России, в Казани, ровно через 10 лет после триумфального ЧМ-2015, состоявшегося в столице Татарстана. Но в 2023-м после долгих обсуждений право провести турнир передали маленькой азиатской стране. Причём World Aquatics официально не исключила Казань из списка городов-организаторов, а формально перенесла чемпионат мира в России на неизвестно насколько далёкое будущее. Правда, исходя из уровня проведения чемпионата в Сингапуре и мизерного числа желающих тратить огромные суммы на крупные спортивные события, срок возвращения турниров в Россию может быть и не таким уж большим.

Иностранцы ностальгируют по России

Постепенно россияне хоть и в нейтральном статусе и с рядом значительных ограничений, но всё-таки возвращаются на международную арену. Однако про проведение больших турниров в нашей стране никто вслух не говорит.

Да, были инициативы, которые активно продвигало предыдущее руководство Минспорта, но их, судя по всему, признали провальными. Немудрено, ведь Игры БРИКС, несмотря на громкую вывеску, так и не стали заметным событием, а до реализации Игр Дружбы на практике дело вообще не дошло. Но значит ли это, что крутейшие спортивные соревнования наш болельщик сможет увидеть только по телевизору? Давайте рассуждать.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре в каком-то смысле стал показательным. Как ни старался оргкомитет всё сделать хорошо, с высочайшим уровнем организации турниров в России сравниться они так и не смогли.

И ладно бы лестные комментарии звучали только от самих российских спортсменов. Так нет же, с приятной ностальгией ЧМ-2015 в Казани вспоминали и многие иностранцы. «До сих пор помню казанский чак-чак», – рассказывал легендарный американский синхронист Билл Мэй, осыпавший комплиментами не только Татарстан, но и всю Россию. «В Казани был едва ли не лучший чемпионат мира из тех, на которые я приезжала», – говорила австралийская прыгунья в воду Мэддисон Кини. «В Казани я установила множество своих рекордов, этот город всегда будет для меня особенным», – добавила великая Кэти Ледеки. А эти чемпионы многое повидали!

Про Сингапур под запись, правда, тоже никто ничего плохого не сказал. Экс-президент МОК Томас Бах высоко оценил заслуги World Aquatics, а сама федерация водных видов спорта поблагодарила Сингапур за помощь в трудный момент. Впрочем, могли ли они публично заявить что-то иное?

С Россией конкурирует только Венгрия

Времени на подготовку у сингапурцев действительно было немного. Обычно хозяин водного ЧМ определяется лет за пять до старта, а азиатскому городу-государству нужно было подготовиться меньше чем за два года, при том что с подходящей инфраструктурой были большие проблемы. Крытый стадион не подходил для установки бассейна, вариант с футбольной ареной, который провернули в Казани, в Сингапуре реализовать не удалось. А классический Дворец водных видов спорта не подходил по вместимости: трибуны главной арены чемпионата мира должны вмещать более 12 тысяч зрителей.

Однако сингапурцы нашли выход. Леон Маршан, Климент Колесников и другие суперзвёзды выступали на временно возведённом стадионе, а ДВВС немного отреставрировали и отдали на откуп ватерполистам и прыгунам в воду. Открытую воду и хай-дайвинг отправили на местный курорт Сентоза.

Водная арена в Сингапуре Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Главная арена чемпионата мира в Сингапуре

И всё бы ничего, но просто для понимания масштаба: пресс-центр на прыжках в воду был в прицепном трейлере. А ещё на всех аренах плохо учитывались климатические особенности региона. В полуоткрытом ДВВС было жарко, на временной арене для плавания и синхронного плавания – холодно. Спортсмены в бассейне жаловались и на холодную воду, в то время как вода в открытом море была стабильно выше 30°С, и, видимо, уже по традиции, сложившейся на Олимпиаде в Париже, старты переносили и откладывали. Не было церемоний открытия и закрытия, да и в самом городе атмосфера большого спортивного события никак не ощущалась.

Важно заметить, что это сравнение не только с Казанью. В Будапеште (Венгрия) в 2017 году подход был ничуть не менее основательным, чем в России.

Синхронное плавание венгры проводили в отдельном открытом бассейне в парке на фоне блестящего барочного замка Вайдахуняд. Хай-дайвинг был с видом на знаменитый венгерский парламент, плавание на открытой воде – в озере Балатон, а для пловцов построили удивительную «Duna Arena». Возможно, это лучший объект для плавания во всём мире. Во всей Восточной Европе он сравним разве что… с казанским Дворцом водных видов спорта.

Дворец водных видов спорта в Казани Фото: РИА Новости

В World Aquatics не могут не понимать, что необходимые условия, а главное – желание проводить большие старты, есть лишь у ограниченного количества городов, и Будапешт с Казанью в этом списке стоят особняком. Венгрию вовсю холят и лелеют. Там проводили чемпионат мира в 2022-м, но уже запланировали и ЧМ-2027. А ведь прошлой зимой там же был и ЧМ на короткой воде!

В Казани скоро пройдёт мировой турнир?

Помимо венгров, водные старты активно проводят китайцы, но их запал постепенно угасает. А те же американцы, несмотря на невероятную популярность плавания, тратиться на дорогие соревнования не спешат.

Вот и выходит, что у главы World Aquatics Хусейна Аль-Мусаллама не остаётся иного выбора, кроме как снова обратиться к России. И известно, что, допустим, на локальном уровне связи никто не рвал. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов после ЧМ-2025 отдельно отметил, что деньги за так и не проведённый в Казани турнир никто не забирал, они ждут своего часа на отдельном счёте. Потому что формально права проведения турнира город и не лишали, его всего лишь перенесли на неопределённый срок. Более того, учитывая аккуратное потепление в международной политике, можно надеяться, что определённость в этом вопросе всё-таки появится.

По крайней мере, обоснованные надежды на это есть. Сразу несколько источников «Чемпионата» заявляют, что уже этой осенью Казань может получить от World Aquatics этап Кубка мира по плаванию.

И это будет только первый шаг.