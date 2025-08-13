Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил свой 13-й подряд мировой рекорд в прыжках с шестом: 6,29 – лучшая высота в истории

Арман Дюплантис установил 13-й мировой рекорд, но остался недоволен! Что пошло не так?
Батраз Томаев
Арман Дюплантис установил 13-й мировой рекорд!
Аудио-версия:
Комментарии
Гений из Швеции хорошенько разогрелся перед чемпионатом мира – 2025.

Великолепный Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. На сей раз шведский легкоатлет впечатлил на мемориале Иштвана Дюлаи в Будапеште, Венгрия.

Лучший шестовик планеты преодолел планку на высоте 6,29 м! Космос!

Потрепал нервишки

Но перед покорением новой высоты шведский атлет заставил всех немного понервничать. В финале соревнований остались он и Эммануил Каралис. Греческий шестовик преодолел отметку в 6,02 м и заставил Мондо прыгать 6,11. Соперник тут уже ничем удивить не смог, однако и сам Арман эту высоту взял только со второй попытки, заставив зрителей разок разочарованно ахнуть.

Арман Дюплантис

Арман Дюплантис

Фото: Ali Gradischer/Getty Images

Затем Мондо решил штурмовать совершенно иные, космические высоты. И мировой рекорд он тоже установил со второй попытки. Пусть и коснулся планки телом, но всё-таки не сбил её — есть новый рекорд!

«Не уверен, что это был мой лучший прыжок. Понимал, что у меня есть хороший шанс, когда перелетел её (планку на высоте 6,29 м), однако я довольно сильно задел перекладину. Просто пытался сохранять спокойствие. Рад, что она осталась на месте», – недовольно высказался Дюплантис.

Дюплантис установил уже 13-й рекорд за свою карьеру. Совсем недавно, буквально два месяца назад на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, он впервые в истории взял 6,28.

Рекорд Дюплантиса в Швеции. Как это было:
Дюплантис продолжает шокировать мир. Шведский прыгун установил 12-й рекорд подряд!
Дюплантис продолжает шокировать мир. Шведский прыгун установил 12-й рекорд подряд!

А вот так шведским чемпионом обновлялся лучший результат мира в прыжках с шестом. За последние пять лет Мондо продвинулся с 6,17 до 6,29 м!

12 предыдущих рекордов Армана Дюплантиса:

6,17 – февраль 2020-го;
6,18 – февраль 2020-го;
6,19 – март 2022-го;
6,20 – март 2022-го;
6,21 – июль 2022-го;
6,22 – февраль 2023-го;
6,23 – сентябрь 2023-го;
6,24 – апрель 2024-го;
6,25 – август 2024-го;
6,26 – август 2024-го;
6,27 – февраль 2025-го;
6,28 – июнь 2025-го.

Любимая шведская забава

Любопытно, что Дюплантис своим очередным рекордным прыжком дал соотечественникам повод для особой гордости.

Оказывается, в шведском регионе Даларна, в городе Авеста, у 13-метровой фигуры лошадки установили символическую планку, которую поднимают всё выше и выше после каждого рекорда Армана.

Планка Дюплантиса (на заднем плане) в Даларне

Планка Дюплантиса (на заднем плане) в Даларне

Фото: Lisa Björklund, lokalti.se

В последний раз планку меняли как раз в июне 2025-го. Тогда на торжественное событие пришли многие местные жители, были и приезжие. Для них символический жест – нечто крутое. Похоже, теперь это превратилось в традицию.

«Я был здесь два раза. Когда он прыгал 6,25, тоже присутствовал. Этот момент отмечает маленькую Авесту на карте. Нам надо чему-то радоваться», — приводит слова одного из местных жителей Lokalti.

Арман Дюплантис неплохо разогрелся перед чемпионатом мира – 2025, который стартует примерно через месяц в японском Токио. Финал в секторе прыжков с шестом состоится 15 сентября. Всем уже понятно, что на главном старте сезона шведский спортсмен точно замахнётся на новую высоту, а жители Авесты будут ждать возможности торжественно передвинуть планку ещё выше. И установить её на отметке 6,30 м.

Величие Дюплантиса признали все:
Кочанова — о Дюплантисе: есть такие гении, кому не надо думать о победе, она забронирована
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android