Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Екатерина Лагно обыграла Александру Костенюк в четвертьфинале Women’s Speed Chess Сhampionship – отомстила за обиду в Гран-при

Российская шахматистка отомстила за недавнюю обиду. Лагно учинила настоящий разгром!
Дмитрий Кряквин
Лагно учинила настоящий разгром!
Аудио-версия:
Комментарии
На турнире Women’s Speed Chess Сhampionship Екатерина сошлась с принципиальной соперницей. И уверенно победила!

Недавний Кубок мира по шахматам среди женщин – 2025 закончился безоговорочным триумфом восточных шахматисток, а последняя из россиянок Екатерина Лагно обидно вылетела из нокаут-турнира после матча с индианкой Харикой Дроновалли, который имела все основания выиграть.

Что интересного было на Кубке мира?
Итоги женского Кубка мира по шахматам. Почему россиянки не смогли добиться успеха?
Итоги женского Кубка мира по шахматам. Почему россиянки не смогли добиться успеха?

Однако это поражение, похоже, только подстегнуло Екатерину, которая сохраняет шансы выйти в турнир претенденток через осеннюю Большую швейцарку. Более того, ещё в начале августа Лагно сумела взять моральный реванш за главную обиду последнего времени – обыграла ныне представляющую Швейцарию экс-чемпионку мира Александру Костенюк.

Напомним, в чём было дело. На этапе Гран-при ФИДЕ в Монако в марте 2025-го комиссия вручала приз за самую красивую партию (дорогие часы Cartier) и сочла, что очевидный шедевр Екатерины похуже, чем остросюжетная, боевая партия Александры – и Лагно в знак протеста выбыла из серии.

Подробнее о том громком конфликте:
Громкий скандал вокруг российской шахматистки. Разбор партии, из-за которой всё началось
Громкий скандал вокруг российской шахматистки. Разбор партии, из-за которой всё началось

В первой половине августа в интернете проходит турнир Women’s Speed Chess Сhampionship 2025 – фактический чемпионат мира по блицу в сети. К сожалению, у прекрасного пола нет своего киберспортивного состязания с огромными призами, но есть Speed Chess c его призовым фондом в 75 тысяч долларов. Не так много, женщин в шахматах пока не балуют экстра-гонорарами, но, как говорится, лучше, чем совсем ничего.

В последнее время в состязаниях серии Speed доминировали китаянки – лидер мирового рейтинга, экс-чемпионка мира Хоу Ифань (которой скучно начинать заново мучительно бороться за женскую корону, а в быстрых шахматах – пожалуйста!) и чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь. Но побеждала здесь и Екатерина Лагно, серьёзно настроенная на высокие места.

Екатерина Лагно

Екатерина Лагно

Фото: FIDE

На старт онлайн-турнира вышло большинство сильнейших шахматисток мира, отказалась только россиянка Александра Горячкина, которая, уже получив путёвку в претендентский турнир, очень серьёзно готовится к новому шансу штурмовать женский шахматный Олимп.

Конечно, блиц – это не классика, тут свои лидеры. Например, из борьбы быстро вылетела одна из фавориток индианка Рамешбабу Вайшали, а провалившая кубковый старт Элис Ли (США) наоборот прорвалась в четвертьфинал, где её ждет встреча с россиянкой Полиной Шуваловой. Вышла в полуфинал и Цзюй Вэньзцюнь, а вот Хоу Ифань на стадии четвертьфинала предстоит непростая битва с обладательницей Кубка мира и грозой китаянок Дивьей Дешмукх из Индии.

Дивья Дешмукх – восходящая звезда:
Индианка сотворила сенсацию на Кубке мира по шахматам. А ведь Дивья даже не гроссмейстер!
Индианка сотворила сенсацию на Кубке мира по шахматам. А ведь Дивья даже не гроссмейстер!

Но главным и самым принципиальным четвертьфиналом, безусловно, была схватка Екатерины Лагно и Александры Костенюк. Матч предвещал большую интригу, и после двух стартовых ничьих Костенюк сумела открыть счёт. Лагно отыгралась и вышла вперед, но её могучая соперница сразу уравняла цифры на табло – 3:3. Однако в седьмой партии для нового лидера шахматной Швейцарии случилась настоящая катастрофа – Александра Костенюк с чистым лишним качеством вдруг на секундах раздала все фигуры.

В этот момент ветер явно подул в паруса российской шахматистки – в восьмой партии Костенюк не реализовала большой перевес в окончании, и получилась ничья – 4,5 на 3,5 в пользу Лагно. Красивая победа в девятом поединке закрепила за Екатериной роль лидера – 5,5 на 3,5.

Екатерина Лагно (Россия) – Александра Костенюк (Швейцария)

Women’s Speed Chess Сhampionship – 2025. Четвертьфинал. 9-я партия

По формуле Speed Chess контроль времени постепенно уменьшается от достаточно большого до «минуток», и битва считается оконченной, когда истекло общее отведенное время без привязки к конкретному количеству партий. И в концовке отрыв только увеличивался – окрыленная успехом на текущем отрезке, Екатерина Лагно довела матч до победы со счетом 9:4.

Екатерина «расплатилась» за весеннюю обиду, но, кажется, не намерена останавливаться на достигнутом. Кром того, не сказала еще своего веского слова Полина Шувалова, хотя, конечно, оставшиеся в сетке китаянки и Дивья Дешмукх весьма сильны. Однако нашим девушкам перед командным чемпионатом мира 2025 года, в который их допустят после долгого перерыва, очень важно показать силу и отсутствие страха перед восточной стеной!

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android