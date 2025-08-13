Арман Дюплантис установил 13-й мировой рекорд, но остался недоволен! Что пошло не так?

Великолепный Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. На сей раз шведский легкоатлет впечатлил на мемориале Иштвана Дюлаи в Будапеште, Венгрия.

Лучший шестовик планеты преодолел планку на высоте 6,29 м! Космос!

Потрепал нервишки

Но перед покорением новой высоты шведский атлет заставил всех немного понервничать. В финале соревнований остались он и Эммануил Каралис. Греческий шестовик преодолел отметку в 6,02 м и заставил Мондо прыгать 6,11. Соперник тут уже ничем удивить не смог, однако и сам Арман эту высоту взял только со второй попытки, заставив зрителей разок разочарованно ахнуть.

Арман Дюплантис Фото: Ali Gradischer/Getty Images

Затем Мондо решил штурмовать совершенно иные, космические высоты. И мировой рекорд он тоже установил со второй попытки. Пусть и коснулся планки телом, но всё-таки не сбил её — есть новый рекорд!

«Не уверен, что это был мой лучший прыжок. Понимал, что у меня есть хороший шанс, когда перелетел её (планку на высоте 6,29 м), однако я довольно сильно задел перекладину. Просто пытался сохранять спокойствие. Рад, что она осталась на месте», – недовольно высказался Дюплантис.

Дюплантис установил уже 13-й рекорд за свою карьеру. Совсем недавно, буквально два месяца назад на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, он впервые в истории взял 6,28.

А вот так шведским чемпионом обновлялся лучший результат мира в прыжках с шестом. За последние пять лет Мондо продвинулся с 6,17 до 6,29 м!

12 предыдущих рекордов Армана Дюплантиса:



6,17 – февраль 2020-го;

6,18 – февраль 2020-го;

6,19 – март 2022-го;

6,20 – март 2022-го;

6,21 – июль 2022-го;

6,22 – февраль 2023-го;

6,23 – сентябрь 2023-го;

6,24 – апрель 2024-го;

6,25 – август 2024-го;

6,26 – август 2024-го;

6,27 – февраль 2025-го;

6,28 – июнь 2025-го.

Любимая шведская забава

Любопытно, что Дюплантис своим очередным рекордным прыжком дал соотечественникам повод для особой гордости.

Оказывается, в шведском регионе Даларна, в городе Авеста, у 13-метровой фигуры лошадки установили символическую планку, которую поднимают всё выше и выше после каждого рекорда Армана.

Планка Дюплантиса (на заднем плане) в Даларне Фото: Lisa Björklund, lokalti.se

В последний раз планку меняли как раз в июне 2025-го. Тогда на торжественное событие пришли многие местные жители, были и приезжие. Для них символический жест – нечто крутое. Похоже, теперь это превратилось в традицию.

«Я был здесь два раза. Когда он прыгал 6,25, тоже присутствовал. Этот момент отмечает маленькую Авесту на карте. Нам надо чему-то радоваться», — приводит слова одного из местных жителей Lokalti.

Арман Дюплантис неплохо разогрелся перед чемпионатом мира – 2025, который стартует примерно через месяц в японском Токио. Финал в секторе прыжков с шестом состоится 15 сентября. Всем уже понятно, что на главном старте сезона шведский спортсмен точно замахнётся на новую высоту, а жители Авесты будут ждать возможности торжественно передвинуть планку ещё выше. И установить её на отметке 6,30 м.