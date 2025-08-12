«Чикуновой не хватало на Олимпиаде!» Большое интервью со звездой американского плавания

Вероятно, самым ожидаемым для российских болельщиков заплывом на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре был финал на 200 м брассом у женщин. Всё дело в принципиальном соперничестве американки Кейт Дугласс и россиянки Евгении Чикуновой. На протяжении нескольких лет они соревновались только заочно. И можно было лишь строить догадки, как бы закончился тот или иной заплыв с участием обеих спортсменок.

И вот историческая встреча в олимпийском бассейне состоялась. Американка оказалась быстрее, и, несмотря на объективные причины, среди которых и болезнь Евгении, и нерв от возвращения на международную арену, разговоры о «победительнице олимпийской чемпионки» должны быть закрыты.

Впрочем, мы поговорили с самой Дугласс и о необычных титулах её главной соперницы, и об отношении к возвращению россиян в целом, и о желании побить мировой рекорд Чикуновой. Кейт ответила на все вопросы!

«Я стараюсь быть универсальным спортсменом»

– Кейт, какие у вас остались впечатления от чемпионата мира в Сингапуре? Всем ли вы довольны?

– Пожалуй, что да! Это был хороший чемпионат мира для меня в плане результата. Я уезжаю из Сингапура с тремя золотыми медалями, а небольшая горечь, наверное, есть только из-за поражения на 100-метровке брассом. Проиграла касание, немного неправильно распределила силы по дистанции.

У меня хорошая скорость, резкий старт. Возможно, не ожидала что резко прибавит немка [Анна Элендт], хотя её стоило опасаться. Всё-таки это школа Боба Боумэна.

– При этом в Сингапуре вы не плыли 50 м брассом. Почему приняли такое решение?

– Такое решение приняли тренеры – личные и тренеры сборной. У нас в стране высокая конкуренция, нужно показывать серьёзный результат сначала у себя дома. К тому же мне в любом случае предстояло плыть большую программу, и, как показала практика, это было верное решение. Мои сохранённые силы помогли выиграть нашей команде комбинированную кролевую эстафету 4х100 м и женскую комбинированную эстафету.

– Хорошо, а как тогда в вашем графике соревнований появился старт на 50 м баттерфляем?

– У меня неплохой баттерфляй в этом году, я стала второй на национальном чемпионате, появилась возможность выступить и в этой дисциплине, почему нет? Тем более именно старт на 50 м баттерфляем мне не мешал, а даже в каком-то смысле помогал оставаться в тонусе.

Кейт Дугласс Фото: Sarah Stier/Getty Images

– И всё-таки вы себя воспринимаете прежде всего как брассистку?

– Не совсем. Это моя основная дисциплина, но на самом деле у меня есть и кроль, я плыву те же эстафеты вольным стилем и делаю это неплохо. Есть баттерфляй, я пробовала и комплексное плавание: у меня, между прочим, две олимпийские медали есть в комплексе, однако сейчас конкуренция там выросла, и мне стоит прибавить в плавании на спине, чтобы оставаться там в лидерах.

Перед каждым большим турниром мы с моим тренером обсуждаем, на какие дистанции стоит сделать акцент, какие секунды мы хотим видеть. И хотя есть цель максимально реализоваться в брассе, я не хотела бы забывать про другие дисциплины. Комплексное плавание пока на паузе, но я планирую к нему вернуться.

– Если говорить конкретно про брасс, вы спринтер или стайер?

– Меня многие считают спринтером, у меня и правда хорошая стартовая скорость, но, подождите, у меня были яркие победы на 200 и – и год назад в Париже, и сейчас в Сингапуре, так что я и здесь стараюсь работать на большую программу, быть универсальным спортсменом.

«Есть мировые рекорды, а есть живая борьба»

– Про 200 м брассом хочется поговорить отдельно. Вы чувствовали, что это особенный заплыв, учитывая присутствие в бассейне Евгении Чикуновой?

– Мы уже с ней соревновались прошлой зимой в Будапеште, однако всё-таки то была короткая вода, в олимпийском бассейне мы с ней на таком высоком уровне столкнулись впервые. Я слышала, что наш заплыв обсуждали, и понимала, что для меня это серьёзная конкуренция, но в то же время это был и плюс для всех нас.

Я выдала свой личный рекорд. Без такой напряжённой борьбы не смогла бы плыть так быстро. Давно хотела проплыть быстрее 2.19,00 и рада, что наконец-то это удалось. Однако останавливаться рано, потому что рекорд мира ещё быстрее.

– То есть в планах есть цель превзойти достижение Чикуновой?

– Конечно! Всегда хочется быть лучшей, и результат Евгении вдохновляет, мотивирует работать, не останавливаться на достигнутом. 2.17,55 – это действительно впечатляет и говорит о том, что предел моих возможностей ещё не достигнут.

– Вы следили за результатами Евгении, пока она не выступала на международном уровне?

– Не могу сказать, что внимательно, я не отслеживала отдельно её заплывы, но, разумеется, понимала, что в России есть сильная соперница. И знала про её мировой рекорд, это событие трудно было пропустить.

– При этом в России много говорили о виртуальном соперничестве между вами и Евгенией. Что вы об этом думаете?

– Есть мировые рекорды, но есть и живая борьба спортсменов друг с другом. В нашем виде спорта важно плыть быстро, устанавливать новые результаты, однако нельзя, исходя из них, говорить, что кто-то точно сильнее, вернее, что он точно бы победил в очном финале в одном бассейне в конкретный день.

– Получается, вы не согласны с негласным титулом «победителя олимпийской чемпионки», которым наградили Чикунову дома после Олимпиады в Париже? Она тогда была быстрее вас образца ОИ-2024 и Татьяны Смит, если говорить про 100 м.

– Она показала время быстрее, проплывая у себя дома на других соревнованиях? И на основании этого называла себя олимпийской чемпионкой? О чём вы?

– Нет, сама Евгения была против такого сравнения и говорила, что считает легитимными чемпионами тех, кто победил в Париже, всё честно. Так её назвали чиновники Федерации плавания России.

– Вот видите, и сама Чикунова всё понимает, она сказала верно, приятно это слышать. Мне нечего добавить. Как я уже сказала, нужно плыть в одном бассейне, в одних условиях. Может произойти всё что угодно, любая деталь может повлиять на результат. Когда был коронавирус, ходили разговоры о дистанционных соревнованиях, без выезда из своего города и страны, но от этих идей быстро отказались.

«Не мне оценивать решение не ехать на Олимпиаду»

– Как вы в принципе восприняли возвращение Чикуновой и других российских спортсменов на международные старты?

– С воодушевлением. Мне было интересно соревноваться с Евгенией, я всегда рада, когда в бассейне есть сильная конкуренция. Она двигает вперёд и меня, и других девушек.

– То есть вы поддерживаете решение World Aquatics по нейтральному статусу для россиян?

– Я не очень хочу обсуждать политическую сторону вопроса, но, мне кажется, был найден разумный для всех компромисс. Главное – он направлен в сторону спортсменов, в сторону спорта, ведь на соревнованиях хочется видеть максимальное представительство, всех сильнейших.

– В этом плане отсутствие Чикуновой на Играх в Париже было проблемой?

– Евгении на Олимпиаде и правда не хватало! С ней соревнования были бы куда более напряжённые и интересные, учитывая, что она была в отличной форме. Да и в любом случае за ней мировой рекорд, поэтому про неё все помнили, понимали, что это будет достойный, сильный соперник.

Но вместе с тем и те девушки, которые доехали до Парижа, серьёзно боролись как на 100 м, так и на 200 м, на Олимпиаде в принципе не бывает лёгких заплывов. Все выдают свой максимум, готовятся четыре года, и часто случаются разного рода сюрпризы, неожиданности.

– У Евгении была теоретическая возможность выступить на Играх – подать заявку на нейтральный статус и поехать в Париж в случае её одобрения, но она не стала идти против общего мнения команды. Вы можете понять это решение?

– Это решение Чикуновой, всё-таки не мне его оценивать. Не знаю, в каких она была обстоятельствах, когда занимала такую позицию, что стояло на кону. Но я думаю, что это была болезненная история.

В истории США тоже был политический бойкот, когда спортсменов не отправляли на Олимпиаду в Москву. Многие хотели поехать, для кого-то это был единственный шанс выиграть олимпийскую медаль, однако их лишили этой возможности, даже не спросив мнения атлетов. Надеюсь, Чикунова принимала решение сама, исходя из своих представлений, а не под чьим-то давлением.

– После той истории Советский Союз в ответ не отправил своих олимпийцев на Олимпиаду в Лос-Анджелес. Игры-2028 снова пройдут в Городе ангелов. Ждёте на них Евгению?

– Разумеется! Как и всех сильных брассисток. Олимпиада должна быть максимально конкурентной. В таких условиях гораздо приятнее побеждать.

«Я не хочу всё время быть взаперти в спорте»

– И ваши личные результаты, и в целом результаты команды США говорят о том, что американское плавание до сих пор на лидирующих позициях. Поняли ли вы смысл постов Майкла Фелпса и Райана Лохте о его «смерти»?

– Это легенды нашего вида спорта, и у них есть своё мнение. Наверное, люди привыкли, что США будет побеждать всегда, во всех заплывах, на всех дистанциях. Но такого нет и уже, наверное, не будет.

Другие страны подтянулись, сильная школа в Австралии, Франции, ЮАР, Германии, Италии, Китае и России. На каждой дистанции есть свои лидеры, свои фавориты, они меняются, иногда что-то не получается. Фелпсу и Лохте хочется, чтобы мы держали их планку, они задрали её очень высоко, это тяжёлая ноша. Но мы стараемся, отступать нельзя.

– В американской сборной действительно хватает суперзвёзд, как в текущий момент, так и в прошлом. Кто из легенд вдохновляет вас больше остальных?

– Наверное, Кэти Ледеки. Меня мотивирует её история, её трудолюбие, долголетие в спорте. Перед этим чемпионатом мира начались разговоры, что Кэти уже не та, что её лучшие годы позади, однако она всем всё доказала и показала, что всё ещё лидер команды и мы можем на неё рассчитывать и в Лос-Анджелесе в 2028 году.

– А как же другая известная американская брассистка Лилли Кинг? Какие у вас с ней отношения?

– Хорошие, её будет не хватать в бассейне. Я немного расстроилась, что у неё не получилось выиграть медаль на 50 м брассом и завершить карьеру на очень красивой ноте. В брассе много сильных девушек, отмечу Руту Мейлютите, она тоже показывает высокую скорость и не сдаётся.

Кинг похвалила и Дугласс, и Чикунову: Олимпийская чемпионка из США Лилли Кинг высказалась о Кейт Дугласс и Евгении Чикуновой

– Говоря о долголетии в спорте, слышал, что у вас есть мысли завершить карьеру сразу после Олимпиады-2028. Вам будет всего 26, не рано?

– У меня была тяжёлая подготовка к Олимпиаде в Париже, я отдала всю себя, пришлось многим пожертвовать. На время я выключилась из обычной жизни и сразу после Парижа задумалась, как долго это будет продолжаться? Не хочу держать всё время жизнь на паузе, быть взаперти в спорте, словно в клетке. Я не так себе представляла свою жизнь.

При этом домашняя Олимпиада – это мечта многих спортсменов, и мало кому удаётся получить шанс её реализовать. Мне повезло, поэтому за ближайшие три года я намерена стать лучшей версией себя, чтобы выдать в Лос-Анджелесе максимум. Вопрос только в том, сколько сил на это потребуется, моральных и физических. Возможно, я действительно больше не захочу плавать, поэтому после Игр-2028 подумаю над будущим.

– После Парижа удалось перезагрузиться?

– Вполне. Я взяла паузу, улетела отдыхать с друзьями на Карибы, проводила время с семьёй и друзьями. Это было мне нужно, причём скорее с ментальной точки зрения, а не с физической. На время я ослабила тренировочный процесс, дала себе возможность выдохнуть.

Кейт Дугласс Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Это был шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд. И, мне кажется, Сингапур показал, что это верная стратегия, она работает. Мне нравится траектория, по которой двигаюсь, при этом я ещё далека от своих оптимальных кондиций.

– Хорошо, а чем вы собираетесь заниматься после плавания? Уже есть мысли?

– У меня несколько идей, но сначала хочу просто посвятить время себе и своим увлечениям. Мой идеальный день начинается с капучино и шоколадного печенья. Мне нравится изучать различные кофейни, нравится путешествовать, так что я бы определённо посвятила несколько месяцев неспешному кофе-туризму.

Мне в принципе до сих пор трудно поверить, что плавание стало моей полноценной работой, профессией. Я не думала в детстве, что смогу зарабатывать на жизнь плаванием, если честно. Это большая удача.

– Вы же фанатка Тейлор Свифт, верно? В списке желаний есть посещение её концерта?

– Она королева! На концерте, разумеется, уже была, мы ходили с сестрой. Незабываемые впечатления. Но я бы очень хотела с ней встретиться. И вместе спеть – в идеале All Too Well. На все 10 минут.