Российская шахматистка отомстила за недавнюю обиду. Лагно учинила настоящий разгром!

Недавний Кубок мира по шахматам среди женщин – 2025 закончился безоговорочным триумфом восточных шахматисток, а последняя из россиянок Екатерина Лагно обидно вылетела из нокаут-турнира после матча с индианкой Харикой Дроновалли, который имела все основания выиграть.

Однако это поражение, похоже, только подстегнуло Екатерину, которая сохраняет шансы выйти в турнир претенденток через осеннюю Большую швейцарку. Более того, ещё в начале августа Лагно сумела взять моральный реванш за главную обиду последнего времени – обыграла ныне представляющую Швейцарию экс-чемпионку мира Александру Костенюк.

Напомним, в чём было дело. На этапе Гран-при ФИДЕ в Монако в марте 2025-го комиссия вручала приз за самую красивую партию (дорогие часы Cartier) и сочла, что очевидный шедевр Екатерины похуже, чем остросюжетная, боевая партия Александры – и Лагно в знак протеста выбыла из серии.

В первой половине августа в интернете проходит турнир Women’s Speed Chess Сhampionship 2025 – фактический чемпионат мира по блицу в сети. К сожалению, у прекрасного пола нет своего киберспортивного состязания с огромными призами, но есть Speed Chess c его призовым фондом в 75 тысяч долларов. Не так много, женщин в шахматах пока не балуют экстра-гонорарами, но, как говорится, лучше, чем совсем ничего.

В последнее время в состязаниях серии Speed доминировали китаянки – лидер мирового рейтинга, экс-чемпионка мира Хоу Ифань (которой скучно начинать заново мучительно бороться за женскую корону, а в быстрых шахматах – пожалуйста!) и чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь. Но побеждала здесь и Екатерина Лагно, серьёзно настроенная на высокие места.

Екатерина Лагно Фото: FIDE

На старт онлайн-турнира вышло большинство сильнейших шахматисток мира, отказалась только россиянка Александра Горячкина, которая, уже получив путёвку в претендентский турнир, очень серьёзно готовится к новому шансу штурмовать женский шахматный Олимп.

Конечно, блиц – это не классика, тут свои лидеры. Например, из борьбы быстро вылетела одна из фавориток индианка Рамешбабу Вайшали, а провалившая кубковый старт Элис Ли (США) наоборот прорвалась в четвертьфинал, где её ждет встреча с россиянкой Полиной Шуваловой. Вышла в полуфинал и Цзюй Вэньзцюнь, а вот Хоу Ифань на стадии четвертьфинала предстоит непростая битва с обладательницей Кубка мира и грозой китаянок Дивьей Дешмукх из Индии.

Но главным и самым принципиальным четвертьфиналом, безусловно, была схватка Екатерины Лагно и Александры Костенюк. Матч предвещал большую интригу, и после двух стартовых ничьих Костенюк сумела открыть счёт. Лагно отыгралась и вышла вперед, но её могучая соперница сразу уравняла цифры на табло – 3:3. Однако в седьмой партии для нового лидера шахматной Швейцарии случилась настоящая катастрофа – Александра Костенюк с чистым лишним качеством вдруг на секундах раздала все фигуры.

В этот момент ветер явно подул в паруса российской шахматистки – в восьмой партии Костенюк не реализовала большой перевес в окончании, и получилась ничья – 4,5 на 3,5 в пользу Лагно. Красивая победа в девятом поединке закрепила за Екатериной роль лидера – 5,5 на 3,5.

Екатерина Лагно (Россия) – Александра Костенюк (Швейцария)

Women’s Speed Chess Сhampionship – 2025. Четвертьфинал. 9-я партия

По формуле Speed Chess контроль времени постепенно уменьшается от достаточно большого до «минуток», и битва считается оконченной, когда истекло общее отведенное время без привязки к конкретному количеству партий. И в концовке отрыв только увеличивался – окрыленная успехом на текущем отрезке, Екатерина Лагно довела матч до победы со счетом 9:4.

Екатерина «расплатилась» за весеннюю обиду, но, кажется, не намерена останавливаться на достигнутом. Кром того, не сказала еще своего веского слова Полина Шувалова, хотя, конечно, оставшиеся в сетке китаянки и Дивья Дешмукх весьма сильны. Однако нашим девушкам перед командным чемпионатом мира 2025 года, в который их допустят после долгого перерыва, очень важно показать силу и отсутствие страха перед восточной стеной!